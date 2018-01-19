RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які обіцянки не встиг виконати
президент у 2017 році...

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:38

Но только тупым будивельныкам для начала сего процесса реформирования общества властями преграждают путь папередныки и сами пересичные.

Везде власти берут и делают.
Начиная с себя.
Именно это имел в виду ПАП, когда обещал започаткувати новий пидхид у влади.
И не захотел започаткувати))

Естественно претензии и ответственность на нем. За по-черепашьи.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19033
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 2653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:48

И ещё повторюсь: гражданин рождается с обязанностями, а во власть (к новым дополнительным обязанностям) кандидаты рвутся сами.
И освободить кресло могут тоже сами легко, ничего не теряя!!!!

А вот податься к развитым странам для пересичного уже, как минимум, связано с рисками и потерями.
Поэтому в слабообеспеченных обществах пенять на обязанности пересичному - это полная ....
Даже в обеспеченных не пеняют.
Власти сами несут ответственность.

У нас же власти даже за свои прямые нарушения уходят от ответственности. А не точто обещания, обязанности.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19033
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 2653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:45

  detroytred написав:lmp
Пока нет.
Такое проявление глупости заслуживает рассмотрения.
Уникальный случай - сплав объёма знаний и полная неспособность их понять, связать, использовать.

Это же уникально. Серьёзно - редко.

Ну и тупость.
Смотрите, как он после того, как ему указали много раз на эти примитивные приёмы демагогии, упрямо их повторяет и добавляет.

Теперь начал контраргументировать каким-то марксизмом-ленинизмом. Именно в котором красной нитью проходит его же будивельный постулат о ключевой роли народа, масс, их сознания и прочая чушь.
Это же конгениальная тупость!

А апеллирование к подталкиванию возврата в коммунизм, когда этому глупцу тычут в примеры реформированных стран, в мера Нью-Йорка, в байденов, МВФ и т.д,!

То есть киселевщина от будивельныка во всей красе.
Основанная на регулярных подменах понятий, уводах в сторону, утрировании, ложных связях, ярлыках и простой лжи.


Серьёзно -- это уникальный случай.
Казалось уже дно, а он нет - каждый раз умудряется отчебучить ещё кисельнее.


Хотя упроная тупость повторений утомляет.
Например, ему только что указали, что население не останется лежать на печи и ковырять в носу, а он всё равно продолжает использовать эту свою приписанную оппоненту глупость.

Но ради новых вершин и перлов приходится терпеть и такие примитивно тупые упорства с его стороны.

Теперь упорно о марксизме-ленинизме будет долбить)))

Потом опять вспомнит о плате за посты, агенте, консервах и т.д.

И только потом сгенерирует новый перл.


Я уже много раз писал, что между ватниками и вышиватниками намного больше общего чем различий. Да, они могут ненавидеть друг друга, но это сродни вражды Гитлера и Сталина. А сущность одна и та же.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7095
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2918 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гонтарева пояснила, чому Президент не хотів її звільняти
R2 » Суб 20 січ, 2018 16:38
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 17:31
alex lem
Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017...
R2 » Суб 20 січ, 2018 10:51
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 10:51
Radon
Експерт пояснив, що чекає українську економіку в 2018 році
R2 » П'ят 19 січ, 2018 09:53
0 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 09:53
R2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12298)
20.01.2018 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.