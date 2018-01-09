Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Обывателя не спрашивают, его реформируют)))
В тот или иной способ (от убеждения до принуждения в самых разных формах).
Поэтому Байден и Коль апеллировали к властям, а не к их выбиравшим.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 20:29
Обывателя не спрашивают, его реформируют)))
В тот или иной способ (от убеждения до принуждения в самых разных формах).
Поэтому Байден и Коль апеллировали к властям, а не к их выбиравшим.
Додано: Сер 10 січ, 2018 20:32
И важный момент - виновны все. В той или иной степени.
Но ответственность лежит на власть имущих.
Масса избирателей - это ребёнок. Какая с него ответственность?
За то, что он так живёт; за то, что его так учили;; за то, что ему такие блюда подавали через СМИ.
И ТД.
Додано: Сер 10 січ, 2018 21:00
detroytred
Ви погоджуєтесь з фразою
Не знання закону- не звільняє від відповідальності за його не виконання
Якщо не погоджуєтесь - то далі дискутувати нічого , якщо погоджуєтесь - то переходимо до наступної
Кожен народ заслуговує на ту владу яку має.
Якщо погоджуєтесь і з цією - то з неї випливає що відповідальність народу така сама як і відповідальність влади , при цьому різниця є
Прості люди несуть на собі 50% і влада несе на собі 50%
Так як простих людей нехай 50 млн (щоб легше було рахувати) то кожен з нас відповідає на
50%/50 млн = 1 мільйонна доля відсотку - не просту людину
Влади в нас нехай 100 000 , тоді
50% / 100 000 =5 десяти тисячних відсотка - на чиновника
При чому чим вищий чиновник - тим більша його відповідальність . чим нижчий -тим більш розмір відповідальності наближається до простої людини.
Таким чином той самий Президент - має нехай 3%
Голова ВР - 2 %
Премєр - 1%
Голови комітетів по 0,1%
450 депутатів по 0,01%
і так далі
І з усіх цих відсотків і виходить 100% відповідальності.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:20
Что-то мне это напоминает... "Я не виноват, я просто выполнял приказ"?
Если мозгов нет, чтобы не жрать говно "поданное через СМИ" - то это проблема исключительно потребителя.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:14
Будивельнык
1. Насчёт ответственности при незнании закона - полностью согласен.
Но каким боком это к массам?
Назовите закон и положения, определяющий обязанности, ответственность масс пересичных (коллективную ответственность).
Оттуда будем танцевать дальше. От чётко определённых обязанностей и ответственности.
2. Насчёт народ заслуживает - не согласен. Категорически.
Насчёт ошибочности Вашей математики я уже указывал не раз.
Значение (вес) одного человека со ста гривнами гораздо выше, чем разобщенных 100 человек по одной гривне.
Это очевидно.
Когда сумеете объединить массы, тогда с них и спрашивайте, как с коллектива...
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:39
Sommer
Напоминать Вам это может ... хоть ботинки.
От этого факт того, что власти других обществ, не ожидая *прозрения* масс, взяли на себя всю ответственность, провели реформы, изменили себя и добились результата, выйдя в разряд высокоразвитых, никак не меняется.
Вкусами и поведением потребителя успешно манипулируют.
И с этим ничего пока не поделаешь. Из этого нужно исходить.
Поделать могут. Кто? Сами власти))
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:53
Впрочем, если быть полностью точным, то ответственность есть и у ребёнка, и у масс.
Но она существенно меньше, чем у взрослых и власть имущих, на которых лежит обязанность по воспитанию, контролю и т.д., определении законов и пр.
