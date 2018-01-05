Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Суб 06 січ, 2018 01:46

budivelnik написав: rjkz написав: Коллега, не обижайтесь - я редко читаю Ваши выкладки. Но питаю к Вам уважение со времен общения на ветке обвалистов.

На вопрос В чем примитивизм? Отвечаю - порохобот искренне считает, что если ты ПРОТИВ Порошенко, то ты ватан, кацап, рукамацквы, агенткремля и тд .

Другой вариант не допускается.

Остальное что Вы написали - не относится к критике Порошенко. Меня не устраивает постановка вопроса - давай за пороха, потому что больше не за кого. Я голосовал за него в 2014-м и так-же несу ответственность за свою ошибку, но по крайней мере я ее признаю и осознаю. Те-же кто видит только черное и белое - люди не совсем далекие. Коллега, не обижайтесь - я редко читаю Ваши выкладки. Но питаю к Вам уважение со времен общения на ветке обвалистов.На вопрос В чем примитивизм? Отвечаю - порохобот искренне считает, что если ты ПРОТИВ Порошенко, то ты ватан, кацап, рукамацквы, агенткремля и тд .Другой вариант не допускается.Остальное что Вы написали - не относится к критике Порошенко. Меня не устраивает постановка вопроса - давай за пороха, потому что больше не за кого. Я голосовал за него в 2014-м и так-же несу ответственность за свою ошибку, но по крайней мере я ее признаю и осознаю. Те-же кто видит только черное и белое - люди не совсем далекие. 1 Я також голосував за Порошенка

2 Я нічого не маю проти критики будь-кого в тому числі і Президента

3 Я проти критики без пропозицій.

Якщо Порошенко поганий ( а він на 59% поганий- бо не виконав 59% своїх обіцянок і на 41% хороший - бо виконав 41% своїх обіцянок ) то я за те щоб його поміняти, але при цьому, в мене одна умова

Я проти щоб його поміняли на Януковича чи Саакашвілі , по тій простій причині що вищеназвані прізвища більше ніж на 70-80% погані і тільки на 10-30% хороші, rjkz написав: Насчет станции контрбатарейной борьбы...как Вы думаете какие потери ВСУ в Дебальцево в 2015 году? Насчет станции контрбатарейной борьбы...как Вы думаете какие потери ВСУ в Дебальцево в 2015 году? 1 Я не знаю

2 Я знаю що станом на жовтень за 4 роки бойових дій втрати становлять

У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що бойові втрати в лавах ЗСУ від початку проведення антитерористичної операції (квітень 2014 року) і на кінець жовтня поточного року сягнули 10710 військовослужбовців, із них 2333 загиблих . 1 Я також голосував за Порошенка2 Я нічого не маю проти критики будь-кого в тому числі і Президента3 Я проти критики без пропозицій.Якщо Порошенко поганий ( а він на 59% поганий- бо не виконав 59% своїх обіцянок і на 41% хороший - бо виконав 41% своїх обіцянок ) то я за те щоб його поміняти, але при цьому, в мене одна умоваЯ проти щоб його поміняли на Януковича чи Саакашвілі , по тій простій причині що вищеназвані прізвища більше ніж на 70-80% погані і тільки на 10-30% хороші,1 Я не знаю2 Я знаю що станом на жовтень за 4 роки бойових дій втрати становлять

1. Я ничего не имею ЗА Саакашвили (кроме того, что он вступил в открытый бой с армией РП - думал, наверное, что его США прикроют - ошибся). И уж тем более януковича - на нем клейма негде ставить. Но порошенко такой-же янукович. Только более изобретательный и образованный.2. Насчет Дебальцевого - посмотрите постановочный ролик МО. Там указана цифра - 116. Но я достоверно(что и как в паблике писать не стану, если интересно - могу написать в ЛС), что эта цифра как минимум занижена более чем в два раза и на основании известных мне данных ПРЕДПОЛАГАЮ, что минимум в 10 раз, а это на секундочку, половина приведенной Вами цифры (2333). Зачем это надо было делать? Погибшие - не люди? И зачем вообще врать? Один раз соврешь - тебя словят на вранье, второй раз, третий...А потом даже если скажешь правду - тебе никто не поверит. Так и со всей инфой, что исходит от МО и Бирюкова - им уже мало кто верит.Да, рп потеряла там в разы больше. Не знаю верить или нет, но речь идет о порядка 16 тысяч, не знаю 200-е или 200-е и 300-е, (что кстати аккуратно вписывается в нормативы потерь наступающей стороны. Считается, что наступающие должны иметь как минимум 3-х кратный перевес для достижения успеха, 2/3 наступающих - потери, наших было в Дебальцевском котле порядка 8000, то есть 24 000 наступало и 16 000 -потери) Но и у нас как минимум 1200, а не 116.