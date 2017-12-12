В Україні збираються ухвалити новий Трудовий кодекс.
Дивися повний текст Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної таємниці – експерти.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58
Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної таємниці – експерти.
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:58
Олег, вы фантазер, а как доказать, что жена не выдумала и не приукрасила подругам слова мужа? Если ЗП является конфиденциальной, что как бы имеет смысл, то такая конфиденциальность стирается когда труд оплачивается согласно профессиональным навыкам, опыту, знаниям и т.д., а не просто за глаза или ж***. поэтому пример не является удачным.
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:17
А как быть тем, кто подает е-декларации? Они все могут быть уволены за разглашение конфиденциальной информации?
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:51
Re: Працівників зможуть звільнити за порушення комерційної..
А те, кто подает, как раз не относятся к категории, где ЗП - коммерческая тайна
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:34
Трудовой кодекс это пережиток совка. Нормальное положение вещей - контракт. Устраивает -подписывай,не устраивает договаривайся об изменении пунктов или ищи другое место работы.
По поводу жена разболтала - раз разболтала знач будет лапу сосать пока муж новую работу ищет. После этого уровень болтливости резко понизится . Не так давно чела выперли с Эпла за то что дочь показала телефон на ютубе. Как-то возмущений не последовало.
Додано: Нед 07 січ, 2018 01:05
а Трудовой кодекс Франции - это тоже "пережиток совка"? :)))) учите матчасть, мидл-класс :))
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=14293
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