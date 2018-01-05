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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:30

  detroytred написав:Подсчет в процентах разновесовых элементов является методологической ошибкой.

Претензии по конкретным невыполненным обещаниям.

Вопрос в плоскости - кто из других действующих сделал больше не рассматривается.
Обсуждается - какие и почему президент не выполнил свои конкретные обещания.
Был бы на его месте Миха, Юля и т.д. - то спрос был бы с них.

Не нужно подменять понятия.
Этот приём неуместен))



Абсолютно согласен. Типичный мухлеж
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:43

Да всем без разницы, что кому нравится и какие у него фантазии о посадах.

Для того, чтобы разобраться с понятиями нужно хотя бы понять, о чем была речь.
А речь шла об ошибочности подсчета в процентах выполнения обещаний даже одного и того же лица (а не то что об разных лицах)).
Отсюда следует и ошибочность всех дальнейших *друге*, *таким чином* и тем более *поки*

Выбирают не по критерию *вище натовпу* или з *основнои маси населення*))
Критерии иные.

Тем более, что обсуждается совсем иной вопрос. Попытки уводить в сторону неуместны.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:12

Re: Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

А это тоже ватник? Да, господа порохоботы?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:26

  rjkz написав:Круговорот мерзавцев в природе.

метко подмечено! :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:20

  rjkz написав:
  Sommer написав:
  rjkz написав:Так США, вроде как уже поставляла системы противобатарейной борьбы - они прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево в 2015-м.
Или я ошибаюсь?


Какие интересные фантазии... Это рашкинское ТВ такое рассказывает или волгари-лахтюки?


Как примитивно устроен моск у порохоботов.

Все более-менее смекалистые "патриоты" уже давно любят Украину издалека. Методички пишут те, что остались, как и речи на НГ.
vak
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:43

  Sommer написав:
  rjkz написав:Так США, вроде как уже поставляла системы противобатарейной борьбы - они прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево в 2015-м.
Или я ошибаюсь?


Какие интересные фантазии... Это рашкинское ТВ такое рассказывает или волгари-лахтюки?


"Ще одним свідченням того, що вихід проходив похапцем, є те, що військові кинули під Дебальцеве цінне обладнання – протимінометний радар, поставлений в рамках американської військової допомоги."
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/voennyy ... 94982.html

Бутусов об этом инциденте.
https://m.facebook.com/butusov.yuriy/po ... 1365972160
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