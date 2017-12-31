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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:44

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році рівень відповідальності Петра Порошенка знизився на 13%.

Дивися повний текст Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:44

Рошен уже не обещал;)
PV
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:44

Закон о анти корупционном суде это сильно. Интересно какая часть избирателей радуется выполнению этого обещания. Вот с войной явно большей части понятно.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:44

Не встиг? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:14

  Вкладчик1234 написав:Не встиг? :-)


не, просто плохому танцору ...
PV
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:44

  nik1 написав:Закон о анти корупционном суде это сильно. Интересно какая часть избирателей радуется выполнению этого обещания. Вот с войной явно большей части понятно.


Да уж спасибо, хоть все назвали своими именами и разделили, будет антикорупционный суд для сильных мира сего и коррупционный для остальных граждан ;) А просто один нормальный суд это не у нас и не к нам, это из области фантастики. Да идет он и ЕС с ним за одно в ... Ростов ;)

Кстати а обещание 3 друзей посадить, или это не обещание было, а просто вычитал красивую фразу ? :)
Igorten
 
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