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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:12

  Тракторист написав:
  rjkz написав:Круговорот мерзавцев в природе.

метко подмечено! :mrgreen:


какой выход? самому становиться светлым и честным политиком. если кругом одни мерзавцы, все голоса ваши.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:14

  rjkz написав:
  sal написав:Джавелин. Стоимость одного комплекса, в комплекте с 6 ракетами, составляет 1,3 млн долларов (2017).


А сколько стоит Стугна?


какая разница? джавелин намного более продвинутый, чем стугна. разные поколения фактически
trololo
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