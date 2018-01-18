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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:16

Будивельнык
Попробуйте понимать суть.
И причинно-следственные связи.
Понимать. Именно понимать.

А не изначально иметь свой вывод, цель и под них подганять всё, что под руку попадает))

Ваши эти примитивные ошибки по потере предмета дискуссии и сути мнения оппонента именно поэтому и происходят - Вы видите только цель, а также слабо понимаете суть процессов, явлений, определений.
По этой же причине прибегаете к усилению аргументации способами слабо))) конструктивными.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:58

  Imp написав:с хамами я позволяю себе не выбирать выражений, могу и послать, могу и в лицо ударить, если посчитаю нужным.
Черговий інтернет вояка на дивані....
1 Першт ніж викликати на дуель - треба представитись ...ти хто нік безміменний? а я хто - нік з прізвищем- тому високородні з плебеями на дуель то і не виходили...
2 Посієш вітер- пожнеш бурю
Я твої припущення про воду і так далі - назвав звіздежом.

Чого ти невдоволений?
Треба було по твоєму прикладу заявити що я й по морді при потребі можу заїхати?
Можу - і що ?
Дивись пункт один - плебеї не мали можливості викликати вищого за рангом на дуель-бо їх багато .

Так що хочеш щоб тобі не хамили - не починай перший і буде тобі щастя...

А тепер ще раз і по суті
Перше - Чим відрізняється не виконання існуючих законів 30% населення України від не виконання 30% своїх обіцянок високопосадовцями?
Друге - наведи мені приклад коли виборці , вибираючи якогось політика заявляли що не будуть виконувати його вказівки ? Не заявляли , але ж вибрали і не виконують.

То чому тепер політик зобовязаний на 100% все виконувати,якщо ті хто його вибрав не попередили що не збираються виконувати закони?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:01

  detroytred написав:Попробуйте понимать суть.
Як тільки в тебе пройде швидка настя і ти навчишся всі свої генітальні думки викладати одним повідомленням-так відразу я й подумаю варто чи ні тебе розуміти.

А поки ти примітивно і на скору руку пишеш 5 на одне- до того в мене навіть не має бажання тебе читати повністю
так виберу собі одну фразу з десятка повідомлень - і відповім коли захочу

Але частенько не хочу не те що відповідати - а й навіть читати, там все одно крім надутих щік і обговорення інших - жодної власної думки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 35363738
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