Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
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Ніхто не зробить для когось більше ніж сам зможе зробити для себе Це наріжний камінь людського розвитку Ця теза змінювала суспільні формації , покращувала життя і відкривала шлях до ще кращих перспектив. Ми сьогодні на порозі змін , між совком і капіталізмом. Капіталізм не набагато кращий совка ( і в одному і в другому є свої переваги) , але капіталізм виявився більш живучим, ба більше -він краще ніж совок зміг втягнути в себе досягнення соціалізму( в плані соціального захисту) ніж соціалізм кращі досягнення капіталізму(гнучкість базована на приватній ініціативі , де відповідальність за ініціативу гарантується попередніми вірними рішеннями (тобто капіталом).
При цьому в капіталізмі сформувались певні правила Наприклад Загальне благополуччя базується на досягненнях всіх членів суспільства, при чому ті хто знаходяться на нижніх щаблях звинувачують в цьому власну лінь , а не чужу працездатність, яка дозволила комусь зайняти вищі щаблі.
Тому суспільство яке вважає що 1000 осіб повинні зробити більше ніж44,9 млн - приречене, і саме проти такої приреченості виступаю я.
Те що випускники кафедри марксизму-ленінізму, не можуть перерізати совкову пуповину і переконують нас що за все несе відповідальність влада - просто результат не проведення люстрації (з багаттями і дибами для керівників комуністичної партії). А то якось дивно За 70 років які привели країну в точку з якої вона вийшла в 1922 - не відповів жоден керівник ні в Україні ні в СРСР. При чому Цю відповідальність повинні були понести як мінімум 1% населення, яке знаходилось або при владі,або у владі.
Саме тому сьогодні комуністичні відрижки, не понісши покарання 27 років тому, підштовхують своїх відприсків на повернення в комунізм.Як не як а для них це виглядає класно Покерували-відповідальність не понесли-збираються знову створити систему в якій можна покерувати і чухнути без відповідальності
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
detroytred написав:*ми*, *нами* ---- )))) Вы только будивельнык.
Вам не надоело спорить с человеком, который выдвижение каких-либо требований к властям называет "свокодрочерством"? Не знаю что является причиной, но у человека явно в голове каша и все перевернуто с ног на голову. Ну или есть другой вариант: человек взял на себя какие-то обязательства по отработке этой линии партии и честно отрабатывает.
detroytred написав:*ми*, *нами* ---- )))) Вы только будивельнык.
Вам не надоело спорить с человеком, который выдвижение каких-либо требований к властям называет "свокодрочерством"? Не знаю что является причиной, но у человека явно в голове каша и все перевернуто с ног на голову. Ну или есть другой вариант: человек взял на себя какие-то обязательства по отработке этой линии партии и честно отрабатывает.
Ви б з ніг на голову-не перевертали 1 Я за претензії до влади 2 Я проти огульних претезій 3 Я вважаю , що кожна людина має право виставити претензії тільки в тому випадку, коли виконала свої обовязки
Всіх хто заявляє Населення проголосувало - значить влада зобовязана Я називаю совкодрочерами.
Для мене більш прийнятна інша формула Якщо населення виконало свої зобовязання на ікс%- то воно має право предявити владі претензії за те що остання не виконала на той самий відсоток своїх зобовязань. І при цьому те саме населення не має права звинувачувати владу в тому, що остання не виконала своїх обіцянок на ікс+10%
Ще раз нагадаю Є 12 млн офіційно виплачуючих податки Є приблизно 5 млн взагалі не виплачуючих податки Влада з свого боку ввела навіть можливість праці на єдиному податку(заплати 1500 грн в місяць - і заробляй офіційно хоч 200 000 ) - тобто в плані податкового законодавства виконала все на 100% Чому 30% населення не виконує це законодавство навіть на 1% Хто в цьому винен ? Чи розуміють совкодрочери , що легше 70% населення переконати 30% ( бо це все одно члени їх сімей чи знайомі) , ніж владі змусити заплатити цих 70% додатково ще пару мілярдів гривень , щоб можна було створити концтабір для тих 30% ?
ПС За свої 50+ років я не був в жодній з партій і не відпрацьовував жодних накладених на мене кимось обовязків При цьому Я сам наклав на себе певний обєм і паралельно з роботою на Державу як підприємець- ще й прийняв рішення збити спесь з деяких іудушок.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
lmp Пока нет. Такое проявление глупости заслуживает рассмотрения. Уникальный случай - сплав объёма знаний и полная неспособность их понять, связать, использовать.
Это же уникально. Серьёзно - редко.
Ну и тупость. Смотрите, как он после того, как ему указали много раз на эти примитивные приёмы демагогии, упрямо их повторяет и добавляет.
Теперь начал контраргументировать каким-то марксизмом-ленинизмом. Именно в котором красной нитью проходит его же будивельный постулат о ключевой роли народа, масс, их сознания и прочая чушь. Это же конгениальная тупость!
А апеллирование к подталкиванию возврата в коммунизм, когда этому глупцу тычут в примеры реформированных стран, в мера Нью-Йорка, в байденов, МВФ и т.д,!
То есть киселевщина от будивельныка во всей красе. Основанная на регулярных подменах понятий, уводах в сторону, утрировании, ложных связях, ярлыках и простой лжи.
Серьёзно -- это уникальный случай. Казалось уже дно, а он нет - каждый раз умудряется отчебучить ещё кисельнее.
Хотя упроная тупость повторений утомляет. Например, ему только что указали, что население не останется лежать на печи и ковырять в носу, а он всё равно продолжает использовать эту свою приписанную оппоненту глупость.
Но ради новых вершин и перлов приходится терпеть и такие примитивно тупые упорства с его стороны.
