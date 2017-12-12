В Україні збираються ухвалити новий Трудовий кодекс.
Дивися повний текст Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної таємниці – експерти.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58
Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної...
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Дивися повний текст Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної таємниці – експерти.
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58
Олег, вы фантазер, а как доказать, что жена не выдумала и не приукрасила подругам слова мужа? Если ЗП является конфиденциальной, что как бы имеет смысл, то такая конфиденциальность стирается когда труд оплачивается согласно профессиональным навыкам, опыту, знаниям и т.д., а не просто за глаза или ж***. поэтому пример не является удачным.
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