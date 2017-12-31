Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Суб 13 січ, 2018 00:23

detroytred

У Вас знову швидка настя?

У вас що розуму не вистарчає викласти всі свої геніальні думки в одному повідомленні?

Я розумів би якби ви отримували гроші за кількість знаків

Але ви це заперечуєте.

Зрозумійте в черговий раз написати в пяти повідомленнях одне і те саме що опонент чогось не розуміє - і жодного слова про те що розумієте ви ?



Тому ще раз

Байден і МВФ - дають рекомендації особам свого рівня і не їхнє царське діло,що там в сільраді

З другого боку

Я даю рекомендації до рівня сільради ( і нехай спробують не послухати, завтра перереєструюсь по іншій поштовій адресі і фігуру з трьох пальців вони побачать а не податки з моєї діяльності)

Тому на рівні сільради(райради де головою мій одногрупник) - слухають мене

А на рівень Кабміну- не лізу я, там Байденів вистарчає.



Ви ж пропонуєте

Всім кухаркам лізти в кабмін мінімум з порадами , при цьому те що в них каструля під борщ брудна- по вашому винуватий мінімум Порошенко, або голова конституційного суду.



Тепер про підтримку

про 85% в Ху йла - ви зїхали і не хочете признавати . що в 2000 в нього цієї підтримки не було і такі горлопани як ви всюди кричали що треба дати йому більше влади.

Владу дали і на виході- в нього клімакс в нас 10 000 загиблих і мінус Крим.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69