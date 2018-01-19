Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

detroytred написав:

lmpПока нет.Такое проявление глупости заслуживает рассмотрения.Уникальный случай - сплав объёма знаний и полная неспособность их понять, связать, использовать.Это же уникально. Серьёзно - редко.Ну и тупость.Смотрите, как он после того, как ему указали много раз на эти примитивные приёмы демагогии, упрямо их повторяет и добавляет.Теперь начал контраргументировать каким-то марксизмом-ленинизмом. Именно в котором красной нитью проходит его же будивельный постулат о ключевой роли народа, масс, их сознания и прочая чушь.Это же конгениальная тупость!А апеллирование к подталкиванию возврата в коммунизм, когда этому глупцу тычут в примеры реформированных стран, в мера Нью-Йорка, в байденов, МВФ и т.д,!То есть киселевщина от будивельныка во всей красе.Основанная на регулярных подменах понятий, уводах в сторону, утрировании, ложных связях, ярлыках и простой лжи.Серьёзно -- это уникальный случай.Казалось уже дно, а он нет - каждый раз умудряется отчебучить ещё кисельнее.Хотя упроная тупость повторений утомляет.Например, ему только что указали, что население не останется лежать на печи и ковырять в носу, а он всё равно продолжает использовать эту свою приписанную оппоненту глупость.Но ради новых вершин и перлов приходится терпеть и такие примитивно тупые упорства с его стороны.Теперь упорно о марксизме-ленинизме будет долбить)))Потом опять вспомнит о плате за посты, агенте, консервах и т.д.И только потом сгенерирует новый перл.