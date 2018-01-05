Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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detroytred написав:Подсчет в процентах разновесовых элементов является методологической ошибкой.
Претензии по конкретным невыполненным обещаниям.
Вопрос в плоскости - кто из других действующих сделал больше не рассматривается. Обсуждается - какие и почему президент не выполнил свои конкретные обещания. Был бы на его месте Миха, Юля и т.д. - то спрос был бы с них.
Не нужно подменять понятия. Этот приём неуместен))
Да всем без разницы, что кому нравится и какие у него фантазии о посадах.
Для того, чтобы разобраться с понятиями нужно хотя бы понять, о чем была речь. А речь шла об ошибочности подсчета в процентах выполнения обещаний даже одного и того же лица (а не то что об разных лицах)). Отсюда следует и ошибочность всех дальнейших *друге*, *таким чином* и тем более *поки*
Выбирают не по критерию *вище натовпу* или з *основнои маси населення*)) Критерии иные.
Тем более, что обсуждается совсем иной вопрос. Попытки уводить в сторону неуместны.
Все кто критикует шоколадную реальность - шатуны, раскачиватели лодки и агентыкремля. Им верить нельзя. Даже если это послы стран Евросоюза, США и Великобритании. Все они шатуны - только и думают как-бы Его Шоколадство опорочить.
Это второй радар накануне "организованного вывода" был подорван. По данным источников "Цензор.Нет", по уничтожению одного радара составлен акт, событие подтверждено. Остатки другого радара на складе тоже должны были уничтожить. Но этого не сделали - склад РАВ не был подорван, и несколько ящиков с деталями радара попали в руки противника. Информация россиян, что захвачен целый радар - не правда. Они захватили набор запчастей - но обидно, что дали повод для вражеской пропаганды.
Немножко отличается от вышепроцитированного "они (радары) прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево"?
rjkz написав:Коллега, не обижайтесь - я редко читаю Ваши выкладки. Но питаю к Вам уважение со времен общения на ветке обвалистов. На вопрос В чем примитивизм? Отвечаю - порохобот искренне считает, что если ты ПРОТИВ Порошенко, то ты ватан, кацап, рукамацквы, агенткремля и тд . Другой вариант не допускается. Остальное что Вы написали - не относится к критике Порошенко. Меня не устраивает постановка вопроса - давай за пороха, потому что больше не за кого. Я голосовал за него в 2014-м и так-же несу ответственность за свою ошибку, но по крайней мере я ее признаю и осознаю. Те-же кто видит только черное и белое - люди не совсем далекие.
1 Я також голосував за Порошенка 2 Я нічого не маю проти критики будь-кого в тому числі і Президента 3 Я проти критики без пропозицій. Якщо Порошенко поганий ( а він на 59% поганий- бо не виконав 59% своїх обіцянок і на 41% хороший - бо виконав 41% своїх обіцянок ) то я за те щоб його поміняти, але при цьому, в мене одна умова Я проти щоб його поміняли на Януковича чи Саакашвілі , по тій простій причині що вищеназвані прізвища більше ніж на 70-80% погані і тільки на 10-30% хороші,
rjkz написав:Насчет станции контрбатарейной борьбы...как Вы думаете какие потери ВСУ в Дебальцево в 2015 году?
1 Я не знаю 2 Я знаю що станом на жовтень за 4 роки бойових дій втрати становлять
У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що бойові втрати в лавах ЗСУ від початку проведення антитерористичної операції (квітень 2014 року) і на кінець жовтня поточного року сягнули 10710 військовослужбовців, із них 2333 загиблих.
1. Я ничего не имею ЗА Саакашвили (кроме того, что он вступил в открытый бой с армией РП - думал, наверное, что его США прикроют - ошибся). И уж тем более януковича - на нем клейма негде ставить. Но порошенко такой-же янукович. Только более изобретательный и образованный. 2. Насчет Дебальцевого - посмотрите постановочный ролик МО. Там указана цифра - 116. Но я достоверно знаю (что и как в паблике писать не стану, если интересно - могу написать в ЛС), что эта цифра как минимум занижена более чем в два раза и на основании известных мне данных ПРЕДПОЛАГАЮ, что минимум в 10 раз, а это на секундочку, половина приведенной Вами цифры (2333). Зачем это надо было делать? Погибшие - не люди? И зачем вообще врать? Один раз соврешь - тебя словят на вранье, второй раз, третий...А потом даже если скажешь правду - тебе никто не поверит. Так и со всей инфой, что исходит от МО и Бирюкова - им уже мало кто верит.
Да, рп потеряла там в разы больше. Не знаю верить или нет, но речь идет о порядка 16 тысяч, не знаю 200-е или 200-е и 300-е, (что кстати аккуратно вписывается в нормативы потерь наступающей стороны. Считается, что наступающие должны иметь как минимум 3-х кратный перевес для достижения успеха, 2/3 наступающих - потери, наших было в Дебальцевском котле порядка 8000, то есть 24 000 наступало и 16 000 -потери) Но и у нас как минимум 1200, а не 116.