RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Працівників зможуть звільнити
за порушення комерційної...

Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58

Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються ухвалити новий Трудовий кодекс.

Дивися повний текст Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної таємниці – експерти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79133
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58

Олег, вы фантазер, а как доказать, что жена не выдумала и не приукрасила подругам слова мужа? Если ЗП является конфиденциальной, что как бы имеет смысл, то такая конфиденциальность стирается когда труд оплачивается согласно профессиональным навыкам, опыту, знаниям и т.д., а не просто за глаза или ж***. поэтому пример не является удачным.
asdrud2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 15.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 00:23

Платите за ком тайну и не будет проблем!
Иешуа Ганоцри
 
Повідомлень: 363
З нами з: 19.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:17

  asdrud2016 написав:Олег, вы фантазер, а как доказать, что жена не выдумала и не приукрасила подругам слова мужа? Если ЗП является конфиденциальной, что как бы имеет смысл, то такая конфиденциальность стирается когда труд оплачивается согласно профессиональным навыкам, опыту, знаниям и т.д., а не просто за глаза или ж***. поэтому пример не является удачным.


А как быть тем, кто подает е-декларации? Они все могут быть уволены за разглашение конфиденциальной информации?
coulthard
 
Повідомлень: 266
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:51

Re: Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної..

  coulthard написав:А как быть тем, кто подает е-декларации? Они все могут быть уволены за разглашение конфиденциальной информации?

А те, кто подает, как раз не относятся к категории, где ЗП - коммерческая тайна
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19104
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 4274 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:34

Трудовой кодекс это пережиток совка. Нормальное положение вещей - контракт. Устраивает -подписывай,не устраивает договаривайся об изменении пунктов или ищи другое место работы.
По поводу жена разболтала - раз разболтала знач будет лапу сосать пока муж новую работу ищет. После этого уровень болтливости резко понизится :mrgreen: . Не так давно чела выперли с Эпла за то что дочь показала телефон на ютубе. Как-то возмущений не последовало.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 01:05

а Трудовой кодекс Франции - это тоже "пережиток совка"? :)))) учите матчасть, мидл-класс :))
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=14293
zpratsy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp, Вкладчик1234 і 27 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рівно два шари графену зможуть зупинити кулю
R2 » Нед 24 гру, 2017 10:14
5 374
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 23:17
EKO
За які порушення передбачена евакуація авто в Україні
R2 » Суб 23 гру, 2017 21:01
2 131
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 18:32
Rainbow
Депутати пропонують звільнити від податків ще один вид авто 1, 2
R2 » Вів 12 гру, 2017 19:07
18 891
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2017 18:56
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3053)
07.01.2018 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.