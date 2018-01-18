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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:42

А кто виноват, что цена выбора пакет гречки?))
Или популистистическое обещание?

Да как ни крути очевидно одно -- народ является жертвой.
Жертвой чьих-то манипуляций, обмана, давления.

На ком основная ответственность?

Наверное на тех, кто манипулирует, обманывает, оказывает давление.
У власти.

Остальное всё словоблудие и хитровимахуваннисть.
Которая допустима при наличии результата от этих самых властей -- страна в числе развитых, лучших.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:25

народ является жертвой.
Так і дурень перебігаючий під носом в авто - також жертва. і пацан який фотографується на даху вагона під лінією електропередач в 2000Вольт - жертва
І наркоман - жертва
І користувач повії без презерватива - жертва ВІЧ
І алкоголік жертва цирозу печінки

В мене питання
Жертв багато - а відповідати що мені?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05

  Волгарь написав:Есть два коренных отличия.
1) 18/3/18 в РФ пройдут не выборы, а ПЛЕБИСЦИТ по доверию подполковнику. В сущности вопросов всего 2 - доверяете/не доверяете. Все остальное - декорация.
2) Наша верхушка в основном ворует с прибылей-ваша с убытков (Как у Жванецкого в Одесской филармонии). Графы против всех на этих выборах не будет, но будет кандидат ПРОТИВ ВСЕХ (Теледива). И многие разумные россияне проголосуют за нее.

А у нас даже такого кандидата нет. Реально все кандидаты будут головами Горыныча с общими отходами жизнедеятельности.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:05

Приравнивать весь народ к перечисленным отдельным группам -- это грубая ошибка.

К тому же речь шла об ответственности власти.

Для кого-то удивительно, что за уровень наркозависимости, безопасности движения, здорового образа жизни и т.д, --отвечает власть?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:06

  budivelnik написав:
народ является жертвой.
Так і дурень перебігаючий під носом в авто - також жертва. і пацан який фотографується на даху вагона під лінією електропередач в 2000Вольт - жертва
І наркоман - жертва
І користувач повії без презерватива - жертва ВІЧ
І алкоголік жертва цирозу печінки

В мене питання
Жертв багато - а відповідати що мені?

А видповiдати - керманичам. Вони - голова риби, що гнiє.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:43

При этом в керманычи (на взятие на себя ответственности) никто их за уши не тянул.
Не принуждал.
Сами обещали и доказывали, что знают!!!, готовы, справятся.
От народа они хотели только одно -- выберите.
Никаких иных требований к народу для реализации своих обещаний не выдвигали.
Только выберите...

На ком ответственность за результат?!
На населении или исполнителе.
Кто кого обманул-использовал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:54

  Imp написав:
  budivelnik написав:
народ является жертвой.
Так і дурень перебігаючий під носом в авто - також жертва. і пацан який фотографується на даху вагона під лінією електропередач в 2000Вольт - жертва
І наркоман - жертва
І користувач повії без презерватива - жертва ВІЧ
І алкоголік жертва цирозу печінки

В мене питання
Жертв багато - а відповідати що мені?
А видповiдати - керманичам. Вони - голова риби, що гнiє.
Так керманичі ввели закони де чорним по білому для народу написано
Перед виходом на дорогу - пересвідчись у відсутності автотранспорту
Не влізати висока напруга
Вживання і зберігання наркотиків заборонене
За зайняття проституцією-штраф. за сутенерство-тюрма

А народ - не виконує
Тепер що збільшити кількість влади до розміру не виконуючих закони , щоб влада могла сама проконтролювати кожного ?

Чи може правильніше кожному не порушувати вже існуючі закони і таким чином зменшити потреби у фінансуванні каральних/прокуроських/владних структур?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:02

От народа они хотели только одно -- выберите.
Никаких иных требований к народу для реализации своих обещаний не выдвигали.
Только выберите...
Брехня
Згідно Конституції і різних там кримінальних і інших кодексів
В народу є не тільки права, а й обовязки.
Одним з цих обовязків народу є виконання діючих нормативів/правил/законів.
На ком ответственность за результат?!
На населении или исполнителе.
Кто кого обманул-использовал.
Отже ви важаєте що у випадку коли влада прийме правильні закони і 200 000 чиновників будуть ці закони виконувати - то автоматично це саме зроблять і 45 млн ?
Чомусь зараз є море правильних законів, які більшість виконує , але при цьому постійно існує меншість в кількості мільйони - які ці ж закони не виконує
Наприклад 12 млн офіційно працюючих виконують закони по сплаті податків - 5-7 млн не виконують , при чому у владі тільки 200 000 ?
Що тепер створювати закгони хунвейбінів в кількості пару мільйонів . якіб навертали в правильну релігію?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:29

