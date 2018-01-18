Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:29

budivelnik написав: От народа они хотели только одно -- выберите.

Никаких иных требований к народу для реализации своих обещаний не выдвигали.

Только выберите... Брехня

Згідно Конституції і різних там кримінальних і інших кодексів

В народу є не тільки права, а й обовязки.

Одним з цих обовязків народу є виконання діючих нормативів/правил/законів.

На ком ответственность за результат?!

На населении или исполнителе.

Кто кого обманул-использовал. Отже ви важаєте що у випадку коли влада прийме правильні закони і 200 000 чиновників будуть ці закони виконувати - то автоматично це саме зроблять і 45 млн ?

Чомусь зараз є море правильних законів, які більшість виконує , але при цьому постійно існує меншість в кількості мільйони - які ці ж закони не виконує

Наприклад 12 млн офіційно працюючих виконують закони по сплаті податків - 5-7 млн не виконують , при чому у владі тільки 200 000 ?

Що тепер створювати закгони хунвейбінів в кількості пару мільйонів . якіб навертали в правильну релігію? БрехняЗгідно Конституції і різних там кримінальних і інших кодексівВ народу є не тільки права, а й обовязки.Одним з цих обовязків народу є виконання діючих нормативів/правил/законів.Отже ви важаєте що у випадку коли влада прийме правильні закони і 200 000 чиновників будуть ці закони виконувати - то автоматично це саме зроблять і 45 млн ?Чомусь зараз є море правильних законів, які більшість виконує , але при цьому постійно існує меншість в кількості мільйони - які ці ж закони не виконуєНаприклад 12 млн офіційно працюючих виконують закони по сплаті податків - 5-7 млн не виконують , при чому у владі тільки 200 000 ?Що тепер створювати закгони хунвейбінів в кількості пару мільйонів . якіб навертали в правильну релігію?

Я думаю, для начала кое кто должен подать пример.Например:1. Не иметь офшоры! Кто-бы что не выдумывал, но офшоры нужны для:- минимизации налогообложения!!!!! Можете хоть застрелиться пытаясь мне доказать что это не так и что этого "требует МВФ" или "слепой траст"- вывода и хранения денег вне налоговой и административной юрисдикции Украины!!!!- неотслеживаемого ввода в Украину в случае прихватизации очередного ништяка оставшегося неприхватизированным со времен СССР (ИНВЕСТИЦИЯ, Ёпта!!) или нелегальные бабки для финансирования политических проектов (митинги, финансирование партий, покупка голосований в ВР и тп)!!!Кто-же должен платить налоги как не ХАРАНТ? Или каждый должен началь с себя? А порох - "А! Вон, будивельник (условный!) пустил через субподряд на конверт работы и из-за этого бюджет лишился 20000 (условных) гривен! Так какой с меня спрос? Народ должен выполнять законы, а я-то тут при чем?"2. Быть образцом соблюдения буквы и духа Закона.Кто-то должен выполнять законы и процедуры ими предусмотренные, а не выводить через мутную схему из госсобственности гектары под бисквитный цех рАшен в Борисполе (это под Киевом, если кто не знает). Или порох будет искать условного строителя (ггг), который самозахватом гараж построил. "Какие, нахрен, законы вы хотите что-бы я исполнял (и мой рАшен), если воооон строитель самовольно гараж залепил. Ему - можно, а мне нельзя чтоль? Я-ж харант, ёпта!"3. Быть настоящим лидером воюющей страны, а не использовать ситуацию для собственного обогащения.Кто должен показывать пример в бойкоте страны-агрессора? Харант, чей рАшен, по его-же официальному заявлению, только с начала 2014 по лето 2016 завел из рп ТОЛЬКО в Украину 72,6 млн баксов прибыли (сколько прибыли было оставлено в офшорах и сколько осталось в рп не сообщалось. Также не приводились данные - сколько налогов и сборов рАшен заплатил в бюджет страны-агрессора) или дедуля на 412-м москвиче, который заправляется на лукойле или мамаша, которая покупает ребенку одежду на распродаже в глории-джинс и подгузники и каши мировых брендов, но произведенные в рп? Кто кому должен служить примером?Если во всем народ такой плохой и мешает нашему шоколадному руководить так, чтобы Украина стала настолько успешной страной, насколько ей позволяет ее потенциал, то может ему поискать другой народ и/или другую страну?Или оставить госпост и сосредоточиться на своем бизнесе - там-то у него все в ажуре!Или ажур только благодаря посту????ЗЫ: предвидя переходы на мою личность и тыкание источниками прорпшного происхождения, спешу заверить что публикация касательно 72,6 млн с Липецкой ф-ки была на Лига.нет,но подавалась под соусом "мы здобулы" в официальном заявлении корпорации рошен с акцентом на то, что 400 млн грн были направлены на благотворительность в фонд ВСУ. Это потом, очевидно, до них дошло, что информация подлежит анализу и выводам. На сегодняшний день по поиску на ЛИГЕ этот материал не находится. Почему? Думаю "попросили" удалить. Касательно операции с бисквитным цехом была публикация на "Радіо Свобода" "Солодкі гектари Рошен" в 2015 году, я ее закинул к себе на фб, но сейчас эта ссылка не открывается - почему? Не знаю.