Претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.
Дивися повний текст Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда доларів у справі "Укрнафти".
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Додано: Сер 03 січ, 2018 21:59
Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда доларів у справі "Укрнафти".
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:59
Стоило Картавому "случайно" встретиться с Беней, как у последнего резко выросла цена вопроса. Переговорщик из Картавого явно слабый. А доверить это дело больше не кому. Выборы для Пороха дорого обойдутся ))
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