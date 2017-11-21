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BMW готує «батарейний» прорив

BMW готує «батарейний» прорив
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 23:32

BMW готує «батарейний» прорив

Пропонуємо до обговорення:
BMW вирішила зробити прорив у світі електромобілів

Дивися повний текст BMW готує «батарейний» прорив.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 23:32

А в чем прорыв?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 01:55

Прорыв наверное в 200 ярдах... Есть хорошая цитата из "Мертвого сезона": Даже если собрать 9 беременных женщин, ребенок за месяц не родится. Ну почему ВСЕ современные "эффективные" менеджеры воображают, что только нужно поставить задачу, а инженерье все решит, разрулит и красиво упакует... причем сделает это очень, очень быстро!!! Задачу эффективного хранения энергии (не только электрической) человечество решает уже лет 200 минимум, и к сожалению принципиальных прорывов (типа сверхпроводимости) тут очень очень мало. Никто не отрицает, что такой прорыв может случится буквально завтра, но и гарантий тоже никто не даст.
Radon
 
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