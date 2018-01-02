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В Україні наростає
дефіцит кадрів

В Україні наростає дефіцит кадрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 12:43

В Україні наростає дефіцит кадрів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше пропозицій роботи в 2017 році було в столиці.

Дивися повний текст В Україні наростає дефіцит кадрів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 12:58

А больше зарплату кадрам не пробовали платить? :)
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 13:16

А зачем? Олигархи считают, что работники - бы***. Ну так пусть себя бы*** почувствуют...
lisovasofia
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 13:34

А выше отписавшиеся не разу не думали, а есть ли возможность больше платить ? Я не претендую на истину, но я смотрю все так просто у некоторых. Кто то может платить больше, а другой скорее закроется и тем самым еще усугубит ситуацию.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 04 січ, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 13:36

"Количество вакансий на рынке труда Украины с начала 2017 года увеличилось по сравнению с 2016 годом на 28%, при этом количество резюме выросло на 25%."
Это такой дефицит? Особенно при том, что все сейчас массово валят в Польшу.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:33

Re: В Україні наростає дефіцит кадрів

  Igorten написав:А выше отписавшиеся не разу не думали, а есть ли возможность больше платить ? Я не претендую на истину, но я смотрю все так просто у некоторых. Кто то может платить больше, а другой скорее закроется и тем самым еще усугубит ситуацию.

На самом деле, задумайтесь, почему работники должны дотировать бизнес за счёт низких ЗП? Вот рынок всё выравнивает, работники не хотят задаром работать, бизнес не хочет платить адекватные ЗП.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:50

Специалисты Криворученко только и остались...
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:52

Re: дефіцит

А производят ли работники достаточно на достойную з/п?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:14

  Igorten написав:А выше отписавшиеся не разу не думали, а есть ли возможность больше платить ? Я не претендую на истину, но я смотрю все так просто у некоторых. Кто то может платить больше, а другой скорее закроется и тем самым еще усугубит ситуацию.

Смотря какой работодатель-у нас в городе есть несколько фирм (напрямую работающих на западные компании,т.е. оплата в евро им идет)-которые испытывают острую нужду в кадрах при этом если раньше когда курс евро был намного меньше они могли платить работникам по 500евро а теперь не хотят и 400 платить.Именно не хотят-ссылаясь на уровень зарплат по городу. Вот и ответ вам к вопросу могут ли больше платить.
Ничего, еще пару лет и в нашей стране нормальных спецов не останется совсем.
Если конечно работодатели не задумаются об этом и не начнут платить нормальные зарплаты.
dlinniyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:46

Замкнутый круг: ищут спецов по продажам, а все покупатели уехали в Польшу на заработки
Деньги
 
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