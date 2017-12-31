Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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EKO написав:Пусть бы порохоботы ответили всего на один простой вопрос: - КАК, человек, находящийся на гос.службе последних 18 лет и, согласно законодательства, не имеющий права заниматься бизнесом, (и, напрямую типа им не занимался), но стал за это время долларовым миллиардером
Таке тупе питання може поставити тільки людина, яка останні 18 років не жила в Україні. Чи Вам не все одно, як ведеться його бізнес, жаба душить? Ватні тролі вже всі вуха прожужали про президента-злодія, от і копайте в цьому напрямку - де, хто, що і вкрав. У нас політика і бізнес були і ще, років 10-15, будуть тісно пов'язані. Умовно помаранчиві у владі - помаранчивий бізнес розквітає, а умовно блакитний сохне. І навпаки. Поки європейці-американці не розрубають цю пуповину, так і буде вищеозначений термін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
rjkz написав:Бизнес паРАШЕНка - это не только и не столько рАшен, но и МИБ, который "удивительным образом" утроил свои активы при пропрезовских главах НБУ, а также убрал массу конкурентов с рынка, включая Приват, который по сути забрал под пропрезовский контроль.
Ради объективности: - никаких особых конкурентов у МИБа никто не убирал, и Приват ему не был конкурентом. Это не розничный банк и не фокусирован на обслуживании физлиц, они с тем же Приватом в разных сегментах - бурный рост МИБа само собой связан с статусом Порошенко, но в первую очередь тем, что банк рассматривается как "неприкасаемый", пока Порошенко президент, потому туда и переводят активы и потоки, в первую очередь приближенные к власти.
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Faceless написав:бурный рост МИБа само собой связан с статусом Порошенко, но в первую очередь тем, что банк рассматривается как "неприкасаемый", пока Порошенко президент, потому туда и переводят активы и потоки, в первую очередь приближенные к власти.
Faceless написав:бурный рост МИБа само собой связан с статусом Порошенко, но в первую очередь тем, что банк рассматривается как "неприкасаемый", пока Порошенко президент, потому туда и переводят активы и потоки, в первую очередь приближенные к власти.
Это и есть КОРРУПЦИЯ!
Нет, это не коррупция. Коррупцией можно было бы назвать если бы МИБ нарушал нормативы, требования по финмону и пр, а НБУ закрывал на это глаза - если такие факты есть. А то, что имидж банка зависит от имиджа и статуса собственника - вовсе не коррупция
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Нет, это не коррупция. Коррупцией можно было бы назвать если бы МИБ нарушал нормативы, требования по финмону и пр, а НБУ закрывал на это глаза - если такие факты есть. А то, что имидж банка зависит от имиджа и статуса собственника - вовсе не коррупция
Согласен. Это конфликт интересов плюс использование админресурса. Не лучше коррупции.
Faceless написав:Коррупцией можно было бы назвать если бы МИБ нарушал нормативы, требования по финмону и пр, а НБУ закрывал на это глаза - если такие факты есть. А то, что имидж банка зависит от имиджа и статуса собственника - вовсе не коррупция
А как вы оправдаете понятие "неприкасаемый"? пока Порошенко президент
rjkz написав:Не, просто не можешь/не хочешь что-то делать - не обещай. Сиди тихонько и ешь шоколадку.
если вы посмотрите динамику продвижения ВСУ в 2014 году, то всё именно шло к освобождению за месяц максимум. но вторглись регулярные войска рф. вы же вроде сообразительный, должны понимать что тогда было. какие бои были под дебальцево, илловайском, углегорском. п.с. знакомый в разведке на контракте служит. в 2014 видел заезжающие колонны танков, машин с людьми и другой техники из рф. примерно в то время гелетей парад для пороха в киеве устраивал.
Востаннє редагувалось Pegasmaster в П'ят 05 січ, 2018 11:38, всього редагувалось 1 раз.