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:55
Фраза - вказував не раз
Зайвий раз вказує на вашу закостенілість
Якщо навіть ви й праві-це не дає вам права комусь вказувати
А коли йдуть дебати - то вказувач однозначно повинен бути викинутий з дебатів,як закостенілий і не потрібний елемент, який навіть не припускає своєї неправоти
На рахунок мас
Прийнятий закон про дозвіл безмитного перетину кордону з товаром на 500 євро тільки у випадку коли людина була за межами країни більше 24 годин
Маси проти , і це маси які становлять кістяк електорату Порошенка (Західна Україна)
Вишукують рішення про авто на б*** - маси проти і знову в основному регіоні для Порошенка (Західна Україна, бо там найбільше таких авто)
Пробують припинити видобуток бурштину - маси проти ( і знову на Житомирщині і Рівенщині - одні з основних територій для Порошенка)
То що робити Президенту як владі - й далі просувати свої рішення, які є правильними для Держави і негативними для його рейтинга чи піти назустріч масам щоб обратись на другий терміін ?
Якщо він протисне рішення по миту.б***,бурштину - і програє після цього якому небудь мураєву/рабіновічу
Чи будуть маси нести відповідальність за закриття після цього безвізу і створення поліцейської держави а-ля росія (бо без поліцейської держави ці маси до нігтя не приструниш)?
То як далі будете вказувати,чи навчитесь коректно відповідати опоненту по питаннях в яких не факт що ви взагалі розбираєтесь ?
Як не як, а з масами(вільного а не призваного ) населення я спілкуюсь вже 20 років на 2 порядка більше ніж ви.
Тому я й далі залишаюсь при думці
Вплив Президента в 2-3 млн разів більший ніж вплив середньостатистичного українця , але так як цих середньостатистичних 40 млн , то вплив 40 млн на рішення президента в 2-3 рази більший ніж сила цього президента
Два Майдани це чітко довели
Чи Ви хочете сказати що в 2004 Янукович погодився на програш , а в 2014 втік - без впливу мас? Чого ж він не вплинув так як йому потрібно і не залишився, він же сильніший ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 11 січ, 2018 00:03
Підміна понять
В кожного окремого індивідума-відповідальність менша
У населення - сумарна відповідальність більша ніж в того ,кого це населення вибрало.
Населення своїм вибором делегувало повноваження , але не всі
Не дало право першої брачної ночі, не дало права відбирати бізнес чи життя, не дало право вриватись в помешкання без рішення суду і так далі і тому подібне.
Залишило за собою право контролю ,непокори.повстання , перевиборів.
Як бачите в населення й після делегування частини своїх повноважень - залишилось ще море прав і обовязків, а раз в населення залишився широкий спектр прав/обовязків - значить не тільки від рішень влади все залежить.
І на мій погляд цей розподіл наступний
100 000 чиновників мають -50% відповідальності за стан справ в державі
і
45 млн населення - має інших 50% відповідальності за стан справ в державі.
А то з заявкою жираф за все відповідає - мої працівники будуть весь місяць приходити з будуна і нічого не робити , але в кінці місяця будуть від мене вимагати зарплату, бо з їх точки зоу це моя відповідальність по її виплаті.
ПС
Петро з Іваном - позичили в Миколи гроші , а потім проголосувавши 2 проти одного , демократичним шляхом прийшли до рішення що вони ці гроші віддавати не будуть , бо це Іван винуватий що їм позичив.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 11 січ, 2018 00:16
Будивельнык
Да не понимаете Вы сути.
Вы разделяет, вырываете кусочки из целого.
Для того, чтобы мураевы-рабиновичи не пришли к власти, а если пришли, то не могли изменить вектор и темпы движения в Европу, ПАП должен параллельно с непопулярными шагами принимать меры -- изменять систему, проводить реформы, увеличивать роль законности, Рады, закон об импичменте, увеличивать открытость властей и т.д.
Тогда это будут системные изменения...
А так лишь штукатурка и заигрывание (бездействием по бурштыну и т.д.) с электоратом.
В своих личных (для переизбрания) интересом.
Поэтому по-черепашьи.
Им (властям) это выгодно.
Всем.
Потому что рабиновичи-мураевы боятся и не хотят системных реформ точно также.
Их всех устраивает это по-черепашьи.
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