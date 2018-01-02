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В Україні наростає
дефіцит кадрів

В Україні наростає дефіцит кадрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:42

Re: В Україні наростає дефіцит кадрів

  Pegasmaster написав:если средняя зп по региону(городу) по специальности 500, вы, на месте работодателя, будете платить 1000?

Тому і виїзжають українці в Польшу. Там платять умовно 2000.
А Ви про совкову економіку, де людей тримали в містах і селах десятиліттями. Йде глобалізація, і якщо в Польщі платять більше - то людей вже нічого не тримає.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:54

  nalim написав:
  fler написав:Я на месте роботдателя оставлю в офисе 1 самого ценного работника и куплю ему в помощь Робота вместо "трёх дурных", которые весь рабочий день то чай пьют, то лясы точат, то в соцсетях сидят и думают только об одном - как быстрей свалить с работы (домой или по своим делам). :D

Хочу Вас огорчить - таких роботов пока нет. И еще - за границей и з/п нормальные и бизнес процветает... отсюда вывод - создай хорошие условия для работы и у тебя будут лучшие специалисты, в т. ч. и из-за границы... доказано украинскими футбольными клубами лет несколько назад.

Очень даже есть - отвечают на телефонные звонки, например, в банках (чат-боты), а в компаниях - роботы, в них заложены ответы на распространенные вопросы, а если вопрос другой, то робот переключает вас на коллегу-человека. В Китае и Японии - уже давно не редкость - безлюдные офисы и безлюдное производство. Другой вопрос - хороший многофункциональный робот стоит немало - 35 тыс.дол. в среднем. Но зато не халтурит,на больничный и в отпуск не уходит и пашет сколько надо и т.п.
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:39

  fler написав:
  nalim написав:Хочу Вас огорчить - таких роботов пока нет. И еще - за границей и з/п нормальные и бизнес процветает... отсюда вывод - создай хорошие условия для работы и у тебя будут лучшие специалисты, в т. ч. и из-за границы... доказано украинскими футбольными клубами лет несколько назад.

Очень даже есть - отвечают на телефонные звонки, например, в банках (чат-боты), а в компаниях - роботы, в них заложены ответы на распространенные вопросы, а если вопрос другой, то робот переключает вас на коллегу-человека. В Китае и Японии - уже давно не редкость - безлюдные офисы и безлюдное производство. Другой вопрос - хороший многофункциональный робот стоит немало - 35 тыс.дол. в среднем. Но зато не халтурит,на больничный и в отпуск не уходит и пашет сколько надо и т.п.


где это таких хорших и многофункциональных можно купить пучок? А то у нас дешевле чем $250,000 никак не выходит после установки и навешенной переферии. С дизайном и подготовкой места установки и сейфти $300,000+. И это робот-упаковщик. Тупой как полено.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 19:51

  Dear_Sir написав:
  fler написав:Очень даже есть - отвечают на телефонные звонки, например, в банках (чат-боты), а в компаниях - роботы, в них заложены ответы на распространенные вопросы, а если вопрос другой, то робот переключает вас на коллегу-человека. В Китае и Японии - уже давно не редкость - безлюдные офисы и безлюдное производство. Другой вопрос - хороший многофункциональный робот стоит немало - 35 тыс.дол. в среднем. Но зато не халтурит,на больничный и в отпуск не уходит и пашет сколько надо и т.п.


где это таких хорших и многофункциональных можно купить пучок? А то у нас дешевле чем $250,000 никак не выходит после установки и навешенной переферии. С дизайном и подготовкой места установки и сейфти $300,000+. И это робот-упаковщик. Тупой как полено.

В Украине продают (и вроде даже изготавливают) - видела на конференции, даже пообщалась с таким роботом, но контакты компании меня не интересовали, поэтому спросила только цену этого милого чуда техники.
fler
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:20

  sal написав:А производят ли работники достаточно на достойную з/п?

работники, если рядовые, работают на технике и по технологиям, которые предоставит работодатель.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:34

  sal написав:А производят ли работники достаточно на достойную з/п?


А что назвать достойной зарплатой?
Достойна-ли зарплата в 500-700 баксов для квалифицированного рабочего или работающего по профильной специалисти ИТР?
"Не учите как работать - научитесь сначала платить"
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:55

Re: В Україні наростає дефіцит кадрів

  ssnet написав:Если я найму людей и это принесет мне прибыль, то конечно.

платить 1000 вместо 500. у вас прибыль будет в 2 раза меньше, чем у конкурентов в вашем городе.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:48

  nalim написав:Дефицит кадров - это и плохо и хорошо одновременно. Плохо, потому что демографические проблемы ударят в итоге по всем. Хорошо, потому что олигархам и "бизнесменам" средней руки придется платить нам больше.


Тем кто здесь еще останется. :mrgreen:
rjkz
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