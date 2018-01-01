Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.
Дивися повний текст Україна позбавиться необхідності використовувати антрацит в 2019, - Насалик.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:58
Україна позбавиться необхідності використовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна позбавиться необхідності використовувати антрацит в 2019, - Насалик.
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:58
Делаем цену по 5 грн за киловатт гляди там и чисто атомной генерации Украине хватит )
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:24
Кто последний будет выезжать - выключите свет за собой, чтоб антрацит зря не расходовать
Всё IMHO
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