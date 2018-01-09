Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Вів 09 січ, 2018 18:43

Imp написав: budivelnik написав: Богу-богове , а кесарю-Кесареве.

Не може 1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників- все змінити у 45 млн країні

Починайте з себе

1 Скільки разів Ви давали собі обіцянку

а - кинути курити

б -не пити

в- не ображати батьків/друзів/коханих

г - відповідальніше ставитись до роботи

д - ????

2 В процентному відношенні- скільки з того що пообіцяли самому собі- Ви виконали?

3 В процентному відношенні

Скільки з того що пообіцяли оточуючим Ви виконали?

4 На чию користь процентне відношення виконаних обіцянок на Вашу чи Президента?



То якщо самі виконуєте в рази менше з того що пообіцяли навіть самому собі - чому мрієте(вважаєте) що хтось буде виконувати більше для Вас ? Богу-богове , а кесарю-Кесареве.Не може 1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників- все змінити у 45 млн країніПочинайте з себе1 Скільки разів Ви давали собі обіцянкуа - кинути куритиб -не питив- не ображати батьків/друзів/коханихг - відповідальніше ставитись до роботид - ????2 В процентному відношенні- скільки з того що пообіцяли самому собі- Ви виконали?3 В процентному відношенніСкільки з того що пообіцяли оточуючим Ви виконали?4 На чию користь процентне відношення виконаних обіцянок на Вашу чи Президента?То якщо самі виконуєте в рази менше з того що пообіцяли навіть самому собі - чому мрієте(вважаєте) що хтось буде виконувати більше для Вас ?

- Курить бросил

- Выпиваю только по большим праздникам

- Друзей, родителей и любимых не обижаю

- Ответственно отношусь к работе

Когда там рай в Украине наступит после моих личностных изменений к лучшему? - Курить бросил- Выпиваю только по большим праздникам- Друзей, родителей и любимых не обижаю- Ответственно отношусь к работеКогда там рай в Украине наступит после моих личностных изменений к лучшему?

Imp написав: Теперь вопросы от меня Вам:

1) С каких пор изменений в поведении 45 млн людей добиться легче, чем изменений в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників"?

1) С каких пор изменения в поведении 45 млн людей, которые мало на что влияют в жизни государства, важнее, чем изменения в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників", которые решают в государстве практически все? Теперь вопросы от меня Вам:1) С каких пор изменений в поведении 45 млн людей добиться легче, чем изменений в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників"?1) С каких пор изменения в поведении 45 млн людей, которые мало на что влияют в жизни государства, важнее, чем изменения в поведении "1000 осіб в Кабміні+200 000 чиновників", которые решают в государстве практически все?

1 Залишились ще 42 000 000 сказати те саме2 ЯНе куривПрактично не пю навіть по святамДрузів і родичів не тільки люблю , а й матеріально допомагаюДо роботи відношусь серьозно +сплачую в рік 0,2 млн податківОтже тепер залишилось 41 999 999 - сказати щось подібнеДва питання однакові по сутіЩе раз пояснюДля того , щоб були хороші дороги, требаа - комусь заплатити податки ( а так як чиновників+кабмін 0,5% , значить комусь=99,5%)б - комусь прийти на роботу не з будуна-(а так як чиновники +кабмін на роботу дорожним робочим не ходять - то 100%)в - комусь відмовитись працювати, у випадку якщо порушуються технологічні норми по якості та матеріалам і не дати цього зробити тим хто це хоче робити (або у випадку коли не може зупинити злочин сам - повідомити компетентні органи)г - комусь не давати хабарів ,платити за транспорт з отриманням квиткаі так далі і тому подібне.Звичайно ці примітивні дії корупцію не викорінять - але суттєво зменшать.При цьому, якщо такими правильними стане всього 0,5% від населення(чиновники+кабмін) а бюджетники(5% від населення - цього робити не будуть ) , пенсіонери (30% від населення - не перекриють кисень своїм дітям /внукам у випадку коли останні будуть переходити дорогу в недозволеному місці.....)- то порядку все одно не буде.Тому вибирайтеАбо у нас порядок на 30% ( якщо таких як Ви і я тільки 30%)Або 30,5% - якщо до нас долучаться ще 200 000 чиновників+кабмін....Або пробуємо якось збільшити кількість виступаючих за порядок серед пересічнихІншого шляху не дано.