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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:29

Точно всё запущено.

Ни один президент или какой-другой не додумался перекладывать ответственность за свои ЛИЧНЫЕ ОБЕЩАНИЯ на пересичных, не выполняющие свои ЛИЧНЫЕ ОБЕЩАНИЯ.
Ответственность за личные обещания, не зависящие от других, как с продажей владельцем Рошена, лежит исключительно на их дающих.
Зато пересичный форумчанин запросто увязал и переложил)))

Исходные условия --- пересичные априори ни с того ни сего не могут взять и повысить % выполнения своих обещаний.
Нет такой волшебной палочки.
Поэтому априори по простому желанию форумчанина никого они переплюнуть не могут

А вот лично президент выполнить своё конкретное обещание, которое сам признал важным, мог и может.

Власти повлиять на население могут и имеют возможности (методов полно).
Но не желают.

Если бы кабы во рту выросли грибы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:43

Есть конкретные реальные начальные условия: президент (власти) со своими интересами-обещаниями и пересичные с тем же.

Без всяких якщо...
С кого начинать, чтобы получить результат?

С прилета инопланетян, волшебной палочки и т.п., по мановению которых пересичные изменятся и начнут выполнять обещания-обязанности или

Мер Нью-Йорка застекли окна и ...


Велосипеды все изобретены.
Претензий к обывателю-пересичному никто не выдвигает.
С ним работают.
С таким, как есть.
Различными методами корректируют его условия, поведение и как следствие сознание.

Кто этим занимается?)))
Сосед по подъезду или власть имущие?
Разные власть имущие ... от негласных и до забугорных.

З.Ы. народники уже пытались изменить через сознание пересичных)) результат известен для учившихся в школе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:56

  PV написав:
  Вкладчик1234 написав:Не встиг? :-)


не, просто плохому танцору ...


..."Слепой траст" мешает :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:58

  Стас написав:я чего то не увидел главного обещания - продать бизнес...


Да он уже про это и забыл...или забИл?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:03

Тут не тільки запущено , а ще й задавнено....
1 Я хоч десь пропонував щоб Президент переклав виконання своїх обіцянок на когось ?
Кожен повинен виконувати те що обіцяв
2 Я цікавився
Хоч хтось може заявити що він виконав все що обіцяв з своїх примітивних обіцянок
а - собі
б - родичам
в - оточуючим
Більше ніж на 40%
3 Я цікавився
Хоч хтось може заявити що він давав обіцянки які складніші ніж ті які давав Президент і при цьому коефіцієнт виконання цих обіцянок вищий ніж в Президента?
4 Я цікавився
Чи розуміють оточуючі , що складність обіцянки якраз в тому і полягає що є інші сили які давали свої обіцянки своїм виборцям і ці сили подекуди навіть сильніші від сил які має в своєму підпорядкуванні Президент

Наприклад по Рошену в Росії
Президент України заявив що продасть
Президент Росії попередив свої служби що у випадку коли підрозділ Рошену в Росії буде проданий - в когось полетять голови - яка ймовірність того , що Порошенку вдасться виконати свою обіцянку по продажу російського відділення ?

А тепер приклад навпаки
Російський Сбербанк вирішив продати свою українську філію , було вже три бажаючих її купити - і ні в кого не вийшло ? Як думаєте це росіяни вимахуються . чи українці їм палки в колеса вставляють

Тепер по закінченню війни
а - українська армія не має ресурсу щоб нападати з ризиком отримати повноцінну війну з росією , тому президент Порошенко , йде на політичні втрати і не віддає наказ про напад - його за це критикують з двох сторін
одні за те що не напав- другі за те що обороняємось...
По вугіллю
Купували дешевше в ОРДЛО - отримали критику за співпрацю з ворогом , перестали купувати в ОРДЛО і купили дорожче в США - отримали ріст тарифів і звинувачення в співпраці з Ахметовим....

