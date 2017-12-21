У Китайській Народній Республіці (КНР) за три роки заблокували понад 13 тис. сайтів. Про це повідомляє DW.
Дивися повний текст У Китаї за три роки заблокували понад 13 тисяч сайтів - ЗМІ.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:07
У Китаї за три роки заблокували понад 13 тисяч сайтів - ЗМІ
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Дивися повний текст У Китаї за три роки заблокували понад 13 тисяч сайтів - ЗМІ.
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:07
"Новые правила публикации комментариев вступят в силу через месяц – 1 октября 2017 года. "- как-то неправильно к сегодняшней дате
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