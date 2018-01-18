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Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:16
Будивельнык
Попробуйте понимать суть.
И причинно-следственные связи.
Понимать. Именно понимать.
А не изначально иметь свой вывод, цель и под них подганять всё, что под руку попадает))
Ваши эти примитивные ошибки по потере предмета дискуссии и сути мнения оппонента именно поэтому и происходят - Вы видите только цель, а также слабо понимаете суть процессов, явлений, определений.
По этой же причине прибегаете к усилению аргументации способами слабо))) конструктивными.
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detroytred
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:58
Imp написав:
с хамами я позволяю себе не выбирать выражений, могу и послать, могу и в лицо ударить, если посчитаю нужным.
Черговий інтернет вояка на дивані....
1 Першт ніж викликати на дуель - треба представитись ...ти хто нік безміменний? а я хто - нік з прізвищем- тому високородні з плебеями на дуель то і не виходили...
2 Посієш вітер- пожнеш бурю
Я твої припущення про воду і так далі - назвав звіздежом.
Чого ти невдоволений?
Треба було по твоєму прикладу заявити що я й по морді при потребі можу заїхати?
Можу - і що ?
Дивись пункт один - плебеї не мали можливості викликати вищого за рангом на дуель-бо їх багато .
Так що хочеш щоб тобі не хамили - не починай перший і буде тобі щастя...
А тепер ще раз і по суті
Перше - Чим відрізняється не виконання існуючих законів 30% населення України від не виконання 30% своїх обіцянок високопосадовцями?
Друге - наведи мені приклад коли виборці , вибираючи якогось політика заявляли що не будуть виконувати його вказівки ? Не заявляли , але ж вибрали і не виконують.
То чому тепер політик зобовязаний на 100% все виконувати,якщо ті хто його вибрав не попередили що не збираються виконувати закони?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:08
Давайте уявимо собі Запоріжську Січ і вибори Гетьмана
Один каже - виберіть мене з розгромлю москалів
Другий - виберіть мене я визволю бранців з татарської неволі.....
Подумали козаки ,подумали - і вибрали (нехай Другого)
Проходить час,обраний Гетьман збирає товариство і каже
Пора в похід на Крим йти , бранців визволяти- а козаки йому
Так ми в похід то йти і не збирались, ти обіцяв бранців визволити - ти й створюй умови , а ми поки що в шинку горілочку попємо.....
З точки зору моїх опонентів - винуватий вибраний Гетьман , якого народ вибрав, а він обіцянку не виконав
А з точки зору здорового глузду - хто винуватий?
Той кого вибрали , чи ті хто обирали
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 20 січ, 2018 00:56
budivelnik написав:
Давайте уявимо собі Запоріжську Січ і вибори Гетьмана
Один каже - виберіть мене з розгромлю москалів
Другий - виберіть мене я визволю бранців з татарської неволі.....
Подумали козаки ,подумали - і вибрали (нехай Другого)
Проходить час,обраний Гетьман збирає товариство і каже
Пора в похід на Крим йти , бранців визволяти- а козаки йому
Так ми в похід то йти і не збирались, ти обіцяв бранців визволити - ти й створюй умови , а ми поки що в шинку горілочку попємо.....
З точки зору моїх опонентів - винуватий вибраний Гетьман , якого народ вибрав, а він обіцянку не виконав
А з точки зору здорового глузду - хто винуватий?
Той кого вибрали , чи ті хто обирали
Отвечу тебе последний раз.
Виноват гетман, если пообещал повести в поход, а заставить идти не смог. Обещал? - Выполняй. Кто-то противится? - Проконтролируй, чтобы не противился. А сел после первого отказа на пенёк и задницу просиживаешь - балабол ты значит, а не гетман.
Я уверен, что если в частной крупной компании на должность берут исполнительного директора, который обещает поднять прибыль в два раза и со временем не справляется с этой задачей - увольняют. А могут по контракту еще и штрафных санкций впаять, если сильно пробалаболился при подписании контракта. И не будут спрашивать "А хотели ли работники больше работать?", " А хотели ли клиенты больше платить?". Взял на себя обязательства - исполняй.
Но это если "здоровий глузд". А если твой (человека "выше рангом" судя по предыдущим сообщениям, хотя по-моему обыкновенного пустозвона) - то конечно виноваты все вокруг.
На сим прощай. Более не желаю тратить на пустое место ни минуты своего времени.
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Imp
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