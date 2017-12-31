Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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detroytred написав:для серьёзного результата - мало даже 65 на 35.
1 росія має 85 на 15 - результат ми бачимо . Ви хочете щоб ми повторили їхні стрибки по граблям? 2 Ще раз Коли авторитаризм - то поки лідер йде в правильному напрямку- доти все добре. Але держава це не рота на навчаннях і повинна йти в змінних умовах десятиліттями і те що було добре вчора, не факт що буде добре завтра Тому Якщо потрібна стабільна держава в якій добре всім - більшість повинна бути 51 на 49 , при умові , що 49 не заважають 51% реалізовувати свої плати , + стараються реалізувати й свої. І тоді буде як в США 50%+1 депутат - спокійно керують державою , в той час коли 50%-1 депутат , допомагають вигравшим керувати , стараючись переконати виборців що в наступному виборчому циклі треба вибрати їх
Вы опять не поняли сути! Причём тут поддержка 85 на 15 власти!?? Я Вам толковал о поддержке интересов, решений и результате.
Например, в Штатах разница невелика в % между респ. и дем. Но интересы, решения, направление у них одно -- там и результат. И респы и демы управляют в интересах населения, в одном направлении. То есть у них образно по факту не 49 на 51, а все 100% в одном направлении - в интересах государства и общества.
З.Ы. какую приверженность к авторитаризму Вы постоянно так неумелотпытаетесь мне приклеить-то? Вам толкуют о том, что разные демократические силы должны вести в интересах населения. Согласно законам. Без превышения роли мер принуждения.
Президент должен требовать в рамках демократического законодательства, а не царя.
Будивельнык У Вас советское понимание властей. Власти, президент не столько лидеры, сколько гаранты -- законности, демократии - рамок. А направление в этих рамках уже выбирает народ. Власть только реализует эти желания народа.
Народ выбрал европейский вектор, демократию, европейские ценности.
Вот власть и должна их реализовать. Обеспечить результат. Как? Велосипеды изобретены.
И точно также, как Вы тут размахиваете и рекомендует свой личный опыт для индивидуума и как есть куча книг от успешных других индивидуумов, точно также есть велосипеды (пути решения) для обществ.
Но ни в одном опыте (велосипеде) для обществ нет подобной Вашей рекомендации волшебной палочки к пересичным. Есть рекомендации ДЛЯ ВЛАСТЕЙ. МВФ, байдены и пр. советуют-рекомендуют кому? Властям! Не пересичным, а властям. Везде реформы проводят власти.
А Вы тут пытаетесь через одно место удалить гланды, изобрести велосипед. Когда ошибочность такого решения очевидна.
detroytred У Вас знову швидка настя? У вас що розуму не вистарчає викласти всі свої геніальні думки в одному повідомленні? Я розумів би якби ви отримували гроші за кількість знаків Але ви це заперечуєте. Зрозумійте в черговий раз написати в пяти повідомленнях одне і те саме що опонент чогось не розуміє - і жодного слова про те що розумієте ви ?
Тому ще раз Байден і МВФ - дають рекомендації особам свого рівня і не їхнє царське діло,що там в сільраді З другого боку Я даю рекомендації до рівня сільради ( і нехай спробують не послухати, завтра перереєструюсь по іншій поштовій адресі і фігуру з трьох пальців вони побачать а не податки з моєї діяльності) Тому на рівні сільради(райради де головою мій одногрупник) - слухають мене А на рівень Кабміну- не лізу я, там Байденів вистарчає.
Ви ж пропонуєте Всім кухаркам лізти в кабмін мінімум з порадами , при цьому те що в них каструля під борщ брудна- по вашому винуватий мінімум Порошенко, або голова конституційного суду.
Тепер про підтримку про 85% в Ху йла - ви зїхали і не хочете признавати . що в 2000 в нього цієї підтримки не було і такі горлопани як ви всюди кричали що треба дати йому більше влади. Владу дали і на виході- в нього клімакс в нас 10 000 загиблих і мінус Крим.
detroytred написав:Будивельнык Так где волшебная палочка-то?
Гляньте на % воспользовавшихся безвизом)) Кроме того, не отбрасывайте вариант, что люди умные (и за окошком глобализация и век потребления) -- то есть намного больше людей вместо Вашего *поумнеть* просто подадутся работать и-или жить на Запад.
Кроме того, ко многим из них всё более приходит розуминня -- как это выгодно прокручивать делишки здесь (потому что здесь ВЛАДА БЕЗДЕЙСТВУЕТ), а там так не получится.
З.Ы. законодательство позволяет и в гражданской системе начальнику требовать от подчиненных выполнени обязанностей согласно руководящим документам. Права и обязанности определены везде.
З.з.ы. о том и речь, что власть не показывает населению *що треба*. Сама обогащается, а остальное конечно не на самотек, но и до соответствия законам -- как до звёзд.
Определенно согласен - чем воевать с "ветряными мельницами" здесь, на что уйдет вся жизнь и все силы, мало мальски активный индивид, при наличии желания, просто переедет туда, где нет условного "пороха" с его обицянками и где люди не ждут всю жизнь "свет в конце туннеля." "Когда иностранец смотрит на Украину из своей страны - он видит ж0пу. Когда гражданин Украины смотрит из Украины - он видит "свет в конце туннеля"".
detroytred написав:Будивельнык Так у всех нормальных граждан, как правило, нормальные дети, друзья. Но этого для изменений на уровне общества мало.
Не очолюэте Вы ничего. А то, что очолюэте, никак не приводит к изменениям на уровне общества.
Причём тут усиление власти?!!! У нас и так власть сильна. Наперекор обществу ворует, не отменяет непрекосновенность, под себя меняет законы и т.д.
Не нужно ее усиливать-то. Нужно изменить направление ее усилий. В сторону интересов населения. Об этом речь.
Я вот порой поражаюсь насколько менталитет нашего "пересичного" недалеко ушел от аналогичного персонажа северного соседа. У нас царь - непогрешим, но блин народ не тот, вот нашему царю-бы другой народ, то мы ого-го!