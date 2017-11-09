RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дизайнери з СНД представили
концепт робовантажівки для...

Дизайнери з СНД представили концепт робовантажівки для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 12:00

Дизайнери з СНД представили концепт робовантажівки для...

Пропонуємо до обговорення:
Промислові дизайнери з Білорусії та України Артем Смирнов і Володимир Панченко представили концепт електричної автономної вантажівки для Audi, пише Gas2.org.

Дивися повний текст Дизайнери з СНД представили концепт робовантажівки для Audi (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79093
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 12:00

Дизайнери звідки? З СНД? А чому не з Булорусії та України?
realr
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.08.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:07

гармошка зачем?
sal
 
Повідомлень: 1857
З нами з: 25.03.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Стас, ssnet і 28 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні представили новий автобус «Тюльпан» стандарту... 1, 2
R2 » Сер 27 гру, 2017 00:22
15 808
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 16:08
Sommer
Doogee розробила концепт повноекранного слайдера
R2 » Суб 16 гру, 2017 13:26
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 гру, 2017 13:26
RomanTik
Lamborghini представила концепт електрокара на...
R2 » Чет 09 лис, 2017 08:49
1 191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лис, 2017 08:49
asdrud2016
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (5962)
04.01.2018 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.