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Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 15:42
А кто виноват, что цена выбора пакет гречки?))
Или популистистическое обещание?
Да как ни крути очевидно одно -- народ является жертвой.
Жертвой чьих-то манипуляций, обмана, давления.
На ком основная ответственность?
Наверное на тех, кто манипулирует, обманывает, оказывает давление.
У власти.
Остальное всё словоблудие и хитровимахуваннисть.
Которая допустима при наличии результата от этих самых властей -- страна в числе развитых, лучших.
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detroytred
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Додано: Чет 18 січ, 2018 16:25
народ является жертвой.
Так і дурень перебігаючий під носом в авто - також жертва. і пацан який фотографується на даху вагона під лінією електропередач в 2000Вольт - жертва
І наркоман - жертва
І користувач повії без презерватива - жертва ВІЧ
І алкоголік жертва цирозу печінки
В мене питання
Жертв багато - а відповідати що мені?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05
Волгарь написав:
Есть два коренных отличия.
1) 18/3/18 в РФ пройдут не выборы, а ПЛЕБИСЦИТ по доверию подполковнику. В сущности вопросов всего 2 - доверяете/не доверяете. Все остальное - декорация.
2) Наша верхушка в основном ворует с прибылей-ваша с убытков (Как у Жванецкого в Одесской филармонии). Графы против всех
на этих выборах не будет, но будет кандидат ПРОТИВ ВСЕХ (Теледива). И многие разумные россияне проголосуют за нее.
А у нас даже такого кандидата нет. Реально все кандидаты будут головами Горыныча с общими отходами жизнедеятельности.
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Imp
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05
Приравнивать весь народ к перечисленным отдельным группам -- это грубая ошибка.
К тому же речь шла об ответственности власти.
Для кого-то удивительно, что за уровень наркозависимости, безопасности движения, здорового образа жизни и т.д, --отвечает власть?))
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detroytred
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:06
budivelnik написав:
народ является жертвой.
Так і дурень перебігаючий під носом в авто - також жертва. і пацан який фотографується на даху вагона під лінією електропередач в 2000Вольт - жертва
І наркоман - жертва
І користувач повії без презерватива - жертва ВІЧ
І алкоголік жертва цирозу печінки
В мене питання
Жертв багато - а відповідати що мені?
А видповiдати - керманичам. Вони - голова риби, що гнiє.
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Imp
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:43
При этом в керманычи (на взятие на себя ответственности) никто их за уши не тянул.
Не принуждал.
Сами обещали и доказывали, что знают!!!, готовы, справятся.
От народа они хотели только одно -- выберите.
Никаких иных требований к народу для реализации своих обещаний не выдвигали.
Только выберите...
На ком ответственность за результат?!
На населении или исполнителе.
Кто кого обманул-использовал.
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detroytred
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