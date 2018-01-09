Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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budivelnik написав:Богу-богове , а кесарю-Кесареве. Не може 1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників- все змінити у 45 млн країні Починайте з себе 1 Скільки разів Ви давали собі обіцянку а - кинути курити б -не пити в- не ображати батьків/друзів/коханих г - відповідальніше ставитись до роботи д - ???? 2 В процентному відношенні- скільки з того що пообіцяли самому собі- Ви виконали? 3 В процентному відношенні Скільки з того що пообіцяли оточуючим Ви виконали? 4 На чию користь процентне відношення виконаних обіцянок на Вашу чи Президента?
То якщо самі виконуєте в рази менше з того що пообіцяли навіть самому собі - чому мрієте(вважаєте) що хтось буде виконувати більше для Вас ?
- Курить бросил - Выпиваю только по большим праздникам - Друзей, родителей и любимых не обижаю - Ответственно отношусь к работе
Когда там рай в Украине наступит после моих личностных изменений к лучшему?
Теперь вопросы от меня Вам: 1) С каких пор изменений в поведении 45 млн людей добиться легче, чем изменений в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників"? 1) С каких пор изменения в поведении 45 млн людей, которые мало на что влияют в жизни государства, важнее, чем изменения в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників", которые решают в государстве практически все?
budivelnik написав:Богу-богове , а кесарю-Кесареве. Не може 1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників- все змінити у 45 млн країні Починайте з себе 1 Скільки разів Ви давали собі обіцянку а - кинути курити б -не пити в- не ображати батьків/друзів/коханих г - відповідальніше ставитись до роботи д - ???? 2 В процентному відношенні- скільки з того що пообіцяли самому собі- Ви виконали? 3 В процентному відношенні Скільки з того що пообіцяли оточуючим Ви виконали? 4 На чию користь процентне відношення виконаних обіцянок на Вашу чи Президента?
То якщо самі виконуєте в рази менше з того що пообіцяли навіть самому собі - чому мрієте(вважаєте) що хтось буде виконувати більше для Вас ?
- Курить бросил - Выпиваю только по большим праздникам - Друзей, родителей и любимых не обижаю - Ответственно отношусь к работе Когда там рай в Украине наступит после моих личностных изменений к лучшему?
1 Залишились ще 42 000 000 сказати те саме 2 Я Не курив Практично не пю навіть по святам Друзів і родичів не тільки люблю , а й матеріально допомагаю До роботи відношусь серьозно +сплачую в рік 0,2 млн податків Отже тепер залишилось 41 999 999 - сказати щось подібне
Imp написав:Теперь вопросы от меня Вам: 1) С каких пор изменений в поведении 45 млн людей добиться легче, чем изменений в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників"? 1) С каких пор изменения в поведении 45 млн людей, которые мало на что влияют в жизни государства, важнее, чем изменения в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників", которые решают в государстве практически все?
Два питання однакові по суті Ще раз поясню Для того , щоб були хороші дороги, треба а - комусь заплатити податки ( а так як чиновників+кабмін 0,5% , значить комусь=99,5%) б - комусь прийти на роботу не з будуна-(а так як чиновники +кабмін на роботу дорожним робочим не ходять - то 100%) в - комусь відмовитись працювати, у випадку якщо порушуються технологічні норми по якості та матеріалам і не дати цього зробити тим хто це хоче робити (або у випадку коли не може зупинити злочин сам - повідомити компетентні органи) г - комусь не давати хабарів ,платити за транспорт з отриманням квитка і так далі і тому подібне.
Звичайно ці примітивні дії корупцію не викорінять - але суттєво зменшать. При цьому, якщо такими правильними стане всього 0,5% від населення(чиновники+кабмін) а бюджетники(5% від населення - цього робити не будуть ) , пенсіонери (30% від населення - не перекриють кисень своїм дітям /внукам у випадку коли останні будуть переходити дорогу в недозволеному місці.....)- то порядку все одно не буде.
Тому вибирайте Або у нас порядок на 30% ( якщо таких як Ви і я тільки 30%) Або 30,5% - якщо до нас долучаться ще 200 000 чиновників+кабмін.... Або пробуємо якось збільшити кількість виступаючих за порядок серед пересічних Іншого шляху не дано.
budivelnik написав:Звичайно ці примітивні дії корупцію не викорінять - але суттєво зменшать. При цьому, якщо такими правильними стане всього 0,5% від населення(чиновники+кабмін) а бюджетники(5% від населення - цього робити не будуть ) , пенсіонери (30% від населення - не перекриють кисень своїм дітям /внукам у випадку коли останні будуть переходити дорогу в недозволеному місці.....)- то порядку все одно не буде.
