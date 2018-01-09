Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Чет 11 січ, 2018 02:08

detroytred написав: О каком противодействии со стороны россиян идёт речь?

Где там об этом указано?



Указан факт неудачных попыток продать.

Ещё бы их не было бы этих попыток?!)))

Разумеется, были.

Только неудачами Ротшильды называют *неготовность принять на себя страновые риски* зарубежными инвесторами.



И ежу понятно, что у всех рисков есть цена. То есть цена была настолько завышена, что никто не соглашался.

Если не желаешь продать, но нужен сам процесс продажи))), то так и делаешь - завышаешь цену. Не идёшь на приоритет со стороны спроса.



Тем более, что президент что-то гутарил *если не получится в скором времени, то буду вынужден продать менеджменту корпорации...*.



А так одни остались в шоколаде (владеет ПАП, управляют Ротшильд инк.), другие с лапшой. О каком противодействии со стороны россиян идёт речь?Где там об этом указано?Указан факт неудачных попыток продать.Ещё бы их не было бы этих попыток?!)))Разумеется, были.Только неудачами Ротшильды называют *неготовность принять на себя страновые риски* зарубежными инвесторами.И ежу понятно, что у всех рисков есть цена. То есть цена была настолько завышена, что никто не соглашался.Если не желаешь продать, но нужен сам процесс продажи))), то так и делаешь - завышаешь цену. Не идёшь на приоритет со стороны спроса.Тем более, что президент что-то гутарил *если не получится в скором времени, то буду вынужден продать менеджменту корпорации...*.А так одни остались в шоколаде (владеет ПАП, управляют Ротшильд инк.), другие с лапшой.

+1В подтверждение могу привести более "приземленный" пример.Есть один человек, развелся с женой, поделили имущество. Но вот осталась неразделенной квартира. Она ушла от него, поэтому, или по чему другому, но в квартире остался он. И выставил на продажу. После продажи, как не трудно догадаться, его жилищные условия изменятся не в лучшую сторону. ВООООТ. Но продает он ее уже лет 7-8 и довольно оригинально ....+50+% к цене такой-же квартиры по дому. Причем даже цену снижает по мере их падения, но всегда намного дороже квартир в доме. Не сложно догадаться, что продавать таким образом он будет вечно. Но пока квартира продается - он в ней живет, а там...как там про осла и падишаха?Вот точно таким образом и паРАШЕН продает свой РАШЕН, хотя изначально речь шла о всем бизнесе, исключая 5 канал.Я вот что подумал - некоторые форумчане ставят такие акценты "Ну не все получилось" да понятно, что все получиться то и не может, но я например не вижу никаких фундаментальных сдвигов, которые могут дать шанс этой стране жить лучше в будущем. Полицию в новую форму переодели? Да это те-же самые менты и гаишники на 99% и молодняка глупого набрали для клоунады.Всеми нелюбимый Кучма намного больше сделал для страны, а не только для своего кармана чем всеми любимый кондитер. А то что сделал плохо или не так как всем-бы хотелось, так - "НЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!"Что-ж Кучму не выбрали?Отмазка та-же, но отношение другое - с чего-бы? Кучма вышиванку не носил? Или еще чего? Я не вижу какого-то преимущества нынешнего преза над Кучмой, даже на фоне кондитера наоборот.