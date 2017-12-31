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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 7891011 ... 13>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:35

Точнее обещать-то можно и даже нужно.
Только при этом сразу оговаривая трудности и методы решения - тем самым показывая, что в теме и знаешь, можешь или попытаешься.

Всё по-честному, то есть не голословно, а реально по-новому.

Не знаешь, не можешь - силком никто не тянет))
Полез -- отвечай... согласно оговоренным тобою же при обещаниях условиях.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:38

  rjkz написав:еще одна фабрика, если память не изменяет, в Ярославле (?)


Объективно говоря у Рошен никогда не было фабрики в Ярославле. Липецкая - единственная.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:54

  Tamagoch написав:
  budivelnik написав:
  Стас написав:я чего то не увидел главного обещания - продать бизнес...
Я якось погано розумію вимогу продати бізнес.

закон про держслужбу якби вимагає.... тільки для звичайних держслужбовців навіть ФОПом бути не можна, а от депутатам и президентам і заводи і літаки, все до сраки.... ось в чому вимога - коли в цій країні закон буде єдиним для всіх? чи доживемо ми до цього щастя?


Так Закон и есть ОДИН НА ВСЕХ. Потому его на всех и не хватает. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 01:11

  freeze написав:
  rjkz написав:еще одна фабрика, если память не изменяет, в Ярославле (?)


Объективно говоря у Рошен никогда не было фабрики в Ярославле. Липецкая - единственная.


Я до конца не уверен (может память подводит - старость, знаете-ли :lol: ), но почитайте е-декларацию харанта ( в любом случае - более чем любопытно, особенно структура рАшен. Я бы такую структуру запилил, если-бы стояла задача не платить налоги - пустил поток по кругу и фиг когда кто докопается.). Если я правильно помню - была. Может она и не в составе рАшена.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:35

Re: кто

  Pegasmaster написав:для вас Кащенко легитимней всех

А вибирать будут все? - и мы, и вы, и для нас и для вас? или только вы
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:47

Не все так просто в цих політичних іграх.Без фінансів не виграєш боротьбу в наших реаліях,і за накопичення фінансів підсиджують.Крадуть безбожно,а стрілки переводять на гаранта як союзники так і опоненти.Іде гібридна війна навязана як зовні так і в середині суспільства.Противник дуже сильний і грає навіть на дрібницях і виграє.Розхитується ситуція щоб знищити Україну як державу і підімяти під рашу.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:53

Re: они

  EKO написав:Гейтс с Маском и Джобсом - просто дауны, по сравнению с таким вот вундеркиндером

Гейтс с Маском и Джобсом занимаются любимым делом. И не скравают это. Не выкручиваются, не врут.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:05

Re: должность

  detroytred написав:Никто на должность силком-то не тянул. Также как и не тянул за язык.

За язык может и не тянули. А должность занять вполне возможно что заставили - или занимаешь или в лучшем случае останешься без рошена. других кандидатур не было
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:25

  sal написав:
  detroytred написав:Никто на должность силком-то не тянул. Также как и не тянул за язык.

За язык может и не тянули. А должность занять вполне возможно что заставили - или занимаешь или в лучшем случае останешься без рошена. других кандидатур не было

Як не було ? Забули про трійцю на Майдані ?
Дехто зараз говорить - що Віталік був би набагато кращим варіантом .
А , до речі , інтерв"ю Шуфрича Гордону не слухали-читали ? Там є багато цікавих речей . Не впевнений , що то правда , але якщо правда - то навіть дуже цікаво ...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:33

rjkz
ватник детектид.
rjkz который хвастается неуплатой налогов от сдачи недвижимости...и наверное имеет много времени пастись на ватных сайтах.
В Ярославле фабрик нет 100%. Так же как и в Австрии. МИБ далеко не самый быстрорастущий банк. И в конкуренты не годится ни одному из банков первой двадцатки. В скольки областных центрах есть филиалы, кроме Винницы? Есть ли филиалы в райцентрах? Сколько у банков банкоматов? Севастопольский завод уплыл безвозвратно 4 года назад.
Я к тому, что так начитаться можно было только на откровенно украинофобских сайтах, и то не за один день.

Про фонтан в Житомире повеселило)) Он просто прикололся. Не за бюджетные деньги ж его строить...Хотя при Азарове могли бы и за бюджетные построить.
Востаннє редагувалось alex77 в П'ят 05 січ, 2018 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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