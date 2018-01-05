RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 20212223>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:30

  detroytred написав:Подсчет в процентах разновесовых элементов является методологической ошибкой.

Претензии по конкретным невыполненным обещаниям.

Вопрос в плоскости - кто из других действующих сделал больше не рассматривается.
Обсуждается - какие и почему президент не выполнил свои конкретные обещания.
Был бы на его месте Миха, Юля и т.д. - то спрос был бы с них.

Не нужно подменять понятия.
Этот приём неуместен))



Абсолютно согласен. Типичный мухлеж
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2876 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:43

Да всем без разницы, что кому нравится и какие у него фантазии о посадах.

Для того, чтобы разобраться с понятиями нужно хотя бы понять, о чем была речь.
А речь шла об ошибочности подсчета в процентах выполнения обещаний даже одного и того же лица (а не то что об разных лицах)).
Отсюда следует и ошибочность всех дальнейших *друге*, *таким чином* и тем более *поки*

Выбирают не по критерию *вище натовпу* или з *основнои маси населення*))
Критерии иные.

Тем более, что обсуждается совсем иной вопрос. Попытки уводить в сторону неуместны.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18874
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:12

Re: Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

А это тоже ватник? Да, господа порохоботы?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2876 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:26

  rjkz написав:Круговорот мерзавцев в природе.

метко подмечено! :mrgreen:
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3138
З нами з: 06.08.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:20

  rjkz написав:
  Sommer написав:
  rjkz написав:Так США, вроде как уже поставляла системы противобатарейной борьбы - они прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево в 2015-м.
Или я ошибаюсь?


Какие интересные фантазии... Это рашкинское ТВ такое рассказывает или волгари-лахтюки?


Как примитивно устроен моск у порохоботов.

Все более-менее смекалистые "патриоты" уже давно любят Украину издалека. Методички пишут те, что остались, как и речи на НГ.
vak
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:43

  Sommer написав:
  rjkz написав:Так США, вроде как уже поставляла системы противобатарейной борьбы - они прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево в 2015-м.
Или я ошибаюсь?


Какие интересные фантазии... Это рашкинское ТВ такое рассказывает или волгари-лахтюки?


"Ще одним свідченням того, що вихід проходив похапцем, є те, що військові кинули під Дебальцеве цінне обладнання – протимінометний радар, поставлений в рамках американської військової допомоги."
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/voennyy ... 94982.html

Бутусов об этом инциденте.
https://m.facebook.com/butusov.yuriy/po ... 1365972160
vak
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 03.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:02

  vak написав:
  Sommer написав:
  rjkz написав:Так США, вроде как уже поставляла системы противобатарейной борьбы - они прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево в 2015-м.
Или я ошибаюсь?


Какие интересные фантазии... Это рашкинское ТВ такое рассказывает или волгари-лахтюки?


"Ще одним свідченням того, що вихід проходив похапцем, є те, що військові кинули під Дебальцеве цінне обладнання – протимінометний радар, поставлений в рамках американської військової допомоги."
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/voennyy ... 94982.html

Бутусов об этом инциденте.
https://m.facebook.com/butusov.yuriy/po ... 1365972160


Все кто критикует шоколадную реальность - шатуны, раскачиватели лодки и агентыкремля.
Им верить нельзя. Даже если это послы стран Евросоюза, США и Великобритании. Все они шатуны - только и думают как-бы Его Шоколадство опорочить.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2876 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:20

  vak написав:
  Sommer написав:
  rjkz написав:Так США, вроде как уже поставляла системы противобатарейной борьбы - они прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево в 2015-м.
Или я ошибаюсь?


Какие интересные фантазии... Это рашкинское ТВ такое рассказывает или волгари-лахтюки?


"Ще одним свідченням того, що вихід проходив похапцем, є те, що військові кинули під Дебальцеве цінне обладнання – протимінометний радар, поставлений в рамках американської військової допомоги."
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/voennyy ... 94982.html

Бутусов об этом инциденте.
https://m.facebook.com/butusov.yuriy/po ... 1365972160

И смотрим, что говорит Бутусов:

Это второй радар накануне "организованного вывода" был подорван. По данным источников "Цензор.Нет", по уничтожению одного радара составлен акт, событие подтверждено. Остатки другого радара на складе тоже должны были уничтожить. Но этого не сделали - склад РАВ не был подорван, и несколько ящиков с деталями радара попали в руки противника. Информация россиян, что захвачен целый радар - не правда. Они захватили набор запчастей - но обидно, что дали повод для вражеской пропаганды.