По продажу рошена
Ще раз питаю
В чому доцільність продажу ? Адже продаж це не зникнення активу,це переведення актииву з одного вигляду(завод) в інший (гроші)
Грошима потрібно управляти так само як і заводом, актив не зникне,просто крикуни змінять пластинку з викриків
Продай Рошен
на викрики
Роздай гроші отримані від продажу Рошену.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10

budivelnik Покидаю вас, так как почитав почему то сложилось впечатление, что вы и yarg одно лицо только языком изложения отличаетесь. А забалтываете теммы одинаково :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10

  budivelnik написав:
  Стас написав:я чего то не увидел главного обещания - продать бизнес...
Я якось погано розумію вимогу продати бізнес.
Передати комусь в управління - розумію
Продати - ні.
Тепер на рахунок передати в управління
Ви що думаєте що власник бізнесу ним керує ? Власник бізнесу максимум що робить (для бізнесів вартістю від 100 млн грн) так це ставить орієнтири для керуючими цими бізнесами.
А раз так - то яка різниця хто керує ?

Друге питання , якщо на законодавчому рівні створюються умови по знищенні конкуренції в галузі де президентський бізнес присутній...
Але той самий Рошен навіть не створив проблем для АВК Колєснікова з доходів якого фінансуються бойовики - і не в останню чергу тому , що існує море проплачених шурнашлюшок, які у випадку якби це відбулось підняли б такий хай....


Бизнес паРАШЕНка - это не только и не столько рАшен, но и МИБ, который "удивительным образом" утроил свои активы при пропрезовских главах НБУ, а также убрал массу конкурентов с рынка, включая Приват, который по сути забрал под пропрезовский контроль. Это и Севастопольский судоремонтный завод, который продолжает "закрывать наряды" по ремонту кораблей чф рп в Крыму, а в составе рАшен не только Липецкая фабрика, но и еще одна фабрика, если память не изменяет, в Ярославле (?). А еще офшоры на Кипре, в Панаме, в Делавере и если не ошибаюсь на острове Мэн. Еще подразделения рАшен в Венгрии и где-то еще в Европе (если не ошибаюсь в Австрии, но точно не помню). А еще много чего - почитайте е-декларацию Харанта. И везде-то оно все стало успешным и растет как на дрожжах - с чего-то это оно? У всех кризис...А! Это наверное этим всем кто-то талановитий кэруе...Стоп!!!! Где-то я такое уже слышал!...Лет пять назад... Никто не помнит? Потом еще Майдан был. Никто не помнит? Ну през-то точно уже не помнит. Ни Майдан ни что он там чего-то обещал. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:14

  Дваждыдвашник написав:Туповатая пропаганда у порохотягов, ведь дороги и зарплаты это к Правительству.
Ну и главное его обещание, за что его выбрали, окончить войну за две недели.


Так КАК он закончит войну за 2 недели, если пудинападет? То есть, во первых, еще не напал, а во-вторых, войны нет - есть АТО, а насчет АТО он ничего не обещал. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:17

  Pegasmaster написав:
  Дваждыдвашник написав:Туповатая пропаганда у порохотягов, ведь дороги и зарплаты это к Правительству.
Ну и главное его обещание, за что его выбрали, окончить войну за две недели.

т.е. вы хотите, чтобы порох самолично пошёл и отвоевал донбасс? или кто?
вы пойдёте на войну? сидеть на диванчике, пописывая комментики, и сидеть в окопе это две большие разницы.
или вы не понимаете, что это открытая война с рашей и десятками тысяч погибших каждую неделю?


Не, просто не можешь/не хочешь что-то делать - не обещай. Сиди тихонько и ешь шоколадку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:27

Так о том и речь, что с лёгкостью уверенно раздавать трудновыполнимые обещания = мягко говоря, искажать.

В чем смысл?))
Начать выполнять обещания, показывающие приоритет службы на высшей должности в государстве над личными интересами. Положить начало. По-новому.
Никто на должность силком-то не тянул. Также как и не тянул за язык.
Но обещания-то нужны были... и такие... для чего? Для привлечения электората...
То есть лишь для того, чтобы выиграть у других самому. То есть для себя.

Голый процент подсчета выполненного неуместен.
detroytred
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