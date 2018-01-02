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В Україні скоротився
рівень бідності - Рева

В Україні скоротився рівень бідності - Рева
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:55

В Україні скоротився рівень бідності - Рева

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ході прес-конференції повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст В Україні скоротився рівень бідності - Рева.
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Уровень бедности считали как соотношение нарисованной зарплаты к нарисованным ценам?
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и вырос уровень нищеты?
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Цей казнокрад продовжує видавать свої "перли".
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Сказочный долбо...
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