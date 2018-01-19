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Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:13

Ніхто не зробить для когось більше ніж сам зможе зробити для себе
Це наріжний камінь людського розвитку
Ця теза змінювала суспільні формації , покращувала життя і відкривала шлях до ще кращих перспектив.
Ми сьогодні на порозі змін , між совком і капіталізмом.
Капіталізм не набагато кращий совка ( і в одному і в другому є свої переваги) , але капіталізм виявився більш живучим, ба більше -він краще ніж совок зміг втягнути в себе досягнення соціалізму( в плані соціального захисту) ніж соціалізм кращі досягнення капіталізму(гнучкість базована на приватній ініціативі , де відповідальність за ініціативу гарантується попередніми вірними рішеннями (тобто капіталом).

При цьому в капіталізмі сформувались певні правила
Наприклад
Загальне благополуччя базується на досягненнях всіх членів суспільства, при чому ті хто знаходяться на нижніх щаблях звинувачують в цьому власну лінь , а не чужу працездатність, яка дозволила комусь зайняти вищі щаблі.

Тому суспільство яке вважає що 1000 осіб повинні зробити більше ніж44,9 млн - приречене, і саме проти такої приреченості виступаю я.

Те що випускники кафедри марксизму-ленінізму, не можуть перерізати совкову пуповину і переконують нас що за все несе відповідальність влада - просто результат не проведення люстрації (з багаттями і дибами для керівників комуністичної партії).
А то якось дивно
За 70 років які привели країну в точку з якої вона вийшла в 1922 - не відповів жоден керівник ні в Україні ні в СРСР.
При чому
Цю відповідальність повинні були понести як мінімум 1% населення, яке знаходилось або при владі,або у владі.

Саме тому сьогодні комуністичні відрижки, не понісши покарання 27 років тому, підштовхують своїх відприсків на повернення в комунізм.Як не як а для них це виглядає класно
Покерували-відповідальність не понесли-збираються знову створити систему в якій можна покерувати і чухнути без відповідальності
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:14

  detroytred написав:*ми*, *нами* ---- ))))
Вы только будивельнык.

Вам не надоело спорить с человеком, который выдвижение каких-либо требований к властям называет "свокодрочерством"? Не знаю что является причиной, но у человека явно в голове каша и все перевернуто с ног на голову. Ну или есть другой вариант: человек взял на себя какие-то обязательства по отработке этой линии партии и честно отрабатывает.
Imp
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:27

  Imp написав:
  detroytred написав:*ми*, *нами* ---- ))))
Вы только будивельнык.
Вам не надоело спорить с человеком, который выдвижение каких-либо требований к властям называет "свокодрочерством"? Не знаю что является причиной, но у человека явно в голове каша и все перевернуто с ног на голову. Ну или есть другой вариант: человек взял на себя какие-то обязательства по отработке этой линии партии и честно отрабатывает.
Ви б з ніг на голову-не перевертали
1 Я за претензії до влади
2 Я проти огульних претезій
3 Я вважаю , що кожна людина має право виставити претензії тільки в тому випадку, коли виконала свої обовязки

Всіх хто заявляє
Населення проголосувало - значить влада зобовязана
Я називаю совкодрочерами.

Для мене більш прийнятна інша формула
Якщо населення виконало свої зобовязання на ікс%- то воно має право предявити владі претензії за те що остання не виконала на той самий відсоток своїх зобовязань. І при цьому те саме населення не має права звинувачувати владу в тому, що остання не виконала своїх обіцянок на ікс+10%

Ще раз нагадаю
Є 12 млн офіційно виплачуючих податки
Є приблизно 5 млн взагалі не виплачуючих податки
Влада з свого боку ввела навіть можливість праці на єдиному податку(заплати 1500 грн в місяць - і заробляй офіційно хоч 200 000 ) - тобто в плані податкового законодавства виконала все на 100%
Чому 30% населення не виконує це законодавство навіть на 1%
Хто в цьому винен ?
Чи розуміють совкодрочери , що легше 70% населення переконати 30% ( бо це все одно члени їх сімей чи знайомі) , ніж владі змусити заплатити цих 70% додатково ще пару мілярдів гривень , щоб можна було створити концтабір для тих 30% ?

