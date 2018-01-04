Таврию произвел - таврию и получи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:07
Re: зп
Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:19
Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:49
Re: В Україні наростає дефіцит кадрів
Якісь у вас розмови безпредметні - тут же ж фінансовий форум ...
На пальцях - працює 10 найманих працівників - їм недоплатити 1000 грн - 10000 в плюс , працює 1000 найманих працівників - їм недоплатив 100 грн - 100000 в плюс ! Трошки інша арифметика - про це треба і можна подумати ...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:47
ВВП на душу в Украине 2200 уе.в год. Для сравнения в Польше 13 000. Так вот в этих 2200 в год, или 183 уе в месяц все и зарплата и дороги и долги и медицина и оборонные расходы и коррупция. Т.е. реальных для личного потребления 90 уе. на душу. В Германии 43000 или 3600 в месяц., т.е для личного потребления около 1800 и на дороги, медицину и другое столько же. Можно рассказывать сколько угодно о жадноватых комерсантах, но суть в очень слабой экономике.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:22
Да ну конечно. ФОТ - 50% от дохода является вполне нормальным для большинства заводов.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:25
Re: В Україні наростає дефіцит кадрів
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:32
Причем разрыв в абсолютных величинах возрастает. За год ВВП на душу в Германии выросло на 850 уе, Польша на 300, а Украина на 2 уе.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:52
Re: В Україні наростає дефіцит кадрів
Невже ватні тролі думають, що проканає брехня з методички? Нє, ну своїм хомо-советікус можете впарити і не таке - у них замість мозку вата, але тут, на фінансовому форумі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
реклама
|