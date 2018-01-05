Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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detroytred написав:Подсчет в процентах разновесовых элементов является методологической ошибкой.
Претензии по конкретным невыполненным обещаниям.
Вопрос в плоскости - кто из других действующих сделал больше не рассматривается. Обсуждается - какие и почему президент не выполнил свои конкретные обещания. Был бы на его месте Миха, Юля и т.д. - то спрос был бы с них.
Не нужно подменять понятия. Этот приём неуместен))
Да всем без разницы, что кому нравится и какие у него фантазии о посадах.
Для того, чтобы разобраться с понятиями нужно хотя бы понять, о чем была речь. А речь шла об ошибочности подсчета в процентах выполнения обещаний даже одного и того же лица (а не то что об разных лицах)). Отсюда следует и ошибочность всех дальнейших *друге*, *таким чином* и тем более *поки*
Выбирают не по критерию *вище натовпу* или з *основнои маси населення*)) Критерии иные.
Тем более, что обсуждается совсем иной вопрос. Попытки уводить в сторону неуместны.