ПС
За свої 50+ років я не був в жодній з партій і не відпрацьовував жодних накладених на мене кимось обовязків
При цьому
Я сам наклав на себе певний обєм і паралельно з роботою на Державу як підприємець- ще й прийняв рішення збити спесь з деяких іудушок.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:29

lmp
Пока нет.
Такое проявление глупости заслуживает рассмотрения.
Уникальный случай - сплав объёма знаний и полная неспособность их понять, связать, использовать.

Это же уникально. Серьёзно - редко.

Ну и тупость.
Смотрите, как он после того, как ему указали много раз на эти примитивные приёмы демагогии, упрямо их повторяет и добавляет.

Теперь начал контраргументировать каким-то марксизмом-ленинизмом. Именно в котором красной нитью проходит его же будивельный постулат о ключевой роли народа, масс, их сознания и прочая чушь.
Это же конгениальная тупость!

А апеллирование к подталкиванию возврата в коммунизм, когда этому глупцу тычут в примеры реформированных стран, в мера Нью-Йорка, в байденов, МВФ и т.д,!

То есть киселевщина от будивельныка во всей красе.
Основанная на регулярных подменах понятий, уводах в сторону, утрировании, ложных связях, ярлыках и простой лжи.


Серьёзно -- это уникальный случай.
Казалось уже дно, а он нет - каждый раз умудряется отчебучить ещё кисельнее.


Хотя упроная тупость повторений утомляет.
Например, ему только что указали, что население не останется лежать на печи и ковырять в носу, а он всё равно продолжает использовать эту свою приписанную оппоненту глупость.

Но ради новых вершин и перлов приходится терпеть и такие примитивно тупые упорства с его стороны.

Теперь упорно о марксизме-ленинизме будет долбить)))

Потом опять вспомнит о плате за посты, агенте, консервах и т.д.

И только потом сгенерирует новый перл.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:51

О как лихо: сам придумал-приписал о якобы власти нужно дополнительно содрать с 70% налоги и устроить концлагерь для тех 30%.

Вот аргументище))
Придумать глупость, приписать.

З.Ы. будивельнык, открою Вам тайну -- во всех развитых обществах именно так и считается, что власть обязана...
И сами власти именно так считают, что обязаны...

И эти обязанности не с потолка, а с документов.
Читают, придерживаются, выполняют.

Вы как обычно тупите. Совки -- это те, кто требует от властей только разных благ в разных формах для себя. И настаивают именно на этой части обязанностей властей.

Когда же от властей требуют выполнения других их обязанностей (от личного законопослушания и до борьбы с коррупцией, проведения реформ экономики, образования, медицины и т.д. быстрее и качественнее) -- это не совкодрочеры, как Вы выражаетесь, это нормальные граждане, байдены, мвфы и т.д.

Вы в очередной раз сели в лужу, в данном случае упомянув и навесив ярлык совкодрочеров.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:04

lmp
Кстати, обратите внимание на опять повторяющееся *я вважаю, що кожна людина маэ право виставити претензии, тильки у тому випадку, коли виконала своъ обовязки*.

Будивельнык так вважаэ....
И на этом основании набрасывается на тех, кто так не вважаэ!!!


Ему уже много раз тыкнули носом, что таких разных *я вважаю и тому...* в обществе масса.
Но все они имеют основание применяться, если находятся в рамках правил-законов, принятых в обществе.
Без этого условия вважати можешь лишь на кухне или своей жене (если она дура и не пошлет сразу с этими вважаю).

Конституцию, законы, где определены права по *претензиям* будивельнык осилить не в состоянии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:10

Совкодрочери напирають на права, я ж пропоную не забувати і про обовязки,які також закріплені в Конституції
Конституційні обов’язки громадян України.
Основні обов'язки людини і громадянина - це закріплені в Конституції України вимоги, які пред'являються кожній людині та громадянинові, аби він діяв певним., чітко визначеним консти­туційною нормою чином (або утримувався від вчинення відповід­них дій) для забезпечення інтересів суспільства, держави, інших людей і громадян; недотримання ж цих вимог тягне за собою юридичну відповідальність. Основні обов'язки є складовою части­ною правового статусу особи і забезпечують нормальне функціо­нування держави та життєдіяльність суспільства.

