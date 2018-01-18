RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:42

А кто виноват, что цена выбора пакет гречки?))
Или популистистическое обещание?

Да как ни крути очевидно одно -- народ является жертвой.
Жертвой чьих-то манипуляций, обмана, давления.

На ком основная ответственность?

Наверное на тех, кто манипулирует, обманывает, оказывает давление.
У власти.

Остальное всё словоблудие и хитровимахуваннисть.
Которая допустима при наличии результата от этих самых властей -- страна в числе развитых, лучших.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18976
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:25

народ является жертвой.
Так і дурень перебігаючий під носом в авто - також жертва. і пацан який фотографується на даху вагона під лінією електропередач в 2000Вольт - жертва
І наркоман - жертва
І користувач повії без презерватива - жертва ВІЧ
І алкоголік жертва цирозу печінки

В мене питання
Жертв багато - а відповідати що мені?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18887
З нами з: 15.01.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05

  Волгарь написав:Есть два коренных отличия.
1) 18/3/18 в РФ пройдут не выборы, а ПЛЕБИСЦИТ по доверию подполковнику. В сущности вопросов всего 2 - доверяете/не доверяете. Все остальное - декорация.
2) Наша верхушка в основном ворует с прибылей-ваша с убытков (Как у Жванецкого в Одесской филармонии). Графы против всех на этих выборах не будет, но будет кандидат ПРОТИВ ВСЕХ (Теледива). И многие разумные россияне проголосуют за нее.

А у нас даже такого кандидата нет. Реально все кандидаты будут головами Горыныча с общими отходами жизнедеятельности.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 1966
З нами з: 03.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05

Приравнивать весь народ к перечисленным отдельным группам -- это грубая ошибка.

К тому же речь шла об ответственности власти.

Для кого-то удивительно, что за уровень наркозависимости, безопасности движения, здорового образа жизни и т.д, --отвечает власть?))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18976
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:06

  budivelnik написав:
народ является жертвой.
Так і дурень перебігаючий під носом в авто - також жертва. і пацан який фотографується на даху вагона під лінією електропередач в 2000Вольт - жертва
І наркоман - жертва
І користувач повії без презерватива - жертва ВІЧ
І алкоголік жертва цирозу печінки

В мене питання
Жертв багато - а відповідати що мені?

А видповiдати - керманичам. Вони - голова риби, що гнiє.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 1966
З нами з: 03.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:43

При этом в керманычи (на взятие на себя ответственности) никто их за уши не тянул.
Не принуждал.
Сами обещали и доказывали, что знают!!!, готовы, справятся.
От народа они хотели только одно -- выберите.
Никаких иных требований к народу для реализации своих обещаний не выдвигали.
Только выберите...

На ком ответственность за результат?!
На населении или исполнителе.
Кто кого обманул-использовал.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18976
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 24 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16...
R2 » Чет 18 січ, 2018 11:42
2 47
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 11:57
Дваждыдвашник
У Раді пояснили, які повноваження отримає Президент...
R2 » Чет 18 січ, 2018 01:36
0 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 01:36
R2
У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам
R2 » Сер 17 січ, 2018 20:42
3 118
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 21:04
yanyura
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14668)
18.01.2018 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.