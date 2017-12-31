Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Ни один президент или какой-другой не додумался перекладывать ответственность за свои ЛИЧНЫЕ ОБЕЩАНИЯ на пересичных, не выполняющие свои ЛИЧНЫЕ ОБЕЩАНИЯ. Ответственность за личные обещания, не зависящие от других, как с продажей владельцем Рошена, лежит исключительно на их дающих. Зато пересичный форумчанин запросто увязал и переложил)))
Исходные условия --- пересичные априори ни с того ни сего не могут взять и повысить % выполнения своих обещаний. Нет такой волшебной палочки. Поэтому априори по простому желанию форумчанина никого они переплюнуть не могут
А вот лично президент выполнить своё конкретное обещание, которое сам признал важным, мог и может.
Власти повлиять на население могут и имеют возможности (методов полно). Но не желают.
Тут не тільки запущено , а ще й задавнено.... 1 Я хоч десь пропонував щоб Президент переклав виконання своїх обіцянок на когось ? Кожен повинен виконувати те що обіцяв 2 Я цікавився Хоч хтось може заявити що він виконав все що обіцяв з своїх примітивних обіцянок а - собі б - родичам в - оточуючим Більше ніж на 40% 3 Я цікавився Хоч хтось може заявити що він давав обіцянки які складніші ніж ті які давав Президент і при цьому коефіцієнт виконання цих обіцянок вищий ніж в Президента? 4 Я цікавився Чи розуміють оточуючі , що складність обіцянки якраз в тому і полягає що є інші сили які давали свої обіцянки своїм виборцям і ці сили подекуди навіть сильніші від сил які має в своєму підпорядкуванні Президент
Наприклад по Рошену в Росії Президент України заявив що продасть Президент Росії попередив свої служби що у випадку коли підрозділ Рошену в Росії буде проданий - в когось полетять голови - яка ймовірність того , що Порошенку вдасться виконати свою обіцянку по продажу російського відділення ?
А тепер приклад навпаки Російський Сбербанк вирішив продати свою українську філію , було вже три бажаючих її купити - і ні в кого не вийшло ? Як думаєте це росіяни вимахуються . чи українці їм палки в колеса вставляють
Тепер по закінченню війни а - українська армія не має ресурсу щоб нападати з ризиком отримати повноцінну війну з росією , тому президент Порошенко , йде на політичні втрати і не віддає наказ про напад - його за це критикують з двох сторін одні за те що не напав- другі за те що обороняємось... По вугіллю Купували дешевше в ОРДЛО - отримали критику за співпрацю з ворогом , перестали купувати в ОРДЛО і купили дорожче в США - отримали ріст тарифів і звинувачення в співпраці з Ахметовим....
По продажу рошена Ще раз питаю В чому доцільність продажу ? Адже продаж це не зникнення активу,це переведення актииву з одного вигляду(завод) в інший (гроші) Грошима потрібно управляти так само як і заводом, актив не зникне,просто крикуни змінять пластинку з викриків Продай Рошен на викрики Роздай гроші отримані від продажу Рошену.
Стас написав:я чего то не увидел главного обещания - продать бизнес...
Я якось погано розумію вимогу продати бізнес. Передати комусь в управління - розумію Продати - ні. Тепер на рахунок передати в управління Ви що думаєте що власник бізнесу ним керує ? Власник бізнесу максимум що робить (для бізнесів вартістю від 100 млн грн) так це ставить орієнтири для керуючими цими бізнесами. А раз так - то яка різниця хто керує ?
Друге питання , якщо на законодавчому рівні створюються умови по знищенні конкуренції в галузі де президентський бізнес присутній... Але той самий Рошен навіть не створив проблем для АВК Колєснікова з доходів якого фінансуються бойовики - і не в останню чергу тому , що існує море проплачених шурнашлюшок, які у випадку якби це відбулось підняли б такий хай....
Бизнес паРАШЕНка - это не только и не столько рАшен, но и МИБ, который "удивительным образом" утроил свои активы при пропрезовских главах НБУ, а также убрал массу конкурентов с рынка, включая Приват, который по сути забрал под пропрезовский контроль. Это и Севастопольский судоремонтный завод, который продолжает "закрывать наряды" по ремонту кораблей чф рп в Крыму, а в составе рАшен не только Липецкая фабрика, но и еще одна фабрика, если память не изменяет, в Ярославле (?). А еще офшоры на Кипре, в Панаме, в Делавере и если не ошибаюсь на острове Мэн. Еще подразделения рАшен в Венгрии и где-то еще в Европе (если не ошибаюсь в Австрии, но точно не помню). А еще много чего - почитайте е-декларацию Харанта. И везде-то оно все стало успешным и растет как на дрожжах - с чего-то это оно? У всех кризис...А! Это наверное этим всем кто-то талановитий кэруе...Стоп!!!! Где-то я такое уже слышал!...Лет пять назад... Никто не помнит? Потом еще Майдан был. Никто не помнит? Ну през-то точно уже не помнит. Ни Майдан ни что он там чего-то обещал.
Дваждыдвашник написав:Туповатая пропаганда у порохотягов, ведь дороги и зарплаты это к Правительству. Ну и главное его обещание, за что его выбрали, окончить войну за две недели.
т.е. вы хотите, чтобы порох самолично пошёл и отвоевал донбасс? или кто? вы пойдёте на войну? сидеть на диванчике, пописывая комментики, и сидеть в окопе это две большие разницы. или вы не понимаете, что это открытая война с рашей и десятками тысяч погибших каждую неделю?
Не, просто не можешь/не хочешь что-то делать - не обещай. Сиди тихонько и ешь шоколадку.
Так о том и речь, что с лёгкостью уверенно раздавать трудновыполнимые обещания = мягко говоря, искажать.
В чем смысл?)) Начать выполнять обещания, показывающие приоритет службы на высшей должности в государстве над личными интересами. Положить начало. По-новому. Никто на должность силком-то не тянул. Также как и не тянул за язык. Но обещания-то нужны были... и такие... для чего? Для привлечения электората... То есть лишь для того, чтобы выиграть у других самому. То есть для себя.