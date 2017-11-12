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Трамп - Кім Чен Ину: Моя ядерна кнопка більша
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:26
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що у нього теж є "ядерна кнопка", яка "більша і потужніша".
Дивися повний текст Трамп - Кім Чен Ину: Моя ядерна кнопка більша
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:26
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