Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...

detroytred написав:
lmp
Пока нет.
Такое проявление глупости заслуживает рассмотрения.
Уникальный случай - сплав объёма знаний и полная неспособность их понять, связать, использовать.
Это же уникально. Серьёзно - редко.
Ну и тупость.
Смотрите, как он после того, как ему указали много раз на эти примитивные приёмы демагогии, упрямо их повторяет и добавляет.
Теперь начал контраргументировать каким-то марксизмом-ленинизмом. Именно в котором красной нитью проходит его же будивельный постулат о ключевой роли народа, масс, их сознания и прочая чушь.
Это же конгениальная тупость!
А апеллирование к подталкиванию возврата в коммунизм, когда этому глупцу тычут в примеры реформированных стран, в мера Нью-Йорка, в байденов, МВФ и т.д,!
То есть киселевщина от будивельныка во всей красе.
Основанная на регулярных подменах понятий, уводах в сторону, утрировании, ложных связях, ярлыках и простой лжи.
Серьёзно -- это уникальный случай.
Казалось уже дно, а он нет - каждый раз умудряется отчебучить ещё кисельнее.
Хотя упроная тупость повторений утомляет.
Например, ему только что указали, что население не останется лежать на печи и ковырять в носу, а он всё равно продолжает использовать эту свою приписанную оппоненту глупость.
Но ради новых вершин и перлов приходится терпеть и такие примитивно тупые упорства с его стороны.
Теперь упорно о марксизме-ленинизме будет долбить)))
Потом опять вспомнит о плате за посты, агенте, консервах и т.д.
И только потом сгенерирует новый перл.