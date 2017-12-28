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10 автомобільних розчарувань 2017 року (рейтинг)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Автолюбителі іноді витрачають десятки тисяч доларів на купівлю нового автомобіля, але потім розчаровуються в них.
Дивися повний текст 10 автомобільних розчарувань 2017 року (рейтинг)
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:45
стаття виключно для CША.
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