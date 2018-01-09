Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Сер 10 січ, 2018 23:55

detroytred написав: Насчёт ошибочности Вашей математики я уже указывал не раз. Насчёт ошибочности Вашей математики я уже указывал не раз.

Фраза -Зайвий раз вказуєна вашу закостенілістьЯкщо навіть ви й праві-це не дає вам права комусь вказуватиА коли йдуть дебати - то вказувач однозначно повинен бути викинутий з дебатів,як закостенілий і не потрібний елемент, який навіть не припускає своєї неправотиНа рахунок масПрийнятий закон про дозвіл безмитного перетину кордону з товаром на 500 євро тільки у випадку коли людина була за межами країни більше 24 годинМаси проти , і це маси які становлять кістяк електорату Порошенка (Західна Україна)Вишукують рішення про авто на б*** - маси проти і знову в основному регіоні для Порошенка (Західна Україна, бо там найбільше таких авто)Пробують припинити видобуток бурштину - маси проти ( і знову на Житомирщині і Рівенщині - одні з основних територій для Порошенка)То що робити Президенту як владі - й далі просувати свої рішення, які є правильними для Держави і негативними для його рейтинга чи піти назустріч масам щоб обратись на другий терміін ?Якщо він протисне рішення по миту.б***,бурштину - і програє після цього якому небудь мураєву/рабіновічуЧи будуть маси нести відповідальність за закриття після цього безвізу і створення поліцейської держави а-ля росія (бо без поліцейської держави ці маси до нігтя не приструниш)?То як далі будете вказувати,чи навчитесь коректно відповідати опоненту по питаннях в яких не факт що ви взагалі розбираєтесь ?Як не як, а з масами(вільного а не призваного ) населення я спілкуюсь вже 20 років на 2 порядка більше ніж ви.Тому я й далі залишаюсь при думціВплив Президента в 2-3 млн разів більший ніж вплив середньостатистичного українця , але так як цих середньостатистичних 40 млн , то вплив 40 млн на рішення президента в 2-3 рази більший ніж сила цього президентаДва Майдани це чітко довелиЧи Ви хочете сказати що в 2004 Янукович погодився на програш , а в 2014 втік - без впливу мас? Чого ж він не вплинув так як йому потрібно і не залишився, він же сильніший ?