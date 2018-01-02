В Україні скоротився рівень бідності - Рева

Додано: Чет 04 січ, 2018 12:03

Кремль. Коридор. По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. На встречу ему Николай Рыжков. Горбачев Рыжкову:

-Коля, расскажи как у нас там хозяйство?

-Знаете, Михал Сергеевич, куры у нас дохнут

-Как, где?

-НУ вот так, буквально во всех колхозах, по всей стране

-Есть решение, Николай, нужно из фанеры напилить квадратиков и к каждой клетке с курами приделать.

Рыжков обалдел, ушел, через несколько дней Горбачев опять идет по кремлю, Рыжков на встречу:

-Как дела Коля?

-Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть.

-Есть решение: нужно внутри каждого фанерного квадратика нарисовать красный кружочек.

Рыжков совсем в шоке, ушел, через несколько дней встречаются опять:

-Коля, как дела?

-Уже почти все курицы сдохли...

-Есть решение: нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.

Рыжков пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:

-Коля, как?

-Сдохли все курицы

Горбачев разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!

имхо