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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 56789>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:58

  Igorten написав:budivelnik Можете объяснять хоть с цифрами хоть без. Я прекрасно понимаю что не бывает так что бы раз и все хорошо. Я прекрасно понимаю что что бы потом было хорошо скорее всего придется вкусить того что плохо. Я конца не вижу. О чем можно говорить если у нас право как таковое отсутствует. Что можно реформировать и бесправном государстве и каковы могут быть результаты ? Цифры это же не все. Представьте предприятие, дела не важные и вместо того что бы скажем улучшить технологии вы тупо увольняете людей. Да на первое время цифры улучшатся, а что дальше ?
Тоді уявіть собі протилежний варіант
Підприємству потрібна зміна технологій , для цього треба знайти фінансовий ресурс , а його можна знайти тільки звільнивши людей - а Ви їх не звільняєте.....
І цепри тому що і у варіанті коли будуть проведені технологічні зміни Вам не потрібна буде така кількість як є.

Так що
Богу-богове , а кесарю-Кесареве.
Не може 1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників- все змінити у 45 млн країні
Починайте з себе
1 Скільки разів Ви давали собі обіцянку
а - кинути курити
б -не пити
в- не ображати батьків/друзів/коханих
г - відповідальніше ставитись до роботи
д - ????
2 В процентному відношенні- скільки з того що пообіцяли самому собі- Ви виконали?
3 В процентному відношенні
Скільки з того що пообіцяли оточуючим Ви виконали?
4 На чию користь процентне відношення виконаних обіцянок на Вашу чи Президента?

То якщо самі виконуєте в рази менше з того що пообіцяли навіть самому собі - чому мрієте(вважаєте) що хтось буде виконувати більше для Вас ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:05

budivelnik Это демагогия. Если я кому то что то обещаю я это делаю. Иначе я стану простым балоболом в глазах своих коллег и товарищей. Как у вас там с самим собой я не знаю и не очень хочу знать. Возможно для вас пообещать и не выполнить что пописать сходить. Я таких людей знаю, мне с ними не по дороге. За обещания самому себе вы и ответственность несете только перед собой. А вот кому то, тут несколько иные последствия и мне жаль что вы этого не понимаете. И исполнение обещаний президента не столь важны, но .... на фоне других успехов. Нет успехов. И это не потому что я так так вижу. Возьмите 3-4 новостных ресурса и условно разбейте новости и статьи на позитивные, негативные и нейтральные, 3 колонки, и посмотрите скажем за неделю. Я так делал, жуть негатив явно в лидерах.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:12

  Igorten написав:budivelnik Это демагогия. Если я кому то что то обещаю я это делаю. Иначе я стану простым балоболом в глазах своих коллег и товарищей. Как у вас там с самим собой я не знаю и не очень хочу знать. Возможно для вас пообещать и не выполнить что пописать сходить. Я таких людей знаю, мне с ними не по дороге. За обещания самому себе вы и ответственность несете только перед собой. А вот кому то, тут несколько иные последствия и мне жаль что вы этого не понимаете.
Демагогія - це коли людина заявляє що на 100% виконує свої обіцянки перед всіма і при цьому навіть не Папа Римський....
Ми всі люди
Ви обіцяли татові/мамі не матюкатись ?, на битись в садочку? , не пропускати школу? , вивчити віршик чи англійську? - все з цього переліку виконали ?
Ви обіцяли собі з понеділка ??? зайнятись спортом , не запізнюватись на роботу, не приходити з будуна після дня народження - з цього списку все виконали ? І при цьому ще не Біл Гейтц або Сорос???

Ви звичайно могли пообіцяти пацанам винести жменьку насіння чи пляшку пива - і звичайно це виконали... , але признайтесь самому собі - скільки всього що Ви собі обіцяли ви не виконали
ПС
І не забувайте- ми всі грішні :D , але при цьому завжди стараємось виглядати невинними ангелятками.
Виглядати то стараємось , але ж навколишні чітко знають що ми з себе являємо в реалі.

ППС
А новинні ресурси -це відображення заробляючих гроші а не реалій
За що платять люди
За жуть, страх,підлість
А чому ворни це роблять
Бо кожен з нас не ангел і усвідомлення цього ятрить душу , тому ми й вишукуємо підтверджень того що навколо нас всі ще гірші , це чітко вловлюють журналісти і за наші гроші нам же це підносять на блюдці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:37

Важны не просто %, а значение каждого отдельного элемента.