  budivelnik написав:
От народа они хотели только одно -- выберите.
Никаких иных требований к народу для реализации своих обещаний не выдвигали.
Только выберите...
Брехня
Згідно Конституції і різних там кримінальних і інших кодексів
В народу є не тільки права, а й обовязки.
Одним з цих обовязків народу є виконання діючих нормативів/правил/законів.
На ком ответственность за результат?!
На населении или исполнителе.
Кто кого обманул-использовал.
Отже ви важаєте що у випадку коли влада прийме правильні закони і 200 000 чиновників будуть ці закони виконувати - то автоматично це саме зроблять і 45 млн ?
Чомусь зараз є море правильних законів, які більшість виконує , але при цьому постійно існує меншість в кількості мільйони - які ці ж закони не виконує
Наприклад 12 млн офіційно працюючих виконують закони по сплаті податків - 5-7 млн не виконують , при чому у владі тільки 200 000 ?
Що тепер створювати закгони хунвейбінів в кількості пару мільйонів . якіб навертали в правильну релігію?


Я думаю, для начала кое кто должен подать пример.
Например:
1. Не иметь офшоры! Кто-бы что не выдумывал, но офшоры нужны для:
- минимизации налогообложения!!!!! Можете хоть застрелиться пытаясь мне доказать что это не так и что этого "требует МВФ" или "слепой траст"
- вывода и хранения денег вне налоговой и административной юрисдикции Украины!!!!
- неотслеживаемого ввода в Украину в случае прихватизации очередного ништяка оставшегося неприхватизированным со времен СССР (ИНВЕСТИЦИЯ, Ёпта!!) или нелегальные бабки для финансирования политических проектов (митинги, финансирование партий, покупка голосований в ВР и тп)!!!

Кто-же должен платить налоги как не ХАРАНТ? Или каждый должен началь с себя? А порох - "А! Вон, будивельник (условный!) пустил через субподряд на конверт работы и из-за этого бюджет лишился 20000 (условных) гривен! Так какой с меня спрос? Народ должен выполнять законы, а я-то тут при чем?"
2. Быть образцом соблюдения буквы и духа Закона.
Кто-то должен выполнять законы и процедуры ими предусмотренные, а не выводить через мутную схему из госсобственности гектары под бисквитный цех рАшен в Борисполе (это под Киевом, если кто не знает). Или порох будет искать условного строителя (ггг), который самозахватом гараж построил. "Какие, нахрен, законы вы хотите что-бы я исполнял (и мой рАшен), если воооон строитель самовольно гараж залепил. Ему - можно, а мне нельзя чтоль? Я-ж харант, ёпта!"
3. Быть настоящим лидером воюющей страны, а не использовать ситуацию для собственного обогащения.
Кто должен показывать пример в бойкоте страны-агрессора? Харант, чей рАшен, по его-же официальному заявлению, только с начала 2014 по лето 2016 завел из рп ТОЛЬКО в Украину 72,6 млн баксов прибыли (сколько прибыли было оставлено в офшорах и сколько осталось в рп не сообщалось. Также не приводились данные - сколько налогов и сборов рАшен заплатил в бюджет страны-агрессора) или дедуля на 412-м москвиче, который заправляется на лукойле или мамаша, которая покупает ребенку одежду на распродаже в глории-джинс и подгузники и каши мировых брендов, но произведенные в рп? Кто кому должен служить примером?

Если во всем народ такой плохой и мешает нашему шоколадному руководить так, чтобы Украина стала настолько успешной страной, насколько ей позволяет ее потенциал, то может ему поискать другой народ и/или другую страну?
Или оставить госпост и сосредоточиться на своем бизнесе - там-то у него все в ажуре!
Или ажур только благодаря посту????

ЗЫ: предвидя переходы на мою личность и тыкание источниками прорпшного происхождения, спешу заверить что публикация касательно 72,6 млн с Липецкой ф-ки была на Лига.нет,но подавалась под соусом "мы здобулы" в официальном заявлении корпорации рошен с акцентом на то, что 400 млн грн были направлены на благотворительность в фонд ВСУ. Это потом, очевидно, до них дошло, что информация подлежит анализу и выводам. На сегодняшний день по поиску на ЛИГЕ этот материал не находится. Почему? Думаю "попросили" удалить. Касательно операции с бисквитным цехом была публикация на "Радіо Свобода" "Солодкі гектари Рошен" в 2015 году, я ее закинул к себе на фб, но сейчас эта ссылка не открывается - почему? Не знаю.
rjkz
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