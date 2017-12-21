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У Китаї за три роки заблокували
понад 13 тисяч сайтів - ЗМІ

У Китаї за три роки заблокували понад 13 тисяч сайтів - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:07

У Китаї за три роки заблокували понад 13 тисяч сайтів - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
У Китайській Народній Республіці (КНР) за три роки заблокували понад 13 тис. сайтів. Про це повідомляє DW.

Дивися повний текст У Китаї за три роки заблокували понад 13 тисяч сайтів - ЗМІ.
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"Новые правила публикации комментариев вступят в силу через месяц – 1 октября 2017 года. "- как-то неправильно к сегодняшней дате
holodlar
 
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