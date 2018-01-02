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В Україні наростає дефіцит кадрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:42
Pegasmaster написав:
если средняя зп по региону(городу) по специальности 500, вы, на месте работодателя, будете платить 1000?
Тому і виїзжають українці в Польшу. Там платять умовно 2000.
А Ви про совкову економіку, де людей тримали в містах і селах десятиліттями. Йде глобалізація, і якщо в Польщі платять більше - то людей вже нічого не тримає.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 18:54
nalim написав: fler написав:
Я на месте роботдателя оставлю в офисе 1 самого ценного работника и куплю ему в помощь Робота вместо "трёх дурных", которые весь рабочий день то чай пьют, то лясы точат, то в соцсетях сидят и думают только об одном - как быстрей свалить с работы (домой или по своим делам).
Хочу Вас огорчить - таких роботов пока нет
. И еще - за границей и з/п нормальные и бизнес процветает... отсюда вывод - создай хорошие условия для работы и у тебя будут лучшие специалисты, в т. ч. и из-за границы... доказано украинскими футбольными клубами лет несколько назад.
Очень даже есть - отвечают на телефонные звонки, например, в банках (чат-боты), а в компаниях - роботы, в них заложены ответы на распространенные вопросы, а если вопрос другой, то робот переключает вас на коллегу-человека. В Китае и Японии - уже давно не редкость - безлюдные офисы и безлюдное производство. Другой вопрос - хороший многофункциональный робот стоит немало - 35 тыс.дол. в среднем. Но зато не халтурит,на больничный и в отпуск не уходит и пашет сколько надо и т.п.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 19:39
fler написав: nalim написав:
Хочу Вас огорчить - таких роботов пока нет
. И еще - за границей и з/п нормальные и бизнес процветает... отсюда вывод - создай хорошие условия для работы и у тебя будут лучшие специалисты, в т. ч. и из-за границы... доказано украинскими футбольными клубами лет несколько назад.
Очень даже есть - отвечают на телефонные звонки, например, в банках (чат-боты), а в компаниях - роботы, в них заложены ответы на распространенные вопросы, а если вопрос другой, то робот переключает вас на коллегу-человека. В Китае и Японии - уже давно не редкость - безлюдные офисы и безлюдное производство. Другой вопрос - хороший многофункциональный робот стоит немало - 35 тыс.дол. в среднем. Но зато не халтурит,на больничный и в отпуск не уходит и пашет сколько надо и т.п.
где это таких хорших и многофункциональных можно купить пучок? А то у нас дешевле чем $250,000 никак не выходит после установки и навешенной переферии. С дизайном и подготовкой места установки и сейфти $300,000+. И это робот-упаковщик. Тупой как полено.
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Dear_Sir
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Додано: Чет 04 січ, 2018 19:51
Dear_Sir написав: fler написав:
Очень даже есть - отвечают на телефонные звонки, например, в банках (чат-боты), а в компаниях - роботы, в них заложены ответы на распространенные вопросы, а если вопрос другой, то робот переключает вас на коллегу-человека. В Китае и Японии - уже давно не редкость - безлюдные офисы и безлюдное производство. Другой вопрос - хороший многофункциональный робот стоит немало - 35 тыс.дол. в среднем. Но зато не халтурит,на больничный и в отпуск не уходит и пашет сколько надо и т.п.
где это таких хорших и многофункциональных можно купить пучок? А то у нас дешевле чем $250,000 никак не выходит после установки и навешенной переферии. С дизайном и подготовкой места установки и сейфти $300,000+. И это робот-упаковщик. Тупой как полено.
В Украине продают (и вроде даже изготавливают) - видела на конференции, даже пообщалась с таким роботом, но контакты компании меня не интересовали, поэтому спросила только цену этого милого чуда техники.
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fler
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Додано: Чет 04 січ, 2018 20:20
sal написав:
А производят ли работники достаточно на достойную з/п?
работники, если рядовые, работают на технике и по технологиям, которые предоставит работодатель.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:34
sal написав:
А производят ли работники достаточно на достойную з/п?
А что назвать достойной зарплатой?
Достойна-ли зарплата в 500-700 баксов для квалифицированного рабочего или работающего по профильной специалисти ИТР?
"Не учите как работать - научитесь сначала платить"
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:55
ssnet написав:
Если я найму людей и это принесет мне прибыль, то конечно.
платить 1000 вместо 500. у вас прибыль будет в 2 раза меньше, чем у конкурентов в вашем городе.
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Pegasmaster
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