У першу чергу, треба підкреслити, що як форма та спосіб організації суспільства, держава несе відповідальність перед своїми громадянами, а також зобов'язана захищати їх, охороняти життя тощо (Статті Конституції 3, 27, 29, 59).

З другого боку, громадяни України теж мають обов'язкі відносно держави та один одного. До основних таких обов’язків належать:

1) захист держави та військова служба (35,65);
2) підтримка громадського порядку та загального миру (Ст. 35, 18, 37);
3) повага національної гідності інших осіб, укріплення дружби між націями та народами України (Ст. 35,37,10);
4) піклування батьків про дітей (Ст. 51);
5) піклування дітей про батьків (Ст. 51
6) не спричиняти шкоди природі, історико-культурним пам'яткам, та відшкодовувати завдані збитки. (Ст. 66);
7) сплачувати податки і інші збори(Ст. 67);
8) дотримання вимог Конституції, законів України (Ст. 68);
9)шанувати її державні символи(ст.65).)
Таким чином
Якщо населення не виконує на 100% своїх обовязків, влада ,як частина цього населення ,також вправі виконати свої обовязки на той відсоток який виконується населенням.
Це логічно і нормально
Плюс - не потрібно забувати , що в кожного окремого марксиста чи капіталіста є своє розуміння того які обовязки і в якій послідовності першочергово повинні виконувати ті чи інші, а тому не дивно , що дії влади по інтеграції в ЄС- совкодрочерами ігноруються. в той час коли на перший план висувається питання соціального захисту
І ніяк совкодрочери зрозуміти не можуть
Захищати можна тільки тоді коли є ресурси, тому захист в СРСР ( який володів всім майном і прибутками держави) це одне, а соц захист в Україні - це вже далеко інше, а тому не можна побудувати капіталізм з соціальною системою соціалізму ( за виключенням надрозвинутих країн , в яких населення під час голосування саме відмовляється від сталого доходу в 1000Євро)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:19

Будивельнык
Вы застряли в совке, раз у Вас ещё *миж совком и капитализмом*.
За окошко выгляньте.
Частная собственность, отсутствие диктатуры партии и т.д.

У капитализма много разных форм. Популизм, олигархия, коррупция, желание люмпена, обывателя к шаре, низкий уровень ответственности и пр. -- это тоже капитализм и также, кроме олигархии, элементы и совка.

Вся суть совка лишь в замене множества частных собственников на одного - на государство. И диктатура коммипартии.
Плюс шелуха-штукатурка идеологии комми. Именно шелуха -- потому что верили этой идеологии единицы даже из членов)))

За окошком ничего этого давно нет. А Вы застряли в тупости, а не *ми миж совком и капитализмом*.
Украинцы уже давно в капитализме.
Но некоторые желают, чтобы власти быстрее шевелились...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:28

Будивельнык
Так граждане и выполняют данный обовязок.
Не инопланетяне защитили, платят податки и т.д.

Но Вы опять подменили предмет дискуссии!
Речь идет о чем?

О том, как реформировать общество. Как это делали другие. Какие есть пути-велосипеды.
И на ком ответственность за реализацию.

А не о том, кто насколько выполняет!!!! В процентах)))
Власть или народ. Это отдельный вопрос и спорный.

Не тупите...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:33

В том-то весь и смысл-суть.
Как власти реформируют общество в сторону увеличения придерживания законов, выполнения обязанностей всеми - и самими властями, и пересичными (чтобы не мусор или, платили налоги и т.д.).


И начало везде и всюду --- с самих властей.
Они начинают и организовывают весь процесс. Привлекают массы. Разными способами (от личного образца, поощрения, создания условий для изменений и до принуждения в рамках демократических ценностей).
detroytred
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