Теперь упорно о марксизме-ленинизме будет долбить)))
Потом опять вспомнит о плате за посты, агенте, консервах и т.д.
О как лихо: сам придумал-приписал о якобы власти нужно дополнительно содрать с 70% налоги и устроить концлагерь для тех 30%.
Вот аргументище)) Придумать глупость, приписать.
З.Ы. будивельнык, открою Вам тайну -- во всех развитых обществах именно так и считается, что власть обязана... И сами власти именно так считают, что обязаны...
И эти обязанности не с потолка, а с документов. Читают, придерживаются, выполняют.
Вы как обычно тупите. Совки -- это те, кто требует от властей только разных благ в разных формах для себя. И настаивают именно на этой части обязанностей властей.
Когда же от властей требуют выполнения других их обязанностей (от личного законопослушания и до борьбы с коррупцией, проведения реформ экономики, образования, медицины и т.д. быстрее и качественнее) -- это не совкодрочеры, как Вы выражаетесь, это нормальные граждане, байдены, мвфы и т.д.
Вы в очередной раз сели в лужу, в данном случае упомянув и навесив ярлык совкодрочеров.
lmp Кстати, обратите внимание на опять повторяющееся *я вважаю, що кожна людина маэ право виставити претензии, тильки у тому випадку, коли виконала своъ обовязки*.
Будивельнык так вважаэ.... И на этом основании набрасывается на тех, кто так не вважаэ!!!
Ему уже много раз тыкнули носом, что таких разных *я вважаю и тому...* в обществе масса. Но все они имеют основание применяться, если находятся в рамках правил-законов, принятых в обществе. Без этого условия вважати можешь лишь на кухне или своей жене (если она дура и не пошлет сразу с этими вважаю).
Конституцию, законы, где определены права по *претензиям* будивельнык осилить не в состоянии.
Совкодрочери напирають на права, я ж пропоную не забувати і про обовязки,які також закріплені в Конституції
Конституційні обов’язки громадян України. Основні обов'язки людини і громадянина - це закріплені в Конституції України вимоги, які пред'являються кожній людині та громадянинові, аби він діяв певним., чітко визначеним конституційною нормою чином (або утримувався від вчинення відповідних дій) для забезпечення інтересів суспільства, держави, інших людей і громадян; недотримання ж цих вимог тягне за собою юридичну відповідальність. Основні обов'язки є складовою частиною правового статусу особи і забезпечують нормальне функціонування держави та життєдіяльність суспільства.
У першу чергу, треба підкреслити, що як форма та спосіб організації суспільства, держава несе відповідальність перед своїми громадянами, а також зобов'язана захищати їх, охороняти життя тощо (Статті Конституції 3, 27, 29, 59).
З другого боку, громадяни України теж мають обов'язкі відносно держави та один одного. До основних таких обов’язків належать:
1) захист держави та військова служба (35,65); 2) підтримка громадського порядку та загального миру (Ст. 35, 18, 37); 3) повага національної гідності інших осіб, укріплення дружби між націями та народами України (Ст. 35,37,10); 4) піклування батьків про дітей (Ст. 51); 5) піклування дітей про батьків (Ст. 51 6) не спричиняти шкоди природі, історико-культурним пам'яткам, та відшкодовувати завдані збитки. (Ст. 66); 7) сплачувати податки і інші збори(Ст. 67); дотримання вимог Конституції, законів України (Ст. 68); 9)шанувати її державні символи(ст.65).)
Таким чином Якщо населення не виконує на 100% своїх обовязків, влада ,як частина цього населення ,також вправі виконати свої обовязки на той відсоток який виконується населенням. Це логічно і нормально Плюс - не потрібно забувати , що в кожного окремого марксиста чи капіталіста є своє розуміння того які обовязки і в якій послідовності першочергово повинні виконувати ті чи інші, а тому не дивно , що дії влади по інтеграції в ЄС- совкодрочерами ігноруються. в той час коли на перший план висувається питання соціального захисту І ніяк совкодрочери зрозуміти не можуть Захищати можна тільки тоді коли є ресурси, тому захист в СРСР ( який володів всім майном і прибутками держави) це одне, а соц захист в Україні - це вже далеко інше, а тому не можна побудувати капіталізм з соціальною системою соціалізму ( за виключенням надрозвинутих країн , в яких населення під час голосування саме відмовляється від сталого доходу в 1000Євро)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Будивельнык Вы застряли в совке, раз у Вас ещё *миж совком и капитализмом*. За окошко выгляньте. Частная собственность, отсутствие диктатуры партии и т.д.
У капитализма много разных форм. Популизм, олигархия, коррупция, желание люмпена, обывателя к шаре, низкий уровень ответственности и пр. -- это тоже капитализм и также, кроме олигархии, элементы и совка.
Вся суть совка лишь в замене множества частных собственников на одного - на государство. И диктатура коммипартии. Плюс шелуха-штукатурка идеологии комми. Именно шелуха -- потому что верили этой идеологии единицы даже из членов)))
За окошком ничего этого давно нет. А Вы застряли в тупости, а не *ми миж совком и капитализмом*. Украинцы уже давно в капитализме. Но некоторые желают, чтобы власти быстрее шевелились...
В том-то весь и смысл-суть. Как власти реформируют общество в сторону увеличения придерживания законов, выполнения обязанностей всеми - и самими властями, и пересичными (чтобы не мусор или, платили налоги и т.д.).
И начало везде и всюду --- с самих властей. Они начинают и организовывают весь процесс. Привлекают массы. Разными способами (от личного образца, поощрения, создания условий для изменений и до принуждения в рамках демократических ценностей).