Немножко отличается от вышепроцитированного "они (радары) прям в ящиках, нераспечатанные и заваленные снегом были оставлены в Дебальцево"?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 07.04.17
Подякував: 82 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:26

  sal написав:Джавелин. Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет 1,3 млн долларов (2017).


А сколько стоит Стугна?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2876 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:46

  budivelnik написав:
  rjkz написав:Коллега, не обижайтесь - я редко читаю Ваши выкладки. Но питаю к Вам уважение со времен общения на ветке обвалистов.
На вопрос В чем примитивизм? Отвечаю - порохобот искренне считает, что если ты ПРОТИВ Порошенко, то ты ватан, кацап, рукамацквы, агенткремля и тд .
Другой вариант не допускается.
Остальное что Вы написали - не относится к критике Порошенко. Меня не устраивает постановка вопроса - давай за пороха, потому что больше не за кого. Я голосовал за него в 2014-м и так-же несу ответственность за свою ошибку, но по крайней мере я ее признаю и осознаю. Те-же кто видит только черное и белое - люди не совсем далекие.
1 Я також голосував за Порошенка
2 Я нічого не маю проти критики будь-кого в тому числі і Президента
3 Я проти критики без пропозицій.
Якщо Порошенко поганий ( а він на 59% поганий- бо не виконав 59% своїх обіцянок і на 41% хороший - бо виконав 41% своїх обіцянок ) то я за те щоб його поміняти, але при цьому, в мене одна умова
Я проти щоб його поміняли на Януковича чи Саакашвілі , по тій простій причині що вищеназвані прізвища більше ніж на 70-80% погані і тільки на 10-30% хороші,
  rjkz написав:Насчет станции контрбатарейной борьбы...как Вы думаете какие потери ВСУ в Дебальцево в 2015 году?
1 Я не знаю
2 Я знаю що станом на жовтень за 4 роки бойових дій втрати становлять
У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що бойові втрати в лавах ЗСУ від початку проведення антитерористичної операції (квітень 2014 року) і на кінець жовтня поточного року сягнули 10710 військовослужбовців, із них 2333 загиблих.


1. Я ничего не имею ЗА Саакашвили (кроме того, что он вступил в открытый бой с армией РП - думал, наверное, что его США прикроют - ошибся). И уж тем более януковича - на нем клейма негде ставить. Но порошенко такой-же янукович. Только более изобретательный и образованный.
2. Насчет Дебальцевого - посмотрите постановочный ролик МО. Там указана цифра - 116. Но я достоверно знаю (что и как в паблике писать не стану, если интересно - могу написать в ЛС), что эта цифра как минимум занижена более чем в два раза и на основании известных мне данных ПРЕДПОЛАГАЮ, что минимум в 10 раз, а это на секундочку, половина приведенной Вами цифры (2333). Зачем это надо было делать? Погибшие - не люди? И зачем вообще врать? Один раз соврешь - тебя словят на вранье, второй раз, третий...А потом даже если скажешь правду - тебе никто не поверит. Так и со всей инфой, что исходит от МО и Бирюкова - им уже мало кто верит.

Да, рп потеряла там в разы больше. Не знаю верить или нет, но речь идет о порядка 16 тысяч, не знаю 200-е или 200-е и 300-е, (что кстати аккуратно вписывается в нормативы потерь наступающей стороны. Считается, что наступающие должны иметь как минимум 3-х кратный перевес для достижения успеха, 2/3 наступающих - потери, наших было в Дебальцевском котле порядка 8000, то есть 24 000 наступало и 16 000 -потери) Но и у нас как минимум 1200, а не 116.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7014
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2876 раз.
Подякували: 1347 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferox, warlamp і 10 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му 1, 2
R2 » П'ят 05 січ, 2018 20:57
15 618
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 12:53
nik1
У Кабміні повідомили, як змінився обсяг експорту в 2017 році
R2 » Суб 06 січ, 2018 00:03
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 00:03
Cactus
Продуктовий кошик у Венесуелі за 2017 рік подорожчав у...
R2 » П'ят 05 січ, 2018 11:08
6 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 21:29
ceba
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.