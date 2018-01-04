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Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:14
rjkz написав: sal написав:
Джавелин. Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет 1,3 млн долларов (2017).
А сколько стоит Стугна?
какая разница? джавелин намного более продвинутый, чем стугна. разные поколения фактически
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