Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст В Україні скоротився рівень бідності - Рева.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 08:55
В Україні скоротився рівень бідності - Рева
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скоротився рівень бідності - Рева.
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:06
Уровень бедности считали как соотношение нарисованной зарплаты к нарисованным ценам?
Додано: Чет 04 січ, 2018 12:03
Кремль. Коридор. По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. На встречу ему Николай Рыжков. Горбачев Рыжкову:
-Коля, расскажи как у нас там хозяйство?
-Знаете, Михал Сергеевич, куры у нас дохнут
-Как, где?
-НУ вот так, буквально во всех колхозах, по всей стране
-Есть решение, Николай, нужно из фанеры напилить квадратиков и к каждой клетке с курами приделать.
Рыжков обалдел, ушел, через несколько дней Горбачев опять идет по кремлю, Рыжков на встречу:
-Как дела Коля?
-Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть.
-Есть решение: нужно внутри каждого фанерного квадратика нарисовать красный кружочек.
Рыжков совсем в шоке, ушел, через несколько дней встречаются опять:
-Коля, как дела?
-Уже почти все курицы сдохли...
-Есть решение: нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.
Рыжков пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:
-Коля, как?
-Сдохли все курицы
Горбачев разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!
имхо
Додано: Чет 04 січ, 2018 14:00
Re: В Україні скоротився рівень бідності - Рева
Надеюсь, уже все знают, что он взял себе замом 30-летнюю модель на зарплату 90 тысяч гривен?
Вот это и есть борьба с бедностью - девушке стало лучше.
Прокремлевский тролль.
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