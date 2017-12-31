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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 20:07

  detroytred написав:для серьёзного результата - мало даже 65 на 35.
1 росія має 85 на 15 - результат ми бачимо .
Ви хочете щоб ми повторили їхні стрибки по граблям?
2 Ще раз
Коли авторитаризм - то поки лідер йде в правильному напрямку- доти все добре.
Але держава це не рота на навчаннях і повинна йти в змінних умовах десятиліттями і те що було добре вчора, не факт що буде добре завтра
Тому
Якщо потрібна стабільна держава в якій добре всім - більшість повинна бути 51 на 49 , при умові , що 49 не заважають 51% реалізовувати свої плати , + стараються реалізувати й свої.
І тоді буде як в США 50%+1 депутат - спокійно керують державою , в той час коли 50%-1 депутат , допомагають вигравшим керувати , стараючись переконати виборців що в наступному виборчому циклі треба вибрати їх
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 21:58

Будивельнык
Так у всех нормальных граждан, как правило, нормальные дети, друзья. Но этого для изменений на уровне общества мало.

Не очолюэте Вы ничего. А то, что очолюэте, никак не приводит к изменениям на уровне общества.

Причём тут усиление власти?!!!
У нас и так власть сильна. Наперекор обществу ворует, не отменяет непрекосновенность, под себя меняет законы и т.д.

Не нужно ее усиливать-то.
Нужно изменить направление ее усилий. В сторону интересов населения.
Об этом речь.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:14

Вы опять не поняли сути!
Причём тут поддержка 85 на 15 власти!??
Я Вам толковал о поддержке интересов, решений и результате.

Например, в Штатах разница невелика в % между респ. и дем.
Но интересы, решения, направление у них одно -- там и результат.
И респы и демы управляют в интересах населения, в одном направлении.
То есть у них образно по факту не 49 на 51, а все 100% в одном направлении - в интересах государства и общества.

З.Ы. какую приверженность к авторитаризму Вы постоянно так неумелотпытаетесь мне приклеить-то?
Вам толкуют о том, что разные демократические силы должны вести в интересах населения.
Согласно законам.
Без превышения роли мер принуждения.

Президент должен требовать в рамках демократического законодательства, а не царя.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:19

Проще: посмотрите по каким вопросам в Штатах 49 на 51,
И по каким все 100.
Утрированно конечно (иначе опять придеретесь к 100%).

И сравните с нашим обществом.
В котором по ключевым вопросам есть якорь. Для которого и 30% хватит, чтобы затормозить до по-черепашьи.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:31

Будивельнык
У Вас советское понимание властей.
Власти, президент не столько лидеры, сколько гаранты -- законности, демократии - рамок.
А направление в этих рамках уже выбирает народ. Власть только реализует эти желания народа.

Народ выбрал европейский вектор, демократию, европейские ценности.

Вот власть и должна их реализовать. Обеспечить результат. Как?
Велосипеды изобретены.

И точно также, как Вы тут размахиваете и рекомендует свой личный опыт для индивидуума и как есть куча книг от успешных других индивидуумов, точно также есть велосипеды (пути решения) для обществ.


Но ни в одном опыте (велосипеде) для обществ нет подобной Вашей рекомендации волшебной палочки к пересичным.
Есть рекомендации ДЛЯ ВЛАСТЕЙ.
МВФ, байдены и пр. советуют-рекомендуют кому?
Властям!
Не пересичным, а властям.
Везде реформы проводят власти.


А Вы тут пытаетесь через одно место удалить гланды, изобрести велосипед.
Когда ошибочность такого решения очевидна.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:46

Увеличение децентоализации без усиления законности и возможности пересичного отстаивать свои права приведёт к лёгкой форме феодализма.

И всё.

Будут гепы и дальше заправлять...
И голова сильрады собирать хабари.

То есть для результата нужен комплекс мер.
Президент ведь и так не брал хабари по селам)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 00:23

detroytred
У Вас знову швидка настя?
У вас що розуму не вистарчає викласти всі свої геніальні думки в одному повідомленні?
Я розумів би якби ви отримували гроші за кількість знаків
Але ви це заперечуєте.
Зрозумійте в черговий раз написати в пяти повідомленнях одне і те саме що опонент чогось не розуміє - і жодного слова про те що розумієте ви ?

Тому ще раз
Байден і МВФ - дають рекомендації особам свого рівня і не їхнє царське діло,що там в сільраді
З другого боку
Я даю рекомендації до рівня сільради ( і нехай спробують не послухати, завтра перереєструюсь по іншій поштовій адресі і фігуру з трьох пальців вони побачать а не податки з моєї діяльності)
Тому на рівні сільради(райради де головою мій одногрупник) - слухають мене
А на рівень Кабміну- не лізу я, там Байденів вистарчає.

Ви ж пропонуєте
Всім кухаркам лізти в кабмін мінімум з порадами , при цьому те що в них каструля під борщ брудна- по вашому винуватий мінімум Порошенко, або голова конституційного суду.

Тепер про підтримку
про 85% в Ху йла - ви зїхали і не хочете признавати . що в 2000 в нього цієї підтримки не було і такі горлопани як ви всюди кричали що треба дати йому більше влади.
Владу дали і на виході- в нього клімакс в нас 10 000 загиблих і мінус Крим.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:27

  detroytred написав:Будивельнык
Так где волшебная палочка-то?

Гляньте на % воспользовавшихся безвизом))
Кроме того, не отбрасывайте вариант, что люди умные (и за окошком глобализация и век потребления) -- то есть намного больше людей вместо Вашего *поумнеть* просто подадутся работать и-или жить на Запад.

Кроме того, ко многим из них всё более приходит розуминня -- как это выгодно прокручивать делишки здесь (потому что здесь ВЛАДА БЕЗДЕЙСТВУЕТ), а там так не получится.

З.Ы. законодательство позволяет и в гражданской системе начальнику требовать от подчиненных выполнени обязанностей согласно руководящим документам.
Права и обязанности определены везде.

З.з.ы. о том и речь, что власть не показывает населению *що треба*.
Сама обогащается, а остальное конечно не на самотек, но и до соответствия законам -- как до звёзд.


Определенно согласен - чем воевать с "ветряными мельницами" здесь, на что уйдет вся жизнь и все силы, мало мальски активный индивид, при наличии желания, просто переедет туда, где нет условного "пороха" с его обицянками и где люди не ждут всю жизнь "свет в конце туннеля."
"Когда иностранец смотрит на Украину из своей страны - он видит ж0пу.
Когда гражданин Украины смотрит из Украины - он видит "свет в конце туннеля"". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 02:32

  detroytred написав:Будивельнык
Так у всех нормальных граждан, как правило, нормальные дети, друзья. Но этого для изменений на уровне общества мало.

Не очолюэте Вы ничего. А то, что очолюэте, никак не приводит к изменениям на уровне общества.

Причём тут усиление власти?!!!
У нас и так власть сильна. Наперекор обществу ворует, не отменяет непрекосновенность, под себя меняет законы и т.д.

Не нужно ее усиливать-то.
Нужно изменить направление ее усилий. В сторону интересов населения.
Об этом речь.


Я вот порой поражаюсь насколько менталитет нашего "пересичного" недалеко ушел от аналогичного персонажа северного соседа.
У нас царь - непогрешим, но блин народ не тот, вот нашему царю-бы другой народ, то мы ого-го! :mrgreen:
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