Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:58

Imp написав: с хамами я позволяю себе не выбирать выражений, могу и послать, могу и в лицо ударить, если посчитаю нужным. с хамами я позволяю себе не выбирать выражений, могу и послать, могу и в лицо ударить, если посчитаю нужным.

Черговий інтернет вояка на дивані....1 Першт ніж викликати на дуель - треба представитись ...ти хто нік безміменний? а я хто - нік з прізвищем- тому високородні з плебеями на дуель то і не виходили...2 Посієш вітер- пожнеш бурюЯ твої припущення про воду і так далі - назвав звіздежом.Чого ти невдоволений?Треба було по твоєму прикладу заявити що я й по морді при потребі можу заїхати?Можу - і що ?Дивись пункт один - плебеї не мали можливості викликати вищого за рангом на дуель-бо їх багато .Так що хочеш щоб тобі не хамили - не починай перший і буде тобі щастя...А тепер ще раз і по сутіПерше - Чим відрізняється не виконання існуючих законів 30% населення України від не виконання 30% своїх обіцянок високопосадовцями?Друге - наведи мені приклад коли виборці , вибираючи якогось політика заявляли що не будуть виконувати його вказівки ? Не заявляли , але ж вибрали і не виконують.То чому тепер політик зобовязаний на 100% все виконувати,якщо ті хто його вибрав не попередили що не збираються виконувати закони?