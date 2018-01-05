Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

budivelnik написав:Я з Вами повністю погоджуюсь , але ваша думка спрацює тільки в ідеальному суспільстві, коли всі хто приймають участь в агітації за себе перед виборами Президента - поводяться так само.freeze написав:Как по мне Президент вообще не должен ничего обещать. В принципе ничего. Потому что все обещания - я закончу АТО, я сделаю вашу жизнь лучшей и тд это банальный популизм.
Президент должен объявлять населению конкретные цели своей работы на посту и ежемесячно отчитываться о результатах проделанной работы в прямом эфире по заявленным пунктам своих целей.
Якщо ж буде дуель в якій в руках популістів буде кулемет , а в руках найчеснішого і найсправедливішого - в найкращому випадку шпага - то результат цієї дуелі- очевидний.
З вовками жити - по вовчи вити.
Друге питання , що прийшовши до влади , треба створювати систему,яка унеможливить в подальшому подібні дуелі - але тут також багато але...
Ті самі проплачені агенти кремля зброю не склали і не складуть - тому деколи треба пропетляти між дощиком.
Он уже так запетлялся, что сам вполне вписывается в определение "агент кремля".