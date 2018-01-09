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Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Додано: Чет 11 січ, 2018 00:21
Будивельнык
Вы путаете огромнейшую силу Майданов (масс) в направлении дискретного отвержения неугодного (когда недовольство превысило критические границы) и возможность регулирования со стороны масс.
Проще: ударить и снести массы могут, а вот регулировать-изменять не могут.
Это азбука))
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detroytred
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Додано: Чет 11 січ, 2018 00:26
Какая же подмена понятий, если население выбирает из ПРЕДЛОЖЕННОГО.
Исключительно из предложенного.
Потому что само оно предложить не может.
Поэтому и ответственность урезанная очень.
Не говоря уже о манипуляциях над этим населением со стороны власть имущих.
Какая в таких условиях может идти речь о значимой ответственности масс?
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detroytred
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Додано: Чет 11 січ, 2018 00:35
Так 45 млн. и несут ответственность за состояние дел в державе.
Открываем обязанности слесаря... смотрим за что.. смотрим почему так выполняет... кто его контролирует... кто начальник... и по цепочке до самого Гаранта дойдем.
Потому что разруха в головах зависит от властей. Которые не контролируют законность и всякие швондеры лезут куда не надо, шариковы поступают не по закону, а по своим желаниям, соответствующим уровню развития, а власти ... тупо не выполняют своих функций, занимаясь лишь заботой о своём благосостоянии.
Профессор-то по сути предъявлял претензии к властям.
Одни и те же кухарки-дворники-швондеры при разных властях вели себя по-разному.
Законы... там всё написано.
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detroytred
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Додано: Чет 11 січ, 2018 00:38
detroytred написав:
Sommer
Напоминать Вам это может ... хоть ботинки.
От этого факт того, что власти других обществ, не ожидая *прозрения* масс, взяли на себя всю ответственность, провели реформы, изменили себя и добились результата, выйдя в разряд высокоразвитых, никак не меняется.
Т.е. переломили волю масс через колено? Вообще-то у нас демократия.
Вкусами и поведением потребителя успешно манипулируют.
И с этим ничего пока не поделаешь. Из этого нужно исходить.
Поделать могут. Кто? Сами власти))
Ну вот, власти решили выправить вкус потребителя и отрубили рашкинские жвачкосериалы.
Что в итоге? Вой "верните хрючево обратно, я к нему привык".
Ввод налогов? В итоге вой о зраде и геноциде.
Повышение тарифов? Смотри выше.
Повторюсь - у нас демократия.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Чет 11 січ, 2018 02:08
detroytred написав:
О каком противодействии со стороны россиян идёт речь?
Где там об этом указано?
Указан факт неудачных попыток продать.
Ещё бы их не было бы этих попыток?!)))
Разумеется, были.
Только неудачами Ротшильды называют *неготовность принять на себя страновые риски* зарубежными инвесторами.
И ежу понятно, что у всех рисков есть цена. То есть цена была настолько завышена, что никто не соглашался.
Если не желаешь продать, но нужен сам процесс продажи))), то так и делаешь - завышаешь цену. Не идёшь на приоритет со стороны спроса.
Тем более, что президент что-то гутарил *если не получится в скором времени, то буду вынужден продать менеджменту корпорации...*.
А так одни остались в шоколаде (владеет ПАП, управляют Ротшильд инк.), другие с лапшой.
+1
В подтверждение могу привести более "приземленный" пример.
Есть один человек, развелся с женой, поделили имущество. Но вот осталась неразделенной квартира. Она ушла от него, поэтому, или по чему другому, но в квартире остался он. И выставил на продажу. После продажи, как не трудно догадаться, его жилищные условия изменятся не в лучшую сторону. ВООООТ. Но продает он ее уже лет 7-8 и довольно оригинально ....+50+% к цене такой-же квартиры по дому. Причем даже цену снижает по мере их падения, но всегда намного дороже квартир в доме. Не сложно догадаться, что продавать таким образом он будет вечно. Но пока квартира продается - он в ней живет, а там...как там про осла и падишаха?
Вот точно таким образом и паРАШЕН продает свой РАШЕН, хотя изначально речь шла о всем бизнесе, исключая 5 канал.
Я вот что подумал - некоторые форумчане ставят такие акценты "Ну не все получилось" да понятно, что все получиться то и не может, но я например не вижу никаких фундаментальных сдвигов, которые могут дать шанс этой стране жить лучше в будущем. Полицию в новую форму переодели? Да это те-же самые менты и гаишники на 99% и молодняка глупого набрали для клоунады.
Всеми нелюбимый Кучма намного больше сделал для страны, а не только для своего кармана чем всеми любимый кондитер. А то что сделал плохо или не так как всем-бы хотелось, так - "НЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!"
Что-ж Кучму не выбрали?
Отмазка та-же, но отношение другое - с чего-бы? Кучма вышиванку не носил? Или еще чего? Я не вижу какого-то преимущества нынешнего преза над Кучмой, даже на фоне кондитера наоборот.
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rjkz
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