BMW вирішила зробити прорив у світі електромобілів
Дивися повний текст BMW готує «батарейний» прорив.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 23:32
BMW готує «батарейний» прорив
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст BMW готує «батарейний» прорив.
Додано: Сер 03 січ, 2018 23:32
А в чем прорыв?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 04 січ, 2018 01:55
Прорыв наверное в 200 ярдах... Есть хорошая цитата из "Мертвого сезона": Даже если собрать 9 беременных женщин, ребенок за месяц не родится. Ну почему ВСЕ современные "эффективные" менеджеры воображают, что только нужно поставить задачу, а инженерье все решит, разрулит и красиво упакует... причем сделает это очень, очень быстро!!! Задачу эффективного хранения энергии (не только электрической) человечество решает уже лет 200 минимум, и к сожалению принципиальных прорывов (типа сверхпроводимости) тут очень очень мало. Никто не отрицает, что такой прорыв может случится буквально завтра, но и гарантий тоже никто не даст.
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