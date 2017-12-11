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Ціни на паливо
продовжують зростати

Ціни на паливо продовжують зростати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:21

Ціни на паливо продовжують зростати

Пропонуємо до обговорення:
З 29 грудня 2017 року до 2 січня 2018 року роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо продовжили своє зростання, повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:21

зачем тратить место для таких статей и так все знаем, вы нам героев покажите кто наш бензин дорожает.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:59

  alekc_sizov написав:зачем тратить место для таких статей и так все знаем, вы нам героев покажите кто наш бензин дорожает.

поддреживаю, и главное, что делает "голова" чтобы цены сбить?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 23:02

Это растёт экономика и эффективность! Меньше продали - больше сделали кассу! :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:58

Это наступил "переломный момент" в реформировании экономики(так заявил гарант).
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:53

"Герои" не только цену повышают, а еще и "бодяжат" не кисло. Например заправка КЛО. 95-й Бензин "испаряется". Залил 40 литров, тоже самое, что и 35-30. Про топливную систему и двигатель можно долго говорить, у меня и у некоторых моих знакомых есть очень неприятные последствия. Shell, OKKO немного меньше мошенничают, по крайней мере на самых дорогих топливах.... может что-то другое доливают, не то же, что "бодяжит" КЛО.
vladimir_id
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