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В Україні наростає
дефіцит кадрів

В Україні наростає дефіцит кадрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:07

Re: зп

  rjkz написав:Не учите как работать - научитесь сначала платить.

Таврию произвел - таврию и получи.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:19

  sal написав:
  rjkz написав:Не учите как работать - научитесь сначала платить.

Таврию произвел - таврию и получи.

Т.е. наёмные работники должны покупать средства производства? :D :D
Представляю, как рабочие ЗАЗа покупают станки стоимостью 1-5 млн. долл. для того что бы Васадзе получил сверхприбыль! :D :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:49

Re: В Україні наростає дефіцит кадрів

Якісь у вас розмови безпредметні - тут же ж фінансовий форум ...
На пальцях - працює 10 найманих працівників - їм недоплатити 1000 грн - 10000 в плюс , працює 1000 найманих працівників - їм недоплатив 100 грн - 100000 в плюс ! Трошки інша арифметика - про це треба і можна подумати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:47

ВВП на душу в Украине 2200 уе.в год. Для сравнения в Польше 13 000. Так вот в этих 2200 в год, или 183 уе в месяц все и зарплата и дороги и долги и медицина и оборонные расходы и коррупция. Т.е. реальных для личного потребления 90 уе. на душу. В Германии 43000 или 3600 в месяц., т.е для личного потребления около 1800 и на дороги, медицину и другое столько же. Можно рассказывать сколько угодно о жадноватых комерсантах, но суть в очень слабой экономике.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:22

  BIGor написав:
  Pegasmaster написав:
  ssnet написав:Если я найму людей и это принесет мне прибыль, то конечно.

платить 1000 вместо 500. у вас прибыль будет в 2 раза меньше, чем у конкурентов в вашем городе.

Где такое бывает, что ФОТ 100% в себестоимости товара? Обычно 5-10%. В профессиях связанных с интеллектуальным трудом может быть больше.
В итоге, если 500 условно 5% то 1000 уже будет 10% в себестоимости товара. Т.е. при поднятии только себестоимости товара на 5% можно повысить ЗП в два раза.


Да ну конечно. ФОТ - 50% от дохода является вполне нормальным для большинства заводов.
sensei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:25

Re: В Україні наростає дефіцит кадрів

  BIGor написав:Где такое бывает, что ФОТ 100% в себестоимости товара? Обычно 5-10%. В профессиях связанных с интеллектуальным трудом может быть больше.

как раз я про интеллектуальный труд и говорил.
здесь фонд оплаты труда может быть больше остальных составляющих себестоимости вместе взятых.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:32

Причем разрыв в абсолютных величинах возрастает. За год ВВП на душу в Германии выросло на 850 уе, Польша на 300, а Украина на 2 уе.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:52

Re: В Україні наростає дефіцит кадрів

  nik1 написав:Причем разрыв в абсолютных величинах возрастает. За год ВВП на душу в Германии выросло на 850 уе, Польша на 300, а Украина на 2 уе.

Невже ватні тролі думають, що проканає брехня з методички? Нє, ну своїм хомо-советікус можете впарити і не таке - у них замість мозку вата, але тут, на фінансовому форумі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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