Мер Нью-Йорка (со своими окнами) и история целого ряда обществ (в которых власти добились изменений), а также научные работы по социологии опровергают напрочь данные отсебятинные утверждения.
Именно они реально пожелали, попробовали и осуществили "якось збільшити кількість". Инструментов у властей вагон. Разных.
Волшебной палочки этого "якось" от предлагающего тут я всё никак не допрошусь))
rjkz написав:Зачем это надо было делать? Погибшие - не люди? И зачем вообще врать? Один раз соврешь - тебя словят на вранье, второй раз, третий...А потом даже если скажешь правду - тебе никто не поверит. Так и со всей инфой, что исходит от МО и Бирюкова - им уже мало кто верит.
Во время войны пропаганда - оружие массового поражения. А кто куда наступал - вопрос...
Интернет - средство МАССОВОЙ информации, а если добавить к этому современные межличностные средства коммуникации, то очень скоро правда вылазит. Это в 40-е один из глухой деревни вернулся живой, но калекой - вот вся деревня и знала, что остальные Х00 полегли. А больше никто не знал - страна жила своей жизнью. А сейчас один вернулся - в бригаде ХХХ 200-х в Дебальцево, другой "в моем взводе Х 200-х" - и это уже в разы больше официальных данных. Такая-же картина по Изварино - там тупо расстреливали людей на открытой местности со стороны рп и со стороны Украины из всего чего только можно представить. От людей ничего не оставалось, горело даже то, что не горит. Единицы живыми вышли через территорию рп. А нам сказки рассказывают о десятках в сутки по всему фронту. Когда в по зомбоящику нам рассказывали о 10-20-30 200-х в сутки, что тоже дохрена, а знакомые рассказывают о ежедневных похоронах в Ирпене, Буче, Коцюбинском и др. маленьких городках под Киевом, то задаешься вопросом - а что-же творится по всей стране. Это не дохрена и не дохренища - это просто запредельно. По крайней мере для меня.
budivelnik написав:Звичайно ці примітивні дії корупцію не викорінять - але суттєво зменшать. При цьому, якщо такими правильними стане всього 0,5% від населення(чиновники+кабмін) а бюджетники(5% від населення - цього робити не будуть ) , пенсіонери (30% від населення - не перекриють кисень своїм дітям /внукам у випадку коли останні будуть переходити дорогу в недозволеному місці.....)- то порядку все одно не буде.
Мер Нью-Йорка (со своими окнами) и история целого ряда обществ (в которых власти добились изменений), а также научные работы по социологии опровергают напрочь данные отсебятинные утверждения.
Именно они реально пожелали, попробовали и осуществили "якось збільшити кількість". Инструментов у властей вагон. Разных.
Волшебной палочки этого "якось" от предлагающего тут я всё никак не допрошусь))
Я вообще на секунду представил себе 7 (или сколько нас там на планете?) ярдов идеальных людей. Над каждым нимб светится. Внимание вопрос - а зачем в идеальном обществе правительства? Зачем нужны государства? Зачем нужны армия, полиция, суды, тюрьмы и пр, если все как один "не убий, не укради и не возжелай?" А только "возлюби" . Пока этого нет, то с людскими пороками бороться предопределено государственному аппарату. А что делать если государственный аппарат - это и есть рассадник порока? Всем вокруг становиться святыми? Тогда еще раз вопрос - зачем нужен в такой системе государственный аппарат?
rjkz написав:Пока этого нет, то с людскими пороками бороться предопределено государственному аппарату.
А так як ніхто не хоче щоб з ним боролись - то й вибирає для себе той державний аппарат , який менше буде цікавитись чим/хто займається. Як бачите самі прийшли до змії яка себе кусає за хвіст. Кого виберем-так нами й закерують. Звідси висновок-обирати треба так щоб керували туди куди хочеш. І при цьому потрібно памятати - немає однотипних побажань у десятків мільйонів-тому не існує політика який задовільнить усіх , а раз так- то потрібно знайти такого який задовільняє хоча б 50%+1 виборець... і завжди цього обраного порівнювати з його опонентами , бо може обраний і чмо , але опоненти можуть бути чмом в квадраті, а то й в кубі.
Тому ще раз задам питання Хто може мені назвати політика,який виконав в процентному відношенні більше ніж 41% своїх обіцянок ? І поки такий політик не буде названий - нам потрібно гуртуватись (до наступних виборів)навколо діючого Президента і допомагати йому там де можемо(або вважаємо за потрібне) і не заважати там де не розуміємо ( бо жираф великий - йому видніше ТМ(с)В Висоцький) А на наступних виборах вибирати кращого ніж сьогоднішній ( або сьогоднішнього - у випадку якщо кращих не буде)