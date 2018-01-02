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В Україні скоротився рівень бідності - Рева
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст В Україні скоротився рівень бідності - Рева
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:06
Уровень бедности считали как соотношение нарисованной зарплаты к нарисованным ценам?
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:28
и вырос уровень нищеты?
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:51
Цей казнокрад продовжує видавать свої "перли".
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:58
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