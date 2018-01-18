|
|
|
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:04
sal написав: rjkz написав:
ВЫ привели в пример переход улицы на красный свет - ОПАСНЫЙ фактор, не проявляющийся до поры до времени, но миллионы людей курят, зная о вреде курения и медленно убивая свой (и не только) организм.
Что их/общество может научить/проучить? какие условия, события
Некоторые (может и больше(!) даже когда их собъет, искренне не поймут за что...
После того как из Украины выгнали олигарха-почетного президента партии регионов и избрали олигарха-учредителя партии регионов (я тоже, каюсь). И при этом львиная доля лохтурата не осознает или не хочет осознавать своей ошибки, то обществу надо ставить диагноз.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7094
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 2915 раз.
- Подякували: 1362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:09
budivelnik написав:
Немає кінця - без початку
Право-без ліво
Народу-без влади....
Скажіть мені- як невиконана обіцянка(на 100% - бо частково вона виконана і Рошен передано в сліпий траст) Порошенко - погіршила моє (або ваше) економічне становище ? Ніяк ?
А тепер поясніть мені
Чому при чіткому законодавстві про оподаткування , є 12 млн які його виконують ( не всі на 100% , але вмінімальній частині-всі) і 5-7 млн які його не виконують навіть на 1% ?
Ця дія цих нехай 5 млн приводить до недоотримання бюджетом
5 млн х 12 місяців х (700ЄСВ+650ПДФО)=81 млрд грн
Як на мене економічний збиток для мене+вас+моїх батьків+ваших батьків - на 5 порядків перевищує збиток від обіцянки президента.
То чому ви з впертістю Дон-Кіхота боретесь з вітряками ?
Інший простий якдвері економічний приклад
Перевезення безмитно на 500 євро при умові що за кордоном був більше 24 годин і раз в три дні
Було кожен день.
Ви в стані порахувати збитки держави від невиконання якимись 5000-50000 осіб цього закону ?
Я в стані
Податки приблизно 30% (20 імпортне ПДВ+10 імпортне мито)
Нехай 10000осіб х 365днів х 500Євро=1,8млрд євро х 30%=0,54млрд євро=18 млрд грн
Іщо ми бачимо ? Чим відрізняються дії цих 5 ,01 млн осіб , які пробують вкрасти в нас 100 млрд в рік і чому за дії цих осіб повинні відповідати ми а не вони ?
Адже для того щоб силовим методом примустити їх виконувати вже працюючі і правильно прийняті рішення влади- владі потрібно просто збільшити кількість каральних організацій, які в кінцевому етапі все одно будуть профінансовані з наших кишень.
То може легше 12 млн свідомих дати по рукам 5 млн своїх друзів/родичів/знайомих - ніж вимагати від 1000 найцвищих посадовців прийняти ще якесь рішення по збільшенню фінансування каральних загонів
Вы невзначай перешли от постов, в составе которых 50-60% воды, к постам, в которых 99% воды. Вам самому не становится от этого противно?
Принять закон, который что-то регулирует, но не принять закон, который позволяет это контролировать - это считай что ничего не делать вообще
.
И сколько Вы будете игнорировать примеры Нью-Йорка и Сингапура? Это реальные примеры из реальной жизни, а не Ваше, извините, пустозвонство.
-
Imp
-
2
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 03.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:07
Imp написав: budivelnik написав:
Немає кінця - без початку
Право-без ліво
Народу-без влади....
Скажіть мені- як невиконана обіцянка(на 100% - бо частково вона виконана і Рошен передано в сліпий траст) Порошенко - погіршила моє (або ваше) економічне становище ? Ніяк ?
А тепер поясніть мені
Чому при чіткому законодавстві про оподаткування , є 12 млн які його виконують ( не всі на 100% , але вмінімальній частині-всі) і 5-7 млн які його не виконують навіть на 1% ?
Ця дія цих нехай 5 млн приводить до недоотримання бюджетом
5 млн х 12 місяців х (700ЄСВ+650ПДФО)=81 млрд грн
Як на мене економічний збиток для мене+вас+моїх батьків+ваших батьків - на 5 порядків перевищує збиток від обіцянки президента.
