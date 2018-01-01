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Україна позбавиться
необхідності використовувати...

Україна позбавиться необхідності використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:58

Україна позбавиться необхідності використовувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Дивися повний текст Україна позбавиться необхідності використовувати антрацит в 2019, - Насалик.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:58

Делаем цену по 5 грн за киловатт гляди там и чисто атомной генерации Украине хватит )
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:24

Кто последний будет выезжать - выключите свет за собой, чтоб антрацит зря не расходовать :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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