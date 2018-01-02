В Україні наростає дефіцит кадрів

Додано: Чет 04 січ, 2018 18:54

nalim написав: fler написав: Я на месте роботдателя оставлю в офисе 1 самого ценного работника и куплю ему в помощь Робота вместо "трёх дурных", которые весь рабочий день то чай пьют, то лясы точат, то в соцсетях сидят и думают только об одном - как быстрей свалить с работы (домой или по своим делам). Я на месте роботдателя оставлю в офисе 1 самого ценного работника и куплю ему в помощь Робота вместо "трёх дурных", которые весь рабочий день то чай пьют, то лясы точат, то в соцсетях сидят и думают только об одном - как быстрей свалить с работы (домой или по своим делам).

Хочу Вас огорчить - таких роботов пока нет. И еще - за границей и з/п нормальные и бизнес процветает... отсюда вывод - создай хорошие условия для работы и у тебя будут лучшие специалисты, в т. ч. и из-за границы... доказано украинскими футбольными клубами лет несколько назад. Хочу Вас огорчить -. И еще - за границей и з/п нормальные и бизнес процветает... отсюда вывод - создай хорошие условия для работы и у тебя будут лучшие специалисты, в т. ч. и из-за границы... доказано украинскими футбольными клубами лет несколько назад.

Очень даже есть - отвечают на телефонные звонки, например, в банках (чат-боты), а в компаниях - роботы, в них заложены ответы на распространенные вопросы, а если вопрос другой, то робот переключает вас на коллегу-человека. В Китае и Японии - уже давно не редкость - безлюдные офисы и безлюдное производство. Другой вопрос - хороший многофункциональный робот стоит немало - 35 тыс.дол. в среднем. Но зато не халтурит,на больничный и в отпуск не уходит и пашет сколько надо и т.п.