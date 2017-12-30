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У грудні в Києві на первинному ринку подорожчало житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:15
Пропонуємо до обговорення:
У грудні було почато або відновлено продажі в 6 житлокомплексах, припинено - в 2 об'єктах
Дивися повний текст У грудні в Києві на первинному ринку подорожчало житло економ-класу
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:15
у моего друга квартира стоит миллион, только кто же ее купит
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alekc_sizov
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