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Дизайнери з СНД представили концепт робовантажівки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Промислові дизайнери з Білорусії та України Артем Смирнов і Володимир Панченко представили концепт електричної автономної вантажівки для Audi, пише Gas2.org.
Дивися повний текст Дизайнери з СНД представили концепт робовантажівки для Audi (фото)
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Додано: Чет 04 січ, 2018 12:00
Дизайнери звідки? З СНД? А чому не з Булорусії та України?
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Додано: Чет 04 січ, 2018 14:07
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