Найбільше пропозицій роботи в 2017 році було в столиці.
Дивися повний текст В Україні наростає дефіцит кадрів.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 12:43
В Україні наростає дефіцит кадрів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні наростає дефіцит кадрів.
Додано: Чет 04 січ, 2018 13:16
А зачем? Олигархи считают, что работники - бы***. Ну так пусть себя бы*** почувствуют...
Додано: Чет 04 січ, 2018 13:34
А выше отписавшиеся не разу не думали, а есть ли возможность больше платить ? Я не претендую на истину, но я смотрю все так просто у некоторых. Кто то может платить больше, а другой скорее закроется и тем самым еще усугубит ситуацию.
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 04 січ, 2018 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 січ, 2018 13:36
"Количество вакансий на рынке труда Украины с начала 2017 года увеличилось по сравнению с 2016 годом на 28%, при этом количество резюме выросло на 25%."
Это такой дефицит? Особенно при том, что все сейчас массово валят в Польшу.
Додано: Чет 04 січ, 2018 14:33
Re: В Україні наростає дефіцит кадрів
На самом деле, задумайтесь, почему работники должны дотировать бизнес за счёт низких ЗП? Вот рынок всё выравнивает, работники не хотят задаром работать, бизнес не хочет платить адекватные ЗП.
Додано: Чет 04 січ, 2018 14:52
Re: дефіцит
А производят ли работники достаточно на достойную з/п?
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:14
Смотря какой работодатель-у нас в городе есть несколько фирм (напрямую работающих на западные компании,т.е. оплата в евро им идет)-которые испытывают острую нужду в кадрах при этом если раньше когда курс евро был намного меньше они могли платить работникам по 500евро а теперь не хотят и 400 платить.Именно не хотят-ссылаясь на уровень зарплат по городу. Вот и ответ вам к вопросу могут ли больше платить.
Ничего, еще пару лет и в нашей стране нормальных спецов не останется совсем.
Если конечно работодатели не задумаются об этом и не начнут платить нормальные зарплаты.
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:46
Замкнутый круг: ищут спецов по продажам, а все покупатели уехали в Польшу на заработки
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