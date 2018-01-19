Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

Додано: Суб 20 січ, 2018 16:13

Ніхто не зробить для когось більше ніж сам зможе зробити для себе

Це наріжний камінь людського розвитку

Ця теза змінювала суспільні формації , покращувала життя і відкривала шлях до ще кращих перспектив.

Ми сьогодні на порозі змін , між совком і капіталізмом.

Капіталізм не набагато кращий совка ( і в одному і в другому є свої переваги) , але капіталізм виявився більш живучим, ба більше -він краще ніж совок зміг втягнути в себе досягнення соціалізму( в плані соціального захисту) ніж соціалізм кращі досягнення капіталізму(гнучкість базована на приватній ініціативі , де відповідальність за ініціативу гарантується попередніми вірними рішеннями (тобто капіталом).



При цьому в капіталізмі сформувались певні правила

Наприклад

Загальне благополуччя базується на досягненнях всіх членів суспільства, при чому ті хто знаходяться на нижніх щаблях звинувачують в цьому власну лінь , а не чужу працездатність, яка дозволила комусь зайняти вищі щаблі.



Тому суспільство яке вважає що 1000 осіб повинні зробити більше ніж44,9 млн - приречене, і саме проти такої приреченості виступаю я.



Те що випускники кафедри марксизму-ленінізму, не можуть перерізати совкову пуповину і переконують нас що за все несе відповідальність влада - просто результат не проведення люстрації (з багаттями і дибами для керівників комуністичної партії).

А то якось дивно

За 70 років які привели країну в точку з якої вона вийшла в 1922 - не відповів жоден керівник ні в Україні ні в СРСР.

При чому

Цю відповідальність повинні були понести як мінімум 1% населення, яке знаходилось або при владі,або у владі.



Саме тому сьогодні комуністичні відрижки, не понісши покарання 27 років тому, підштовхують своїх відприсків на повернення в комунізм.Як не як а для них це виглядає класно

Покерували-відповідальність не понесли-збираються знову створити систему в якій можна покерувати і чухнути без відповідальності

http://forum.finance.ua/topic93912.html

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