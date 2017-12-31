Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Чет 04 січ, 2018 23:10

budivelnik написав: Стас написав: я чего то не увидел главного обещания - продать бизнес... я чего то не увидел главного обещания - продать бизнес... Я якось погано розумію вимогу продати бізнес.

Передати комусь в управління - розумію

Продати - ні.

Тепер на рахунок передати в управління

Ви що думаєте що власник бізнесу ним керує ? Власник бізнесу максимум що робить (для бізнесів вартістю від 100 млн грн) так це ставить орієнтири для керуючими цими бізнесами.

А раз так - то яка різниця хто керує ?



Друге питання , якщо на законодавчому рівні створюються умови по знищенні конкуренції в галузі де президентський бізнес присутній...

Але той самий Рошен навіть не створив проблем для АВК Колєснікова з доходів якого фінансуються бойовики - і не в останню чергу тому , що існує море проплачених шурнашлюшок, які у випадку якби це відбулось підняли б такий хай.... Я якось погано розумію вимогу продати бізнес.Передати комусь в управління - розуміюПродати - ні.Тепер на рахунок передати в управлінняВи що думаєте що власник бізнесу ним керує ? Власник бізнесу максимум що робить (для бізнесів вартістю від 100 млн грн) так це ставить орієнтири для керуючими цими бізнесами.А раз так - то яка різниця хто керує ?Друге питання , якщо на законодавчому рівні створюються умови по знищенні конкуренції в галузі де президентський бізнес присутній...Але той самий Рошен навіть не створив проблем для АВК Колєснікова з доходів якого фінансуються бойовики - і не в останню чергу тому , що існує море проплачених шурнашлюшок, які у випадку якби це відбулось підняли б такий хай....

Бизнес паРАШЕНка - это не только и не столько рАшен, но и МИБ, который "удивительным образом" утроил свои активы при пропрезовских главах НБУ, а также убрал массу конкурентов с рынка, включая Приват, который по сути забрал под пропрезовский контроль. Это и Севастопольский судоремонтный завод, который продолжает "закрывать наряды" по ремонту кораблей чф рп в Крыму, а в составе рАшен не только Липецкая фабрика, но и еще одна фабрика, если память не изменяет, в Ярославле (?). А еще офшоры на Кипре, в Панаме, в Делавере и если не ошибаюсь на острове Мэн. Еще подразделения рАшен в Венгрии и где-то еще в Европе (если не ошибаюсь в Австрии, но точно не помню). А еще много чего - почитайте е-декларацию Харанта. И везде-то оно все стало успешным и растет как на дрожжах - с чего-то это оно? У всех кризис...А! Это наверное этим всем кто-то талановитий кэруе...Стоп!!!! Где-то я такое уже слышал!...Лет пять назад... Никто не помнит? Потом еще Майдан был. Никто не помнит? Ну през-то точно уже не помнит. Ни Майдан ни что он там чего-то обещал.