У 2017 році рівень відповідальності Петра Порошенка знизився на 13%.
Дивися повний текст Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році (інфографіка).
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:44
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році (інфографіка).
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:44
Закон о анти корупционном суде это сильно. Интересно какая часть избирателей радуется выполнению этого обещания. Вот с войной явно большей части понятно.
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:44
Да уж спасибо, хоть все назвали своими именами и разделили, будет антикорупционный суд для сильных мира сего и коррупционный для остальных граждан А просто один нормальный суд это не у нас и не к нам, это из области фантастики. Да идет он и ЕС с ним за одно в ... Ростов
Кстати а обещание 3 друзей посадить, или это не обещание было, а просто вычитал красивую фразу ?
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