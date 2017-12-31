Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Чет 04 січ, 2018 21:12

Igorten написав: budivelnik Это демагогия. Если я кому то что то обещаю я это делаю. Иначе я стану простым балоболом в глазах своих коллег и товарищей. Как у вас там с самим собой я не знаю и не очень хочу знать. Возможно для вас пообещать и не выполнить что пописать сходить. Я таких людей знаю, мне с ними не по дороге. За обещания самому себе вы и ответственность несете только перед собой. А вот кому то, тут несколько иные последствия и мне жаль что вы этого не понимаете. Это демагогия. Если я кому то что то обещаю я это делаю. Иначе я стану простым балоболом в глазах своих коллег и товарищей. Как у вас там с самим собой я не знаю и не очень хочу знать. Возможно для вас пообещать и не выполнить что пописать сходить. Я таких людей знаю, мне с ними не по дороге. За обещания самому себе вы и ответственность несете только перед собой. А вот кому то, тут несколько иные последствия и мне жаль что вы этого не понимаете.

Демагогія - це коли людина заявляє що на 100% виконує свої обіцянки перед всіма і при цьому навіть не Папа Римський....Ми всі людиВи обіцяли татові/мамі не матюкатись ?, на битись в садочку? , не пропускати школу? , вивчити віршик чи англійську? - все з цього переліку виконали ?Ви обіцяли собі з понеділка ??? зайнятись спортом , не запізнюватись на роботу, не приходити з будуна після дня народження - з цього списку все виконали ? І при цьому ще не Біл Гейтц або Сорос???Ви звичайно могли пообіцяти пацанам винести жменьку насіння чи пляшку пива - і звичайно це виконали... , але признайтесь самому собі - скільки всього що Ви собі обіцяли ви не виконалиПСІ не забувайте- ми всі грішні, але при цьому завжди стараємось виглядати невинними ангелятками.Виглядати то стараємось , але ж навколишні чітко знають що ми з себе являємо в реалі.ППСА новинні ресурси -це відображення заробляючих гроші а не реалійЗа що платять людиЗа жуть, страх,підлістьА чому ворни це роблятьБо кожен з нас не ангел і усвідомлення цього ятрить душу , тому ми й вишукуємо підтверджень того що навколо нас всі ще гірші , це чітко вловлюють журналісти і за наші гроші нам же це підносять на блюдці.