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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:49

  budivelnik написав:
  freeze написав:Как по мне Президент вообще не должен ничего обещать. В принципе ничего. Потому что все обещания - я закончу АТО, я сделаю вашу жизнь лучшей и тд это банальный популизм.
Президент должен объявлять населению конкретные цели своей работы на посту и ежемесячно отчитываться о результатах проделанной работы в прямом эфире по заявленным пунктам своих целей.
Я з Вами повністю погоджуюсь , але ваша думка спрацює тільки в ідеальному суспільстві, коли всі хто приймають участь в агітації за себе перед виборами Президента - поводяться так само.
Якщо ж буде дуель в якій в руках популістів буде кулемет , а в руках найчеснішого і найсправедливішого - в найкращому випадку шпага - то результат цієї дуелі- очевидний.
З вовками жити - по вовчи вити.

Друге питання , що прийшовши до влади , треба створювати систему,яка унеможливить в подальшому подібні дуелі - але тут також багато але...
Ті самі проплачені агенти кремля зброю не склали і не складуть - тому деколи треба пропетляти між дощиком.


Он уже так запетлялся, что сам вполне вписывается в определение "агент кремля".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:52

Бггг...
Эта тема про несбыточные обещания циничного барыги должна набрать хотябы страниц сто.
Как количество томов его не закрывающегося обещающего постоянно рта.
Зображення
Бессмертный господин жванецкий - курит в стороне, с его описанием света в конце туннеля, по сравнению с обещающими речами шоколадного пассажира.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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  #<1 ... 20212223
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