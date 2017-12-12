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Працівників зможуть звільнити
за порушення комерційної...

Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58

Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються ухвалити новий Трудовий кодекс.

Дивися повний текст Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної таємниці – експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58

Олег, вы фантазер, а как доказать, что жена не выдумала и не приукрасила подругам слова мужа? Если ЗП является конфиденциальной, что как бы имеет смысл, то такая конфиденциальность стирается когда труд оплачивается согласно профессиональным навыкам, опыту, знаниям и т.д., а не просто за глаза или ж***. поэтому пример не является удачным.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:23

Платите за ком тайну и не будет проблем!
Иешуа Ганоцри
 
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