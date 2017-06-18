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Криптобіржі зупинили реєстрацію
через наплив користувачів

Криптобіржі зупинили реєстрацію через наплив користувачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 23:25

Криптобіржі зупинили реєстрацію через наплив користувачів

Пропонуємо до обговорення:
Деякі великі криптобіржі закрили реєстрацію через наплив нових користувачів, пише Business Insider.

Дивися повний текст Криптобіржі зупинили реєстрацію через наплив користувачів.
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