RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
10 автомобільних розчарувань
2017 року (рейтинг)

10 автомобільних розчарувань 2017 року (рейтинг)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:45

10 автомобільних розчарувань 2017 року (рейтинг)

Пропонуємо до обговорення:
Автолюбителі іноді витрачають десятки тисяч доларів на купівлю нового автомобіля, але потім розчаровуються в них.

Дивися повний текст 10 автомобільних розчарувань 2017 року (рейтинг).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79093
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:45

стаття виключно для CША.
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 226
З нами з: 16.10.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Стас, ssnet і 23 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році... 1, 2, 3
R2 » Чет 04 січ, 2018 10:44
22 514
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 16:53
Pegasmaster
Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 31 гру, 2017 20:12
38 1979
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 14:29
justit
Українцям наступного року збираються підняти ціну на... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 28 гру, 2017 15:17
65 5496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 17:45
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (5961)
04.01.2018 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron