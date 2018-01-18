Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

budivelnik написав:

Немає кінця - без початкуПраво-без лівоНароду-без влади....Скажіть мені- як невиконана обіцянка(на 100% - бо частково вона виконана і Рошен передано в сліпий траст) Порошенко - погіршила моє (або ваше) економічне становище ? Ніяк ?А тепер поясніть меніЧому при чіткому законодавстві про оподаткування , є 12 млн які його виконують ( не всі на 100% , але вмінімальній частині-всі) і 5-7 млн які його не виконують навіть на 1% ?Ця дія цих нехай 5 млн приводить до недоотримання бюджетом5 млн х 12 місяців х (700ЄСВ+650ПДФО)=81 млрд грнЯк на мене економічний збиток для мене+вас+моїх батьків+ваших батьків - на 5 порядків перевищує збиток від обіцянки президента.То чому ви з впертістю Дон-Кіхота боретесь з вітряками ?Інший простий якдвері економічний прикладПеревезення безмитно на 500 євро при умові що за кордоном був більше 24 годин і раз в три дніБуло кожен день.Ви в стані порахувати збитки держави від невиконання якимись 5000-50000 осіб цього закону ?Я в станіПодатки приблизно 30% (20 імпортне ПДВ+10 імпортне мито)Нехай 10000осіб х 365днів х 500Євро=1,8млрд євро х 30%=0,54млрд євро=18 млрд грнІщо ми бачимо ? Чим відрізняються дії цих 5 ,01 млн осіб , які пробують вкрасти в нас 100 млрд в рік і чому за дії цих осіб повинні відповідати ми а не вони ?Адже для того щоб силовим методом примустити їх виконувати вже працюючі і правильно прийняті рішення влади- владі потрібно просто збільшити кількість каральних організацій, які в кінцевому етапі все одно будуть профінансовані з наших кишень.То може легше 12 млн свідомих дати по рукам 5 млн своїх друзів/родичів/знайомих - ніж вимагати від 1000 найцвищих посадовців прийняти ще якесь рішення по збільшенню фінансування каральних загонів