То чому ви з впертістю Дон-Кіхота боретесь з вітряками ?
Інший простий якдвері економічний приклад
Перевезення безмитно на 500 євро при умові що за кордоном був більше 24 годин і раз в три дні
Було кожен день.
Ви в стані порахувати збитки держави від невиконання якимись 5000-50000 осіб цього закону ?
Я в стані
Податки приблизно 30% (20 імпортне ПДВ+10 імпортне мито)
Нехай 10000осіб х 365днів х 500Євро=1,8млрд євро х 30%=0,54млрд євро=18 млрд грн
Іщо ми бачимо ? Чим відрізняються дії цих 5 ,01 млн осіб , які пробують вкрасти в нас 100 млрд в рік і чому за дії цих осіб повинні відповідати ми а не вони ?
Адже для того щоб силовим методом примустити їх виконувати вже працюючі і правильно прийняті рішення влади- владі потрібно просто збільшити кількість каральних організацій, які в кінцевому етапі все одно будуть профінансовані з наших кишень.
То може легше 12 млн свідомих дати по рукам 5 млн своїх друзів/родичів/знайомих - ніж вимагати від 1000 найцвищих посадовців прийняти ще якесь рішення по збільшенню фінансування каральних загонів
Вы невзначай перешли от постов, в составе которых 50-60% воды, к постам, в которых 99% воды. Вам самому не становится от этого противно?
Це ваша думка, яка може має рацію , а може й не має.
Imp написав:
Принять закон, который что-то регулирует, но не принять закон, который позволяет это контролировать - это считай что ничего не делать вообще
.
Ви вважаєте що закон про сплату податків ніким і нічим не регулюється?
Ви або фантазер,або сильно помиляєтесь
Штрафних санкцій які застосовуються при порушенні термінів сплати податків- греблю гати включаючи кримінальні (за не сплату у великих розмірах легко можна загриміти на нари)
Imp написав:
И сколько Вы будете игнорировать примеры Нью-Йорка и Сингапура? Это реальные примеры из реальной жизни, а не Ваше, извините, пустозвонство.
Я не ігнорую ваш звіздєж
Я просто показую різницю між бюргером ФРН , чи платником в Сінгапурі чи США - з нашим ...
У вищеперечислених вами країнах , вважається обовязком повідомити контролюючі органи про порушення закону (а перехід це дороги , чи засмічування вулиць чи несплата податків) ролі не грає.
В той самий час у нас також є стаття в кримінальному кодексі яка приводить до кримінального переслідування тих хто бачив(знав) про створення злочину . але не повідомив про нього органи...
Скільки Ви знаєте прикладів коли ця стаття примінилась?
Але ж у нас 5 млн осіб не платять податків взагалі і ці 5 млн мають якусь родину/знайомих/друзів.
То чому ці 5 млн не поступають так як поступив лідер Сінгапуру і не здають своїх друзів/родичів/знайомих?
Може в наявності 5 млн мікрокорупціонерів і є корінь зла, а не у відсутності одного кристально чесного - але на вершині влади ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 18903
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:56
budivelnik написав:
Я не ігнорую ваш звіздєж
Хамло Вы необразованное по итогу оказались. Не вижу смысла продолжать вести дискуссию с таковым. Досвидания.
-
Imp
-
2
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 03.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:32
Отже
Imp написав:
...
в составе которых 50-60% воды, к постам, в которых 99% воды
...
извините, пустозвонство.
Це верх толерантності, а
Imp написав: budivelnik написав:
Я не ігнорую ваш звіздєж
Хамло Вы необразованное по итогу оказались. Не вижу смысла продолжать вести дискуссию с таковым. Досвидания.
Це хамство
Може варто самому признати , що аргументи про одного керівника Сингапуру чи Нью-Йорка - не тягнуть проти аргументів про несплату 5-7 млн осіб податків і про те , що родичі/друзі/знайомі цих 5 млн не тягнуть своєю поведінкою до поведінки двох ?