Можно не учить виршикы и т.д., но ... продать Рошен))

Потому что есть фундаментальные позиции и нет. Из фундаментальных идут важнейшие последствия.

Продать Рошен - фундаментальнейшее.
Президент сам лично это обозначил чётко и однозначно.

Сравнивать десяток-другой предвыборных обещаний к тому же на высшую должностную посаду в государстве, данные целому народу-обществу с десятками тысяч бытовых личных и узкокруговых -- глубоко ошибочно.

З.Ы. мотивы и психология поведения людей не у всех одинаковая))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:51

*Починати з себе* --- так именно этот совет-требование дают все пересичные президенту, властям.
Прежде чем требовать от других, пусть начнут с себя!

Тем более, что у них рычаги влияния на окружающих.

Среди пересичных и так, без всяких советов, как и в любом обществе, определённый процент граждан являются порядочными гражданами.

Остальных никакими призывами-советами не подтолкнешь к изменению.
Только через влияние.
И необязательно только принуждение, есть множество иных, начиная с разбитых окон Нью-Йорка.
Но все они в руках кого?
Соседа по подъезду)))) или властей?
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:56

Як все запущено ....
1 Що легше виконати - вивчити віршик чи зупинити війну?
Раз вивчити віршик - то процент виконаних примітивних обіцянок повинен бути вищим від проценту обіцянок які зачіпають 45+140 млн населення
2 Якщо п1 вірний , то ті ,в кого процент виконаних примітивних обіцянок менший від проценту виконаних складних обіцянок Президента - мають засунути свій язик в якусь точку і працювати над тим щоб навчитись хоч примітивні обіцянки виконувати в необхідних обємах.
3 Якщо 45 млн виконають 40% своїх примітивних обіцянок даних собі+родині+друзі - тоді просто відпаде потреба в будь-яких Президентах і їх обіцянках - все буде робитись саме по собі і робитись добре.

А поки - вчіться виконувати свої примітивні обіцянки і памятайте 1 млн виконаних примітивних обіцянок- переплюне 1 обіцянку Президента (будь-то України чи США)
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 січ, 2018 21:58, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:56

  sequence написав:по поводу 2000 км дорог "построить" - п..дешь, точнее незаметная подмена понятий. Отремонтировать и построить - это две большие задницы.

Тем более что это вообще не его ̶п̶а̶р̶а̶ф̶и̶я̶ ответственность, а другого, тоже винницкого - вовы.
Таким темпом можно гаранту в зачет записать еще и постройку пары новых торговых центров и детских садиков и, до кучи, ремонт асфальта на Окружной в Киеве :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:03

  Стас написав:
  Pegasmaster написав:кстати, не поделитесь опытом проведения выборов на оккупированной неконтролируемой властями территории?

таких примеров уже было достаточно, например выборы в послевоенной Германии, о чём кстати примерно год назад говорил посол Германии...


Первые выборы (и то, только в западной ее части) состоялись через 4 года после окончания войны.
Еще раз: - через 4 года после окончания войны

Хорошо, пример годится 8)
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:04

  detroytred написав:Кстати ПАП это отлично понимал.
Поэтому обосновывал своё обещание именно тем, что намерен заложить и показать всем новое - новый подход (поведение) высшего должностного лица.

Реализовать обещанное (новое) не пожелал. Всё зависело исключительно от него одного.

То есть проблема лишь в истинных желаниях власть имущих.

Они озвучены Зинченко еще 13 лет назад.
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE
vak
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:23

  vak написав:
  detroytred написав:Кстати ПАП это отлично понимал.
Поэтому обосновывал своё обещание именно тем, что намерен заложить и показать всем новое - новый подход (поведение) высшего должностного лица.

Реализовать обещанное (новое) не пожелал. Всё зависело исключительно от него одного.

То есть проблема лишь в истинных желаниях власть имущих.

Они озвучены Зинченко еще 13 лет назад.
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE

Да уж, он этого фрукта еще тогда раскусил. Возможно, потому, после той прессухи, недолго и пожил :(
Пусть бы порохоботы ответили всего на один простой вопрос: - КАК, человек, находящийся на гос.службе последних 18 лет и, согласно законодательства, не имеющий права заниматься бизнесом, (и, напрямую типа им не занимался), но стал за это время долларовым миллиардером? :idea:
Гейтс с Маском и Джобсом - просто дауны, по сравнению с таким вот вундеркиндером.
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