А раз так, то моя теза про те що відповідальність влади не може бути більшою ніж відповідальність населення за виконання/не виконання законів запропонованих владою- а ваша - пустозвонством яке на 99% складається з води( це якщо говорити виключно толерантно і по вашому.)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 18903
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 1740 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:29
lmp
Ваш оппонент даже не напрягся ознакомиться с примером мера Нью-Йорка (что-то там лепетал о вважаэться обов язком... -- когда мер стеклил окна именно потому что мало кто считал обов язком). Что-то говорил о том, что в Сингапуре 5 млн. сдавали своих друзей, родичей, знакомых.
Он просто ничего не знает и не изучает, а тупо долбит свою примитивную отсебятину.
При этом ещё и искажая всё и вся.
Он не в состоянии понять, что это пример одного из многих методов.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19009
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 2651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:31
Ему практические реализованные научно обоснованные примеры, методы, способы (велосипеды), а он о какой-то своей волшебной палочке...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19009
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 2651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:44
Будивельнык
Это мрак...
Я Вам толкую на неудовлетворение темпами и всем связанным с этим.
Об этом же толкуют байдены, послы, мвфы и т.д.
А Вы после всего -- *погиршила Ваше становыще*))))
Да если бы ещё и погиршыла, то претензии к власти были бы совершенно иные!
Объясняю почему 5-7 млн. не выконують -- потому что власть тупо не выполняет свои обязанности в достаточном для уменьшения этой цифры объеме; потому что власть не создала для этих 5-7 млн. условий, при которых они вели себя иначе.
Одно из этих условий -- поведение самих властей.
З.Ы. обещания президента, что именно продажа им бизнеса заложит новый подход во власти со всеми вытекающими -- Вы так и не способны понять.
Всех синергий и следствий из желания реально жить и работать властям по-новому.
Президент-то понимает, поэтому и сам это говорил, когда обещал. Но не сделал.
А Вы и не поняли.
И не способны даже после многократных разжевываний.
Видите только прямой ущерб))
Как дитя...
Поэтому какой спрос с дитя (народа)?!
Никакой.
Спрос с властей.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19009
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 2651 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:46
budivelnik написав:
Отже
Imp написав:
...
в составе которых 50-60% воды, к постам, в которых 99% воды
...
извините, пустозвонство.
Це верх толерантності, а
Imp написав: budivelnik написав:
Я не ігнорую ваш звіздєж
Хамло Вы необразованное по итогу оказались. Не вижу смысла продолжать вести дискуссию с таковым. Досвидания.
Це хамство
Если не видишь (на "Вы" уже не поворачивается язык обращаться) разницы между "Извините, но я считаю Ваши слова водой" и "Звиздишь" - то я не ошибся в своих выводах. И да, с хамами я позволяю себе не выбирать выражений, могу и послать, могу и в лицо ударить, если посчитаю нужным. Потому что я считаю таких людей опухолью, которая своим отношением к окружающим и (опять таки) с нулевой ответственностью за сказанное популяризируют такое среди других. Сегодня каждый второй, если не каждый, подросток позволяет себе говорить что угодно и кому угодно: хамить, посылать, материться. И никто на это никак не реагирует - это стало нормой. И меня это бесит. Я об этом говорю и буду продоложать говорить.
Ну а с тобой (на "Вы" уже не поворачивается язык обращаться) разговор окончен. Присоединяйся к Тип топу и Яргу в черном списке, из вас выйдет хорошая компания пустозвонов-демагогов.
-
Imp
-
2
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 03.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:00
Поэтому именно можновладци во всех странах корректируют-изменяют поведение детей-пересичных.
Разными способами.
И добиваются результата.
Реформируют страну и общество.
Естественно с привлечением к сему процессу широких масс пересичных.
Но реформы страны-общества снизу вверх - это не реалии.
Возможно они и осуществлятся ... в обществе будущего, когда уровень сознания пересичного станет на порядки выше.
И тогда наступит коммунизм-народовластие))))))))))))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19009
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 2651 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|